Como escolher o melhor agasalho de pet para comprar em 2025

Casacos natalinos fazem o estilo de John. Arquivo Pessoal / Divulgação

Com a queda das temperaturas, muitos tutores correm para vestir seus pets — mas será que todo cão precisa mesmo de agasalho? E os gatos? A resposta varia conforme a raça, o tipo de pelagem e até o comportamento do animal. Colocar a roupinha errada pode causar desconforto, alergias e até piorar a sensação de frio.

Irene ficou um charme usando lã. Denzel Valiente / Arquivo pessoal

Neste guia completo, especialistas em saúde animal e tutores experientes explicam como identificar os sinais de que seu pet sente frio, quais tecidos são mais indicados, como garantir o caimento ideal e, claro, como transformar o agasalho em um aliado do bem-estar — sem abrir mão do estilo.

Leia Mais Seis dicas para medir seu cachorro e escolher a roupa ideal

Como escolher o melhor agasalho para pet

Neguinho já tratou de se agasalhar. Camila Bengo / Arquivo pessoal

A primeira coisa a saber é que nem todo cão sente frio da mesma forma. Nicole Teixeira, gerente da Águia Veterinária e Pet Shop, alerta que há raças com subpelo, como o Lulu da Pomerânia, que já possuem uma proteção térmica natural.

— Às vezes o tutor quer colocar uma roupinha e acaba piorando a situação. O cachorro pode superaquecer ou até desenvolver nós no pelo — explica.

Já raças como chihuahua, pinscher, shih-tzu e os vira-latas de pelo curto tendem a precisar de mais proteção. O veterinário Jean Schoingele, da Pet Support, complementa:

— A maioria dos cães tem uma proteção natural contra o frio, então não precisam de um agasalho muito grosso, mas há exceções, especialmente entre cães com pouco pelo ou idosos.

Para o biólogo Tiago Calil Ambiel, analista de educação corporativa da Cobasi, é essencial entender a origem e o comportamento do animal.

— O cão vem do lobo, um animal adaptado ao frio extremo. Mas, com a domesticação, muitas raças perderam essa proteção natural — conta.

De acordo com Ambiel, o tutor precisa observar se o pet está tremendo, dorme enrolado ou procura lugares mais quentinhos.

— Se isso ocorre, ele está gastando energia para manter a temperatura. Nesse caso, a roupinha é uma aliada — completa.

E os gatos, precisam de agasalho?

Felinos não precisam de roupinha, mas o Quindim ficou lindo! Elisa Soares Heinski / Arquivo pessoal

Conforme os especialistas, diferentemente dos cães, os gatos costumam lidar melhor com o frio e, em geral, não precisam usar roupas. Eles possuem hábitos próprios de aquecimento, como se enrolar, buscar cobertas ou deitar em locais ensolarados ou aquecidos. Além disso, não gostam de ter os movimentos restringidos, e o uso de roupas pode causar grande incômodo.

Os felinos são animais ágeis, brincalhões e exploradores. Por isso, uma roupinha pode facilmente atrapalhar suas atividades, dificultar saltos e escaladas ou mesmo causar estresse por impedir que eles se lambam — um comportamento essencial para sua higiene e bem-estar.

Fique atento aos sinais: se o gato estiver inquieto, tentando tirar a roupa, se escondendo ou parando de se lamber, é melhor retirar o agasalho imediatamente.

Lineu é camisa 10! Denzel Valiente / Arquivo pessoal

Outro ponto importante é a segurança. Nunca deixe o gato usando roupa sem supervisão. O tecido pode enroscar em móveis, grades ou outros objetos da casa, oferecendo risco de acidentes. Mesmo roupas leves, se mal ajustadas, podem comprometer a mobilidade ou causar lesões.

E por mais tentador que seja vestir seu bichano para uma foto divertida, lembre-se: roupa em gatos não deve ser usada apenas por estética. O conforto e o bem-estar do animal devem vir sempre em primeiro lugar — e, convenhamos, fofura eles já têm de sobra, com ou sem roupa.

O tecido importa (e muito)

Alonso aproveitou para apoiar o time do coração. Rafaela Brum / Arquivo pessoal

Conforto e segurança vêm antes da estética. Os tecidos mais indicados, segundo Nicole, são os mais leves e macios, como o soft e o moletom, que não causam coceira nem esquentam demais. Tecidos pesados ou sintéticos podem provocar alergias ou irritações.

Ambiel também cita opções como flanela, lã, malha e veludo como bons aliados térmicos, desde que o animal se adapte bem.

Para cães que nunca usaram roupa, o ideal é começar com modelos mais abertos e leves.

— Comece com modelos sem manga, mais soltos, que não deem a sensação de que estão presos — sugere Schoingele.

Jorge ficou um charme de manga curta. Murilo Rodrigues / Arquivo pessoal

Ambiel acrescenta que a roupa é um corpo estranho para o pet, que não entende o uso como nós, humanos:

— Use estímulos positivos. Coloque primeiro só no pescoço, deixe o animal cheirar, faça carinho, ofereça petiscos. Ele precisa associar a roupa a algo bom.

E o conselho vale ouro: dois dedinhos de folga no pescoço e atenção redobrada à região das patinhas e da barriga, para que a roupa não atrapalhe as necessidades fisiológicas.

Adaptação pode levar tempo — e requer paciência

Simone Aguiar, gerente de loja e tutora de oito cães, conta que seu vira-lata sente muito frio, mas também precisou de um tempo para se acostumar com os agasalhos.

— Quando começa a se coçar, eu tiro. Mas com o tempo ele aprendeu que a roupinha ajuda, e hoje até gosta — relata.

Os veterinários recomendam que o cão fique sempre supervisionado nas primeiras vezes, pois pode tentar tirar a roupa, se enroscar em objetos ou morder o tecido.

Para facilitar a adaptação, o ideal é começar com roupas com fechamento em velcro, que incomodam menos e são mais práticas de vestir.

Higiene é essencial

Guaíba troca de roupinha todos os dias. Ana Muller / Arquivo pessoal

Assim como com roupas humanas, as roupinhas de pet também precisam ser lavadas com frequência. Nicole recomenda lavar a cada dois ou três dias com produtos específicos para pets, que eliminam bactérias sem agredir a pele do animal.

— Nada de usar amaciante ou sabão comum, pois podem causar alergias.

Ambiel reforça a atenção:

— É comum que o sabão em pó e o amaciante causem dermatite. Prefira tecidos hipoalergênicos como tricoline, algodão ou sarja, e fique atento a sinais de coceira.

Além disso, retire a roupa diariamente e escove o pelo, especialmente se o cão for mais peludo.

— É lei! — brinca Nicole. — Cinco ou 10 minutos por dia já evitam nós e mantêm o pelo saudável.

No que vale investir e onde comprar?

Rick apostou num estilo flanela. Mayara Dias / Arquivo pessoal

Entre os modelos mais populares estão as roupinhas estilo bebê (com manga) e as capinhas com velcro, mais fáceis de vestir e bem toleradas por grande parte dos cães.

Simone também gosta de roupas temáticas e conta que já vestiu os pets com bombacha para levá-los à Expointer.

— A gente se diverte — diz.

Na hora de comprar, Simone aposta no custo-benefício da internet.

— Compro bastante pela Shopee, Aliexpress e Mercado Livre. O segredo é tirar direitinho as medidas. Como tenho oito cães, sempre busco o melhor preço — comenta.

Feirinhas de rua também são uma boa alternativa, assim como, é claro, as lojas especializadas em produtos para animais.

Dicas finais para acertar na escolha

Meça o pet : altura, comprimento das costas e circunferência do peito. Essas medidas garantem o caimento ideal

: altura, comprimento das costas e circunferência do peito. Essas medidas garantem o caimento ideal Prefira modelos que não limitem os movimentos : nada de roupinhas apertadas ou com muitos detalhes

: nada de roupinhas apertadas ou com muitos detalhes Evite exageros térmicos : se estiver quente dentro de casa, o agasalho pode ser dispensado

: se estiver quente dentro de casa, o agasalho pode ser dispensado Dê atenção especial a idosos e filhotes : eles têm mais dificuldade para regular a temperatura

: eles têm mais dificuldade para regular a temperatura Observe sinais de desconforto : coceira, irritação na pele, dificuldade para andar ou respirar são sinais de alerta

: coceira, irritação na pele, dificuldade para andar ou respirar são sinais de alerta Use recursos complementares: se o pet não aceita roupa, espalhe cobertores e caminhas com texturas diferentes pela casa

Panda e Foca posando para a foto. Rafaela Knevitz / Arquivo pessoal

Passo a passo para escolher o melhor agasalho para seu pet

Verifique se seu pet realmente precisa de roupa

Observe a idade e condição de saúde do pet

Meça corretamente o corpo do pet

Escolha tecidos adequados

Prefira modelos confortáveis e funcionais

Acompanhe a adaptação do pet

Faça a manutenção correta

Evite usar roupa em ambientes quentes

Compre de lojas confiáveis e avalie o custo-benefício

Para pets que já usam roupa, explore o lado divertido

Perguntas frequentes (FAQ) sobre agasalhos para pet

Todos os pets precisam usar agasalho?

Filomena não curte agasalhos, mas não deixa de se esquentar. Arethusa Dias / Arquivo pessoal

Não. Nem todo animal sente frio da mesma forma — e nem todos precisam de roupa. Cães com subpelo, como o Lulu da Pomerânia, São Bernardo e Spitz Alemão, já possuem uma proteção térmica natural e, em muitos casos, o uso de agasalhos pode até ser prejudicial, provocando superaquecimento ou a formação de nós nos pelos.

Por outro lado, raças de pelo curto ou sem subpelo, como Chihuahua, Pinscher, Galgo, Shih-tzu e muitos vira-latas, são mais sensíveis ao frio e se beneficiam do uso de roupinhas, especialmente nos dias mais gelados ou se forem filhotes ou idosos.

No caso dos gatos, a recomendação geral é não usar roupas, a menos que seja extremamente necessário. Os felinos costumam se aquecer naturalmente, não gostam de ter seus movimentos restringidos e podem se irritar por não conseguirem se lamber.

Além disso, há risco de acidentes caso a roupa fique presa em algum lugar. Se for realmente necessário vestir um gato, o ideal é que seja por pouco tempo, com supervisão e atenção aos sinais de desconforto.

Pets idosos devem usar roupa?

Sim. Com o tempo, os animais perdem a capacidade de se aquecer sozinhos. Além disso, muitos têm dores articulares que pioram no frio. Um agasalho confortável ajuda a manter a temperatura corporal e o bem-estar.

E os filhotes?

A filhotona Serena já está devidamente aquecida. Gabriela Ferreira / Arquivo pessoal

Sim. Filhotes sentem frio com facilidade e, quanto antes forem acostumados a usar roupas, melhor será a adaptação para o futuro.

Como saber o tamanho certo?

É fundamental medir:

O comprimento das costas

A circunferência do pescoço

A largura do tórax

A roupa deve ficar justa, mas confortável. A dica é: dois dedinhos de folga entre o pescoço e a gola da roupa garantem segurança e conforto.

Qual o modelo ideal de agasalho?

Cocada e sua capinha amarela. Roberta Requia / Arquivo pessoal

Os melhores são os modelos simples, como capas com fecho em velcro no pescoço e na barriga. Evite roupas com mangas ou que limitem os movimentos. Quanto mais natural for a sensação para o animal, melhor a aceitação.

Qual o melhor tecido?

Geromel foi até de gravatinha. Lucas de Oliveira / Arquivo pessoal

Prefira tecidos leves, macios e que não causem coceira, como soft e moletom fino. Evite tecidos muito grossos ou sintéticos, que podem causar alergias ou desconforto.

Como cuidar da roupinha?

Lave a cada dois ou três dias

Use sabão neutro ou específico para pets

Evite amaciantes e sabão comum

Mantenha a roupa sempre limpa

Em pets peludos, retire a roupa todos os dias e escove os pelos por cinco a 10 minutos para evitar nós

E se o pet não gosta de usar roupa?

Mesmo sem roupinha, o Joventino se mantém aquecido. Louisiane Cardoso / Arquivo pessoal

Comece com peças leves, sem mangas e mais soltas. Deixe o pet se adaptar aos poucos. Observe sinais de incômodo, como coceiras ou tentativas de tirar a roupa. Retire a peça se ele não estiver confortável. Supervisione sempre nos primeiros usos, para evitar acidentes.

Precisa usar agasalho dentro de casa?

Depende da temperatura. Se o ambiente estiver bem aquecido, talvez não seja necessário. Observe se o pet está tremendo ou encolhido — sinais de frio — ou, ao contrário, ofegante e agitado — sinais de calor.

Onde comprar boas roupas para pets?

Koda e seu casaquinho vermelho. Victória Armando / Arquivo pessoal

Procure optar por lojas de confiança, como locais especializados em produtos para animais.

Contudo, lojas online oferecem bom custo-benefício, especialmente se você souber tirar as medidas corretamente. Feirinhas de rua também são boas opções, com peças criativas e mais em conta.

Posso usar roupas temáticas?

Claro! Muitos tutores gostam de vestir os pets com roupas temáticas para eventos como a Semana Farroupilha, Natal ou aniversários. Só não esqueça de priorizar o conforto e observar o comportamento do pet com o traje.

Estilo com responsabilidade

Fiorela e Fred estão na moda! Isadora Garcia / Arquivo pessoal

Colocar roupa em pets é uma mistura de cuidado com estilo, mas deve sempre priorizar o bem-estar do animal. Antes de sair comprando roupas fofas e acessórios, lembre-se: cada pet é único, e o melhor agasalho é aquele que respeita a sua individualidade, conforto e necessidades reais.

