A melhor panela de pressão elétrica para você cozinhar em 2025; saiba o que avaliar antes de comprar

Com a rotina cada vez mais corrida, as panelas de pressão elétricas têm conquistado espaço como aliadas na cozinha. Seguras, versáteis e fáceis de usar, permitem preparar feijão, carnes e até sobremesas com poucos toques no painel digital, tudo isso sem o receio característico no uso das panelas tradicionais.

Além de agilizar o cozimento, esses modelos oferecem praticidade com funções pré-programadas e sistemas de segurança que evitam acidentes. Para quem busca mais eficiência no dia a dia, elas combinam tecnologia, rapidez e tranquilidade no preparo das refeições.

Mas, diante de tantas opções no mercado, como escolher a panela de pressão elétrica mais adequada ao seu perfil?

A seguir, consultando sites especializados e manuais das empresas que atuam no ramo (como Electrolux, Mondial e Oster), Zero hora reuniu os principais pontos que você deve considerar antes de comprar a sua.

Como escolher a melhor panela de pressão elétrica em 2025

Na hora de escolher a melhor panela de pressão elétrica, o primeiro ponto a considerar é o tamanho. Modelos com capacidade entre cinco e seis litros costumam atender bem famílias médias, enquanto versões maiores — com seis litros ou mais — são ideais para quem cozinha em grandes quantidades.

Já as panelas compactas, com cerca de três litros, são perfeitas para solteiros ou casais que preparam porções menores no dia a dia.

Também vale observar o material e a construção do aparelho. Dê preferência a cubas com revestimento antiaderente ou em aço inox, que garantem maior durabilidade e facilitam a limpeza.

Confira ainda se a tampa, as alças e o corpo da panela são robustos o suficiente para suportar o uso frequente com segurança.

Funcionalidades

As funcionalidades fazem diferença na rotina. As versões mais completas oferecem programas pré-definidos, timer, ajuste de pressão e modos como cozimento lento, refogar e manter aquecido.

Esses recursos tornam o preparo mais prático e versátil, especialmente para quem gosta de variar nas receitas.

Para facilitar o preparo, os painéis digitais são uma ótima escolha. Intuitivos e fáceis de configurar, eles permitem que mesmo quem não tem experiência consiga cozinhar com precisão.

Modelos com menus pré-programados ainda reduzem as chances de erro e tornam tudo mais simples.

Segurança

Segurança é outro fator essencial. Escolha modelos que contem com válvula de alívio de pressão, travas na tampa e sistema de desligamento automático.

Esses mecanismos ajudam a evitar acidentes e garantem mais tranquilidade durante o uso, inclusive para iniciantes.

Custo-benefício e voltagem

No quesito custo-benefício, o ideal é avaliar o conjunto entre funcionalidades, durabilidade e preço. Versões básicas podem ser suficientes para quem busca praticidade sem gastar muito. Já as mais avançadas justificam o investimento com recursos extras e maior autonomia.

Outro ponto importante é a voltagem. Certifique-se de que o modelo seja compatível com a rede elétrica da sua casa (110V, 220V ou bivolt) para evitar problemas.

Visual e acessórios

Se o visual também importa, há modelos disponíveis em cores variadas e acabamentos como preto ou inox, que ajudam a compor a decoração da cozinha.

Além disso, alguns aparelhos vêm acompanhados de acessórios como copo medidor, espátula, concha ou cesta para vapor, que ampliam a funcionalidade e agregam valor ao produto.

Por que investir em uma panela de pressão elétrica?

Entre os principais benefícios do aparelho estão:

Praticidade: com poucos toques no painel, você prepara pratos como feijão, carnes, sopas e até sobremesas

Rapidez: reduz drasticamente o tempo de cozimento em comparação com métodos tradicionais

Segurança: dispensa o medo comum das panelas convencionais graças a sistemas de travamento, liberação de vapor e desligamento automático

Versatilidade: além de cozinhar sob pressão, muitas versões contam com modos para cozimento lento, refogar, aquecer e até fazer bolos e pudins

Facilidade de limpeza: cubas removíveis com revestimento antiaderente facilitam a higienização

Custo-benefício: com durabilidade e economia de gás, tornam-se uma escolha inteligente a longo prazo

Tipos de panela de pressão elétrica

Básicas: com capacidade entre cinco e seis litros, são ideais para preparos comuns como arroz, feijão e carnes. Indicadas para quem busca simplicidade

Multifuncionais: oferecem maior variedade de receitas, com modos como vapor, refogado, cozimento lento e sobremesas. Ideais para quem gosta de cozinhar e experimentar

Compactas: com capacidade reduzida (de três a cinco litros), são perfeitas para cozinhas pequenas, solteiros ou casais

De alta capacidade: com seis litros ou mais, atendem famílias grandes ou quem costuma preparar grandes quantidades de comida

Com conectividade: permitem controle via aplicativo ou assistentes virtuais, como Alexa. Uma opção para quem valoriza tecnologia e conveniência

Outras vantagens das panelas elétricas

Maior controle de temperatura e tempo, com ajustes personalizados

Cozimento mais silencioso, ideal para quem busca um ambiente tranquilo

Economia de gás e energia, devido à eficiência no preparo

Preservação de nutrientes, já que o tempo de cozimento é reduzido

, já que o tempo de cozimento é reduzido Design moderno, que combina com cozinhas de todos os tamanhos

Passo a passo para escolher a panela de pressão elétrica ideal

Defina o seu perfil de uso

Escolha a capacidade ideal

Verifique o material da cuba

Avalie o painel de controle

Considere as funcionalidades extras

Dê prioridade à segurança

Cheque a voltagem

Observe os acessórios inclusos

Analise o custo-benefício

Atenção ao design e tamanho

Confira as avaliações online e suporte da marca

Considere modelos com conectividade, se desejar tecnologia a mais

Perguntas frequentes (FAQ) sobre panelas de pressão elétricas

O que é uma panela de pressão elétrica?

É um eletrodoméstico que cozinha alimentos rapidamente usando vapor sob pressão, com controle automático de temperatura e tempo, além de sistemas de segurança que evitam acidentes.

Quais são os principais benefícios da panela de pressão elétrica?

Praticidade no preparo de receitas

Rapidez no cozimento

Maior segurança em relação às panelas convencionais

Versatilidade de funções

de funções Facilidade de limpeza

Bom custo-benefício

Quais os principais tipos de panela de pressão elétrica?

Básicas: para funções simples como feijão, arroz e carnes

Multifuncionais: com modos de vapor, refogado, sobremesas e cozimento lento

Compactas: ideais para quem mora sozinho ou tem pouco espaço

Alta capacidade: para famílias grandes ou grandes quantidades

Com conectividade: controladas por app ou assistente virtual

O que considerar ao comprar uma panela de pressão elétrica?

Capacidade (de três a mais de seis litros)

Material da cuba (inoxidável ou antiaderente)

Funcionalidades (timer, manter aquecido, ajuste de pressão etc.)

Segurança (válvulas, travas, desligamento automático)

Painel (digital ou analógico)

Custo-benefício

Voltagem compatível com sua casa

Design e tamanho

Acessórios extras incluídos

Qual a diferença entre painel digital e analógico?

O painel digital é mais moderno, intuitivo e oferece mais opções de configuração. O analógico é mais simples e direto.

Quais alimentos posso preparar?

Feijão, arroz, carnes, legumes, sopas, bolos, pudins e até pratos no vapor.

A panela elétrica é segura?

Sim. Ela possui múltiplos dispositivos de segurança, como trava na tampa, válvula de alívio de pressão e desligamento automático.

A panela de pressão elétrica gasta muita energia?

Não. É considerada econômica, pois reduz o tempo de preparo e, em geral, consome o mesmo que um micro-ondas ou ferro de passar.

Qual o tempo médio de cozimento?

Em geral, os tempos são reduzidos. Um feijão, por exemplo, pode ficar pronto em cerca de 30 minutos — menos da metade do tempo de uma panela convencional.

Qual a durabilidade média?

Com uso adequado e limpeza correta, uma boa panela de pressão elétrica pode durar anos.

Preciso monitorar o preparo?

Não. Uma das principais vantagens é justamente o preparo automatizado. Você seleciona o programa e a panela faz o trabalho sozinha.

O que vem incluso na maioria dos modelos?

Geralmente, copo medidor, concha plástica, espátula, cesto para vapor e às vezes um livro de receitas.