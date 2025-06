Secador de roupa gasta mais luz? Aprenda como fazer o cálculo do consumo de energia

A seguir, Zero Hora explica como fazer o cálculo do consumo e dá dicas para evitar surpresas na conta de luz.

Quanto consome uma secadora elétrica?

Modelos elétricos são os mais populares no mercado, especialmente os de piso e os multifuncionais lava e seca. Em média, uma secadora elétrica consome entre 2,5 kWh ( quilowatt-hora ) e 5 kWh por ciclo de secagem, a depender da capacidade e do tempo de uso.

Para exemplificar, uma lava e seca com consumo de 6 kWh (1,5 kWh para lavagem + 4,5 kWh para secagem), com base no valor médio do kWh em Porto Alegre em 2024 (R$ 0,656), custaria R$ 3,94 por uso completo. Se o equipamento for utilizado 10 vezes por mês, o gasto mensal seria de cerca de R$ 39,40.