Como escolher o melhor presente para o dia dos namorados em 2025

Presentear é uma forma de comunicação afetiva. Arquivo / Agência RBS

Com a aproximação do Dia dos Namorados, escolher o presente ideal vira um desafio para muitos casais — entre romantismo, expectativas e orçamento apertado. Será que um item caro impressiona mais? E se o presente não for bem recebido? A resposta nem sempre está na vitrine.

Presentear envolve mais do que dinheiro: é uma forma de comunicação afetiva. Neste guia, psicólogos, economistas e consumidores compartilham estratégias para acertar no presente com mais significado, menos estresse e muito mais conexão emocional.

Também é possível conferir o review de outros produtos no ZH indica.

Como escolher o melhor presente para o dia dos namorados

Fecomércio-RS estima gasto médio de R$ 271,30 em presentes do Dia dos Namorados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o romantismo em alta e a economia gaúcha em retomada, o Dia dos Namorados de 2025 promete movimentar mais que corações: será também uma data-chave para impulsionar relações, inclusive as entre cliente e comércio local.

Segundo levantamento da Fecomércio-RS, metade dos gaúchos (50,3%) pretende comprar presentes nesta data, com um gasto médio estimado em R$ 271,30. Os homens puxam essa média para cima: devem desembolsar cerca de R$ 335,30, contra R$ 214,46 das mulheres.

Entre os que já presentearam no ano passado, 45,6% planejam gastar o mesmo, enquanto 37,9% pretendem gastar mais ou muito mais.

Para a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, o cenário é de otimismo cauteloso.

— A expectativa é positiva, baseada num percentual maior de intenção de compra. Mas o lojista precisa criar as condições para que essas compras aconteçam. Preparar loja, time e redes sociais é essencial, especialmente pensando que tudo acontece mesmo na semana anterior à data — recomenda.

Além das vitrines, o comércio tem outro aliado: a fidelidade. Segundo a pesquisa, 32,2% dos entrevistados afirmam que irão comprar na mesma loja onde fizeram a compra em 2024.

— É um dado que chama atenção. O varejo pode reforçar essa relação com o cliente investindo em atendimento, em entender o que o consumidor quer de verdade, e em facilitar processos como a troca. Fidelizar é entender o cliente de forma completa — afirma Patrícia.

Entre os segmentos mais citados para presentear, seguem líderes:

vestuário (44,4%)

(44,4%) perfumes e cosméticos (26,2%)

(26,2%) chocolates (10,9%)

(10,9%) calçados (10,1%)

Vestuário é o segmento líder em vendas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

E mesmo com a consolidação do e-commerce, o canal preferido:

ainda são as lojas físicas do centro das cidades (51,9%)

do centro das cidades (51,9%) seguidas pelos shoppings (24,4%)

pelas lojas online (23,1%)

— A eficiência da internet melhorou, mas a pronta-entrega continua sendo um diferencial. E o consumidor, especialmente nesta data, costuma deixar para a última hora — explica a economista.

A psicóloga Alessandra Araújo, especialista em neuropsicologia, explica que esse comportamento tem raízes emocionais.

— Psicologicamente, a compra de última hora pode estar ligada à procrastinação emocional, ao medo de errar ou à ansiedade diante da pressão de acertar no presente. Isso pode levar à paralisia na tomada de decisão. É importante entender que o risco de errar aumenta quando não há tempo para refletir — aponta.

Para evitar o estresse, Alessandra recomenda planejamento e presença emocional.

— Antes de pensar no que comprar, feche os olhos e se pergunte: “O que faz meu parceiro se sentir verdadeiramente amado?” Um presente com alma carrega memória, intenção e afeto. Pode ser simples, mas precisa ser verdadeiro — destaca.

A especialista sugere ainda um passo a passo psicológico:

Reflexão com o coração : pense no que gera conexão

: pense no que gera conexão Orçamento emocional e financeiro : afeto não está no valor material

: afeto não está no valor material Escolha com significado : evite o genérico, aposte em algo com história

: evite o genérico, aposte em algo com história Toque pessoal : um bilhete ou embalagem especial fazem a diferença

: um bilhete ou embalagem especial fazem a diferença Presença emocional: o momento da entrega também é presente

"Valor do cuidado"

No Dia dos Namorados, o que importa é o gesto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O arquiteto Cícero Porto, 31 anos, sabe bem o valor do cuidado. Ele conta que gosta de prestar atenção nas pistas do dia a dia.

— A primeira coisa que tento fazer é lembrar se ela comentou que está precisando de algo. Gosto de observar, de buscar algo que complemente. Já cheguei a dar o presente duas semanas antes, para garantir a troca de tamanho — comenta.

Porto também valoriza o momento juntos.

— No dia, geralmente saímos para jantar. Este ano, estamos pensando em cozinhar algo especial — antecipa.

Esse tipo de comemoração, aliás, também aparece na pesquisa da Fecomércio: 59,7% dos entrevistados devem celebrar com um evento especial; 50,9% devem jantar ou almoçar fora; e 35,2% farão um jantar em casa.

Para o comércio, essa é outra frente de oportunidade.

— Kits prontos, sugestões de combinações e ações promocionais podem se conectar a essa experiência de celebração — indica Patrícia.

As promoções, inclusive, seguem tendo apelo, desde que feitas com estratégia.

— Promoção tem que ser o ato de promover. A loja só se sustenta se mantiver o fluxo de caixa. É como uma pescaria: todo mundo lança seu anzol, mas é preciso fazer isso de forma estratégica — conclui a economista.

Leia Mais 10 filmes sobre amor para ver de graça no mês dos namorados

Passo a passo para escolher o presente ideal no Dia dos Namorados

Reflita com o coração

Pense no que realmente faz seu parceiro(a) se sentir amado

Relembre momentos especiais do relacionamento e o que emocionou vocês

Presentear é um ato de escuta afetiva, não apenas consumo

Defina um orçamento (financeiro e emocional)

Estabeleça quanto pode gastar sem comprometer seu bem-estar

Lembre-se: o valor do presente está na intenção, não no preço

Um mimo simples com significado pode ser mais impactante do que algo caro

Valor do presente está na intenção, não no preço. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Observe e escute com atenção

Esteja atento a pistas deixadas no dia a dia: algo que a pessoa comentou, algo que precisa ou deseja

Evite comprar “no susto” — escuta ativa é a chave de um presente assertivo

Escolha com significado

Evite itens genéricos. Prefira algo que conte uma história do casal

Pode ser um objeto que remeta a um sonho em comum, a uma viagem ou a uma memória divertida

Dê um toque pessoal

Um bilhete, uma embalagem feita à mão, uma foto especial ou até uma playlist

Esses detalhes mostram cuidado e autenticidade

Planeje com antecedência

Evite deixar para a última hora, o que aumenta o risco de erro e estresse

Defina ideias com pelo menos uma semana de margem

Se comprar online, garanta tempo para troca de tamanho ou cor, se necessário

Pense em experiências, não só em objetos

Um jantar especial, uma noite diferente ou uma atividade a dois pode ser o verdadeiro presente

59,7% dos gaúchos pretendem comemorar com um evento especial, segundo a Fecomércio-RS

Jantar especial pode ser o verdadeiro presente. André Ávila / Agencia RBS

Faça a entrega com presença emocional

No momento de dar o presente, esteja inteiro. Olhe nos olhos, demonstre afeto

Às vezes, o jeito de entregar é mais marcante do que o que está sendo entregue

Perguntas frequentes (FAQ) sobre presente de dia dos namorados

O que devo considerar antes de comprar um presente para o Dia dos Namorados?

Antes de tudo, pense no que representa afeto para o seu parceiro(a). Às vezes, um gesto simples, mas cheio de significado, tem muito mais valor emocional do que algo caro. O presente é uma linguagem de afeto, não precisa compensar inseguranças ou culpas.

Como posso evitar comprar por impulso?

Tenha clareza do seu orçamento e do que você quer comunicar com o presente. Se você costuma comprar por impulso ou por pressão emocional, pare e reflita: “Isso faz sentido para a nossa relação?” Planejamento emocional é tão importante quanto o financeiro.

Como saber o que o outro quer ganhar?

Preste atenção nas pistas do dia a dia, comentários sobre algo que gostaria de ter ou precisa. Observar gostos, interesses e pequenas falas ajuda a tornar o presente mais certeiro e pessoal.

Quando é melhor fazer a compra?

Quanto antes, melhor. Muitos consumidores deixam para a última hora, o que aumenta o estresse e limita as opções. A procrastinação pode ser reflexo da ansiedade de “ter que acertar” e, paradoxalmente, isso aumenta o risco de errar.

Vale mais apostar em produto ou em experiência?

Depende do casal. Combinar um presente simbólico com uma experiência pode ser a melhor escolha. Neste ano, a maioria dos casais pretende comemorar a data com um evento especial, como um jantar fora ou uma noite a dois em casa.

Por que tanta gente ainda prefere comprar em lojas físicas?

Lojas físicas continuam tendo força no Dia dos Namorados. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Mesmo com o avanço das compras online, a maioria ainda escolhe as lojas físicas. Ver, tocar e levar o produto na hora gera mais segurança e reforça o vínculo emocional com a escolha. Isso é ainda mais importante para quem deixa para a última hora.

Como os lojistas podem se destacar?

Criar condições para facilitar a decisão de compra faz toda a diferença: vitrines atrativas, equipes preparadas e redes sociais bem atualizadas são fundamentais. Investir em fidelização também conta, pois muitos consumidores voltam à loja onde já compraram no ano anterior.

Promoções ainda funcionam?

Sim, desde que sejam estratégicas. Promoção não deve significar prejuízo, e sim atratividade. É importante manter o fluxo de caixa saudável e oferecer algo que encante sem comprometer a sustentabilidade do negócio.

E se eu quiser personalizar meu presente?

Essa pode ser a melhor escolha. Um bilhete escrito à mão, uma playlist personalizada, uma embalagem feita com carinho, tudo isso transforma o presente em algo único, que expressa cuidado e atenção aos detalhes da relação.

Leia Mais Quais alimentos ajudam a estimular a libido e melhoram o desempenho sexual

Como fazer o momento da entrega ser especial?

Mais do que o objeto, o que fica é o gesto. Entregue com presença emocional: olhe nos olhos, segure as mãos, crie um instante de conexão verdadeira. O momento da entrega pode ser, por si só, o presente mais marcante da data.