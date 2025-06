Veja os 10 destinos mais sustentáveis em 2025; Brasil está fora da lista

Segundo pesquisa, 98% dos viajantes brasileiros demonstraram interesse em fazer viagens mais sustentáveis. maya1313 / stock.adobe.com

Em 2025, 98% dos viajantes brasileiros demonstraram interesse em fazer viagens mais sustentáveis, e 69% afirmaram ter mudado hábitos com esse propósito, segundo o Relatório de Viagens e Sustentabilidade da Booking.com de 2025.

Cada vez mais viajantes enxergam a sustentabilidade como parte essencial da experiência de viagem, e não apenas como um diferencial. Com a percepção dos impactos ambientais causados pelo turismo, como a degradação de ecossistemas e a emissão de carbono, destinos ao redor do mundo têm investido em práticas responsáveis.

Preservação de áreas naturais, incentivo a negócios locais e transporte com baixa emissão de carbono são alguns exemplos. A meta é clara: garantir que as belezas e culturas que atraem visitantes hoje possam ser vivenciadas pelas próximas gerações.

Com a pesquisa anual, a Booking.com traçou o perfil de destinos ao redor do mundo — de regiões às margens do Lago de Genebra à atmosfera vibrante de Ancara — que disponibilizam uma variedade de acomodações com certificados de sustentabilidade emitidos por terceiros confiáveis.

Confira os 10 destinos mais sustentáveis em 2025:

Winnipeg, Canadá

Winnipeg é uma cidade que merece entrar no roteiro de qualquer viajante. Divulgação / Booking.com

Localizada no coração do Canadá, Winnipeg se destaca pela beleza natural, herança indígena e cena artística. É uma cidade que merece entrar no roteiro de qualquer viajante.

Os apaixonados por arte e história podem visitar as coleções da Winnipeg Art Gallery-Qaumajuq e o renomado Canadian Museum for Human Rights.

Já quem prefere atividades ao ar livre pode optar por andar de caiaque no verão ou patinar no inverno na maior trilha congelada do mundo, ao longo dos rios Assiniboine e Red.

Passeios guiados também são uma boa pedida para conhecer pontos turísticos como The Forks, na confluência dos dois rios, ou explorar o distrito francófono histórico de Saint Boniface.

Onde se hospedar

Fort Garry Hotel possui o certificado de sustentabilidade “Green Key Global Eco-Rating”. Divulgação / Booking.com

O Fort Garry Hotel é um ícone histórico que une a elegância do início do século XX a práticas modernas de sustentabilidade. Como sítio histórico nacional, preserva materiais originais e apoia fornecedores locais, o que garantiu ao hotel o certificado de sustentabilidade “Green Key Global Eco-Rating”.

Haia, Países Baixos

Haia tem história rica e importância internacional. Divulgação / Booking.com

Sede do governo e da família real holandesa, Haia — ou Den Haag, em neerlandês — é uma cidade com história rica, importância internacional e forte compromisso com a sustentabilidade.

Nos Países Baixos, a bicicleta é amplamente usada, e os visitantes podem explorar a cidade em passeios guiados por ruas tranquilas e parques como o Zuiderpark, que abriga hortas comunitárias e projetos de preservação da biodiversidade.

A culinária local valoriza ingredientes orgânicos e de produção regional. O tradicional arenque é um dos destaques gastronômicos. A poucos minutos do centro, o bairro de Scheveningen atrai pelas praias amplas, pelo calçadão e pelos cafés à beira-mar.

Entre os pontos turísticos estão o complexo Binnenhof, o museu Mauritshuis, com obras de Vermeer, e as áreas litorâneas do Mar do Norte.

Onde se hospedar

De Plesman é um hotel que combina arquitetura original de 1939 com design contemporâneo. Divulgação / Booking.com

O De Plesman é um hotel de luxo instalado na antiga sede histórica da KLM. Premiado com o certificado Green Key, combina arquitetura original de 1939 com design contemporâneo, oferecendo quartos sofisticados, apart-hotel e espaços para eventos.

Hamburgo, Alemanha

Hamburgo alia inovação urbana ao compromisso com a sustentabilidade. Divulgação / Booking.com

Hamburgo, cidade portuária no norte da Alemanha, alia inovação urbana ao compromisso com a sustentabilidade. Sua rede de parques, telhados verdes e ciclovias integra uma estrutura voltada à redução de carbono, com áreas de circulação restrita a veículos poluentes.

No distrito HafenCity, um dos maiores projetos de renovação urbana da Europa, antigas áreas portuárias deram lugar a cafés modernos, arquitetura arrojada e espaços culturais como o Marco Polo Terraces.

Entre as atrações estão a Elbphilharmonie, o Museu Marítimo Internacional e os calçadões à beira do rio. Outra forma de conhecer a cidade é através de passeios de barco pelo Hamburg Outer Alster.

Onde se hospedar

Clipper Boardinghouse oferece apartamentos amplos e sofisticados. Divulgação / Booking.com

O Clipper Boardinghouse oferece apartamentos amplos e sofisticados no bairro português, a poucos passos do porto e do centro da cidade. Reconhecido com o certificado GreenSign, é ideal tanto para estadias curtas quanto para longas.

Ancara, Turquia

Ancara oferece passeios guiados por marcos históricos. Divulgação / Booking.com

Capital da Turquia, Ancara aposta em iniciativas sustentáveis enquanto valoriza seu patrimônio histórico e cultural.

É possível caminhar por Hamamönü, bairro com casas otomanas restauradas, ou visitar os bazares tradicionais. Parques como o Gençlik Parkı e o Seğmenler Parkı são opções para quem busca lazer ao ar livre.

O sistema de transporte público inclui metrô e ônibus elétricos, que reduzem a emissão de poluentes. A cidade também oferece passeios guiados por marcos históricos como Anıtkabir e o Museu das Civilizações da Anatólia.

Onde se hospedar

Divan Ankara é um hotel sofisticado e bem localizado. Divulgação / Booking.com

O Divan Ankara, com os certificados Green Key e Türkiye Sustainable Tourism Program, é um hotel sofisticado e bem localizado, próximo a centros culturais e comerciais, ideal para viagens de lazer e de negócios.

Genebra, Suíça

Genebra se destaca pelas políticas sustentáveis e pela relevância internacional. Divulgação / Booking.com

Às margens do Lago Genebra, a cidade suíça se destaca pelas políticas sustentáveis e pela relevância internacional. Entre os pontos turísticos estão o Palais des Nations, o Relógio das Flores e a Place Bourg-de-Four, além de parques como o Parc des Bastions e o Parc La Bâtie.

Passeios pelo centro histórico incluem degustações de chocolate. Visitantes hospedados em acomodações locais têm acesso gratuito ao transporte público. Viagens de um dia permitem explorar a Riviera Suíça, os vinhedos de Lavaux (patrimônio da Unesco), o Chaplin’s World e o Castelo de Chillon.

Onde se hospedar

Adina Apartment Hotel Geneva tem fácil acesso às principais atrações da cidade. Divulgação / Booking.com

O Adina Apartment Hotel Geneva, com o certificado Green Key (FEE), oferece acomodações modernas, piscina interna, academia e restaurante de culinária local. Localizado em Les Avanchets, tem fácil acesso às principais atrações e conta com estacionamento e recarga elétrica.

Aarhus, Dinamarca

Aarhus combina herança viking com arquitetura contemporânea e vida cultural intensa. Divulgação / Booking.com

Segunda maior cidade da Dinamarca, Aarhus combina herança viking com arquitetura contemporânea e vida cultural intensa. Entre os destaques estão o ARoS Art Museum, com sua icônica passarela colorida, o museu a céu aberto Den Gamle By e o centro cultural DOKK1.

Passeios guiados por murais e rooftops mostram a arte urbana local. A gastronomia valoriza produtos orgânicos, com destaque para o smørrebrød, sanduíche típico dinamarquês.

Visitantes também podem usar caiaques gratuitos na região do porto, parte de uma iniciativa pela limpeza das águas.

Onde se hospedar

Wakeup Aarhus tem design minimalista e localização central. Divulgação / Booking.com

O Wakeup Aarhus é um hotel econômico e moderno, certificado com o selo Green Key (FEE). Com design minimalista e localização central, fica em frente ao shopping Bruun’s Galleri e perto da Estação Central de Aarhus.

Puebla, México

Puebla é conhecida pela rica tradição culinária e arquitetura colonial. Divulgação / Booking.com

A pouco mais de uma hora da Cidade do México, Puebla é conhecida pela rica tradição culinária, arquitetura colonial, cerâmica artesanal e ações sustentáveis recentes.

No centro histórico, é possível visitar a Catedral de Puebla, Patrimônio Mundial da Unesco, e explorar a cidade a pé. O famoso mole poblano pode ser experimentado em passeios gastronômicos.

Para lazer ao ar livre, o Parque Ecológico de Puebla oferece trilhas, ciclovias, áreas para piqueniques e jardins com vegetação nativa. Outros atrativos incluem a Estrela de Puebla e a Grande Pirâmide de Cholula.

Onde se hospedar

City Express by Marriott Puebla Centro oferece quartos confortáveis e academia. Divulgação / Booking.com

O City Express by Marriott Puebla Centro, premiado com o certificado LEED, fica próximo ao centro histórico. Oferece quartos confortáveis, academia e serviço de transfer gratuito em um raio de até 10 km.

Newcastle, Reino Unido

Newcastle é famosa pela Tyne Bridge e pelo passado industrial. Divulgação / Booking.com

Localizada no nordeste da Inglaterra, Newcastle combina marcos históricos com uma visão voltada ao futuro. Famosa pela Tyne Bridge e pelo passado industrial, a cidade investe em iniciativas sustentáveis e na valorização cultural.

Entre os pontos de interesse estão o Newcastle Castle e o Sage Gateshead, espaço dedicado à música e às artes. Tours guiados oferecem uma perspectiva diferente da cidade, revelando sua história criminal.

A Grey Street, com arquitetura georgiana preservada, concentra o Theatre Royal, galerias e estabelecimentos que priorizam ingredientes locais.

Onde se hospedar

Malmaison Newcastle oferece quartos com design industrial elegante. Divulgação / Booking.com

O Malmaison Newcastle, em um antigo armazém no Quayside, oferece quartos com design industrial elegante. Certificado pelo Green Tourism, o hotel conta com restaurante que valoriza produtos frescos e fornecedores locais.

Seul, Coreia do Sul

Seul mistura tradição e inovação. Divulgação / Booking.com

A capital sul-coreana mistura tradição e inovação. Palácios históricos e templos coexistem com bairros modernos como Gangnam, centro de moda, tecnologia e cultura pop.

A popularidade do K-pop impulsiona experiências como aulas de dança para turistas. Passeios guiados levam a pontos como o Palácio Gyeongbokgung e o Museu Nacional do Folclore.

Há também aulas de culinária combinadas com visitas a mercados tradicionais. Já o bairro de Hongdae oferece arte urbana, cafés independentes e música alternativa.

Onde se hospedar

Sofitel Ambassador Seoul Hotel tem design sofisticado e práticas sustentáveis. Divulgação / Booking.com

O Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences oferece experiência com vista para o Lago Seokchon. Localizado em frente ao Lotte World Mall, tem design sofisticado e práticas sustentáveis reconhecidas com o certificado Green Key, como a eliminação de plásticos descartáveis e apoio a produtores locais.

Roanoke, EUA

Roanoke preserva o estilo de cidade pequena. Divulgação / Booking.com

Escondida nas Montanhas Blue Ridge, na Virgínia, Roanoke preserva o estilo de cidade pequena enquanto adota iniciativas sustentáveis.

Tours pela cidade combinam gastronomia, história e cultura, além de apresentar o conceito de “ruas completas”, que integram diferentes formas de mobilidade. Na Blue Ridge Parkway, é possível explorar trilhas e paisagens naturais.

No centro, restaurantes locais, cervejarias e museus como o Taubman Museum of Art e o Virginia Museum of Transportation compõem a oferta cultural.

Onde se hospedar

Hotel Roanoke & Conference Center fica próximo a atrações como o Science Museum. Divulgação / Booking.com

O Hotel Roanoke & Conference Center, Curio Collection by Hilton, tem três certificados de sustentabilidade e fica próximo a atrações como o Science Museum. Entre as comodidades estão academia, spa, opções gastronômicas e até um santuário de sal para os pés.