Como escolher a melhor secadora de roupas em 2025

Em dias chuvosos, para quem mora em apartamentos pequenos ou em meio à rotina corrida, contar com uma secadora de roupas pode transformar o dia a dia. Do varal lotado a peças secas em poucas horas, o eletrodoméstico ganhou espaço nas casas brasileiras.

Com modelos de piso, parede, a gás, portáteis e até do tipo cabide ou lava e seca, há opções para todos os perfis e o desafio está em saber qual é a mais adequada para o seu lar.

Neste guia de compras, Zero Hora consultou sites especializados e especialistas para apresentar as principais diferenças entre os tipos de secadoras, suas vantagens e desvantagens, além de dicas para escolher o modelo ideal para sua casa.

Como escolher a melhor secadora de roupas

Antes de qualquer coisa, é importante entender que o termo “secadora de roupas” pode englobar diferentes tecnologias e formatos.

Cada tipo possui características próprias, que afetam desde o desempenho até o consumo de energia e o espaço necessário para instalação. Confira os tipos do aparelho:

Secadoras de piso

Secadoras de piso lembram visualmente uma máquina de lavar. Divulgação / Electrolux

As secadoras de piso são as mais comuns e amplamente conhecidas. Lembram visualmente uma máquina de lavar, com abertura frontal e dimensões maiores.

São ideais para casas com lavanderias espaçosas e famílias com grande volume de roupas. Estão disponíveis em versões elétricas e a gás, com capacidade que varia entre 8kg e 15kg.

A principal vantagem está na performance. Esses modelos costumam oferecer uma variedade de ciclos de secagem, controle preciso de temperatura e sensores que ajudam a preservar os tecidos.

— Esses modelos são ideais para famílias com grande volume de roupas e para quem busca alto desempenho. É importante sempre verificar a classificação energética e recursos como sensor de umidade, que otimizam o tempo de uso e reduzem o consumo — explica Julia Prozzi, gerente de produtos da Electrolux, uma das principais marcas no quesito secadora de roupas.

No entanto, ocupam mais espaço e o custo energético pode ser elevado, especialmente nas versões elétricas.

Secadoras de parede

Secadoras de parede otimizam o espaço, embora tenham capacidade menor. Divulgação / Brastemp

Para áreas de serviço compactas, as secadoras de parede são uma excelente escolha. Fixadas na parede, geralmente acima da lavadora ou do tanque, elas otimizam o espaço. Embora tenham capacidade menor, atendem bem a famílias pequenas ou ao uso esporádico.

Esses modelos oferecem boa eficiência, com programas adaptados a diferentes tipos de tecido. Os controles, geralmente localizados na parte inferior, facilitam o acesso mesmo quando instaladas em altura.

— Para quem mora em apartamentos compactos, a melhor opção costuma ser a secadora de parede. Por exemplo, alguns modelos possuem 11kg de capacidade e podem ser instalados acima da lavadora, liberando espaço útil na lavanderia — indica Julia.

Secadoras a gás

Secadoras a gás têm eficiência e menor consumo de energia elétrica. Divulgação / Rinnai

As secadoras a gás são conhecidas pela eficiência e menor consumo de energia elétrica. Embora exijam investimento inicial maior e instalação mais complexa, elas secam roupas em menos tempo e com menor impacto na conta de luz.

São indicadas para quem seca grandes volumes de roupa com frequência. No entanto, é importante verificar se o local tem infraestrutura adequada e qual tipo de gás será utilizado (GLP ou gás natural).

Secadoras de cabide

Secadoras de cabide são leves e econômicas, ideais para quem mora sozinho. Divulgação / Fischer

As secadoras de cabide são ideais para quem mora sozinho ou precisa de uma solução portátil. Com formato semelhante a um armário, elas funcionam com ar quente em baixa temperatura e exigem apenas uma tomada para funcionar.

Leves e econômicas, são indicadas para peças delicadas, mas têm capacidade limitada — normalmente uma peça por cabide —, o que pode ser pouco prático para grandes volumes.

Lava e seca

Máquinas lava e seca são recomendadas para quem tem pouco espaço. Divulgação / Philco

As máquinas lava e seca unem praticidade e economia de espaço, ao combinarem lavadora e secadora em um só equipamento. Recomendadas para quem tem pouco espaço, funcionam bem no dia a dia, embora com algumas limitações.

Por utilizar o mesmo tambor para lavar e secar, a capacidade de secagem costuma ser menor. O ciclo completo também pode ser mais demorado e consumir mais energia: em média, seis quilowatts/hora (kWh) por uso, o que representa cerca de R$ 3,94 por ciclo em Porto Alegre (valores de 2024).

— Esses modelos são perfeitos para quem busca praticidade em espaços pequenos. Mas é importante saber que o ciclo completo tende a ser mais longo e que a capacidade de secagem é menor do que a de lavagem — alerta a especialista.

Passo a passo

Avalie o espaço disponível

Meça a área da lavanderia ou do ambiente onde o aparelho será instalado

da lavanderia ou do ambiente onde o aparelho será instalado Considere modelos de parede ou portáteis se o espaço for pequeno

de parede ou portáteis se o espaço for pequeno Para ambientes maiores, secadoras de piso são boas opções

Defina a capacidade ideal

Famílias pequenas: modelos de até 8 kg costumam ser suficientes

costumam ser suficientes Famílias maiores ou com grande volume de roupas: opte por modelos com 11 kg ou mais

Escolha o tipo de alimentação

Elétrica : mais comum, mas pode ter alto consumo de energia

: mais comum, mas pode ter alto consumo de energia A gás : mais econômica no longo prazo, mas exige instalação específica (gás e ventilação)

: mais econômica no longo prazo, mas exige instalação específica (gás e ventilação) Portátil (secadora de cabide): ideal para quem vive sozinho ou tem pouca demanda

Compare os tipos disponíveis

De piso : potente, com maior capacidade e diversos ciclos

: potente, com maior capacidade e diversos ciclos De parede : compacta, ideal para espaços reduzidos

: compacta, ideal para espaços reduzidos A gás : seca rápido e gasta menos energia elétrica

: seca rápido e gasta menos energia elétrica Cabide/portátil : prática para roupas delicadas ou pouco uso

: prática para roupas delicadas ou pouco uso Lava e seca: ideal para quem tem pouco espaço e busca praticidade

Verifique a eficiência energética

Dê preferência a modelos com selo Procel e classificação "A" de consumo

de consumo Compare o gasto por ciclo e o impacto na conta de luz

Analise os recursos extras

Sensores de umidade para evitar ressecamento das roupas

Ciclos específicos para tecidos delicados ou pesados

Temporizadores e função antirrugas

Filtro de fiapos fácil de limpar

Painel digital ou controles intuitivos

Considere o tipo de armazenamento

Armazenamento de água (em alguns modelos a gás)

Necessidade de instalação de dutos ou reservatórios

Compatibilidade com tomada ou ponto de gás

Cheque selo do Inmetro e garantia

Verifique se o modelo tem certificação de segurança

Prefira marcas com bom suporte técnico e garantia confiável

Pense na frequência de uso

Para uso diário, invista em um modelo mais robusto

Para uso ocasional, uma opção mais básica pode atender bem

Reflita sobre custo-benefício

Compare o preço do produto com os gastos a longo prazo (energia, manutenção)

Avalie se os recursos oferecidos realmente serão úteis para o seu perfil

Vantagens e desvantagens da secadora de roupas

Vantagens

Rapidez e eficiência : secam roupas em poucas horas, mesmo em dias chuvosos

: secam roupas em poucas horas, mesmo em dias chuvosos Independência climática : dispensam sol ou vento

: dispensam sol ou vento Economia de espaço : destaque para modelos de parede e lava e seca

: destaque para modelos de parede e lava e seca Mais higiene : o calor ajuda a eliminar ácaros e bactérias

: o calor ajuda a eliminar ácaros e bactérias Roupas mais macias: especialmente peças felpudas ou delicadas

Desvantagens

Alto consumo de energia : principalmente em modelos elétricos

: principalmente em modelos elétricos Desgaste dos tecidos : calor constante pode afetar tecidos delicados

: calor constante pode afetar tecidos delicados Risco de encolhimento : se usada em ciclos inadequados

: se usada em ciclos inadequados Custo elevado : investimento inicial pode ser alto

: investimento inicial pode ser alto Manutenção frequente: limpeza de filtro e cuidados específicos são necessários

Consumo de energia: o que observar

Fique de olho no selo Procel — quanto mais próximo da letra "A", melhor. Divulgação / Procel

A eficiência energética deve ser um critério de escolha. Modelos modernos têm selo Procel — quanto mais próximo da letra "A", melhor.

Uma secadora elétrica com consumo médio de 3,2 kWh por ciclo, usada cinco vezes por semana, pode acrescentar cerca de R$ 42,50* na conta de luz mensal. Já as secadoras a gás consomem menos energia elétrica e, dependendo do custo do gás, compensam em médio prazo.

— O ideal é buscar modelos com recursos como Sensor de Umidade Inteligente, que interrompe o ciclo assim que a roupa estiver seca. Isso reduz o gasto de energia e evita desgaste das peças — orienta Julia.

* Com base no valor de R$ 0,656/kWh (quilowatts/hora) em Porto Alegre. Dados referentes a novembro de 2024 disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Cuidados no uso e na instalação

A escolha do modelo ideal é apenas uma parte do processo. Para garantir que a secadora funcione com eficiência e tenha longa vida útil, é importante prestar atenção também à forma como o equipamento será instalado e utilizado no dia a dia.

Pequenos descuidos podem comprometer o desempenho do aparelho e até causar danos às roupas. Conforme a especialista, há erros comuns cometidos por consumidores que impactam diretamente o funcionamento da secadora. São eles:

Instalar a secadora em locais sem ventilação adequada

Utilizar ciclos de secagem de forma incorreta

Deixar de limpar os filtros após cada uso

Ignorar as orientações do fabricante contidas no manual

Além disso, a especialista reforça que os cuidados de rotina fazem diferença no tempo de vida do equipamento.

— Com os devidos cuidados, uma secadora pode durar mais de 10 anos. É um investimento que compensa quando se busca conforto, economia de tempo e qualidade de vida dentro de casa — conclui Julia.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre secadoras de roupas

Por que vale a pena investir em uma secadora de roupas?

Porque ela oferece praticidade e economia de tempo, especialmente em dias frios ou chuvosos. Também ajuda a manter a higiene das peças e pode ser uma solução para quem vive em espaços pequenos sem varal.

Qual o primeiro passo para escolher uma secadora?

Avaliar o espaço disponível. Se você tem uma lavanderia ampla, pode optar por modelos de piso. Para ambientes menores, os modelos de parede, portáteis ou do tipo cabide são ideais.

Qual a melhor capacidade para o meu dia a dia?

Depende do tamanho da família e da frequência de uso.

Até 8 kg : ideal para casais ou pessoas que moram sozinhas

: ideal para casais ou pessoas que moram sozinhas Acima de 11 kg: recomendada para famílias maiores ou para quem lava muita roupa de uma vez

Devo escolher uma secadora elétrica ou a gás?

Elétrica : mais fácil de instalar, mas consome mais energia

: mais fácil de instalar, mas consome mais energia A gás: seca mais rápido e é mais econômica a longo prazo, mas exige ponto de gás e ventilação adequada

Quais são os principais tipos de secadora no mercado?

Piso : maior capacidade e desempenho

: maior capacidade e desempenho Parede : compacta e ideal para apartamentos

: compacta e ideal para apartamentos A gás : seca rápido com menos gasto elétrico

: seca rápido com menos gasto elétrico Cabide/portátil : para pouca roupa e peças delicadas

: para pouca roupa e peças delicadas Lava e seca: une dois aparelhos em um só, ideal para quem busca praticidade

Como saber se o modelo é econômico?

Verifique o selo Procel de eficiência energética — quanto mais próximo da letra "A", melhor.

Fique atento também ao consumo por ciclo (em kWh) e ao impacto na conta de luz ou gás.

Que recursos extras podem fazer diferença?

Sensores de umidade, para evitar ressecamento das roupas

Programas específicos para diferentes tecidos

Função antirrugas e painel digital

Filtro de fiapos fácil de limpar

O que observar sobre o consumo de energia?

Uma secadora elétrica pode gastar de 3kWh a 4,5 kWh por ciclo. Isso pode representar até R$ 40 a mais por mês na conta de luz se usada com frequência. Modelos a gás têm menor consumo elétrico, mas exigem outro tipo de infraestrutura.

O que considerar antes da compra?

Espaço disponível

Tipo de energia (elétrica ou gás)

Volume de roupas lavado por semana

Recursos que realmente serão úteis

Assistência técnica e garantia da marca

Como garantir uma compra consciente?

Pesquise avaliações, compare modelos com base nas suas necessidades, e considere o custo-benefício a longo prazo. Um bom planejamento evita surpresas na conta e garante mais conforto no dia a dia.