Dúvidas sobre especificações, upgrades, compatibilidade e custo-benefício são comuns. Reprodução / stock.adobe.com

Para gamers dedicados, seja por diversão ou para alcançar alta performance, escolher o notebook certo pode ser o primeiro passo rumo a uma experiência imersiva e sem travamentos.

Com um mercado cada vez mais variado e exigente, dúvidas sobre especificações, upgrades, compatibilidade e custo-benefício são comuns.

Zero Hora conversou com especialistas para entender o que realmente importa na hora de investir no melhor notebook gamer, seja ele pronto ou montado sob medida.

Neste guia de compras, você poderá tirar todas as suas dúvidas sobre os principais notebooks gamers disponíveis no mercado em 2025. Também é possível conferir o review de outros produtos no ZH indica.

Como escolher o melhor notebook gamer

Segundo João van Diteren, especialista em tecnologia e field engineer da Sandisk, a escolha de um notebook gamer precisa partir do entendimento de que ele é um equipamento de alta performance.

— O consumidor precisa equilibrar desempenho, capacidade de armazenamento, sistema de resfriamento e possibilidade de upgrades — afirma.

Isso porque, de nada adianta ter uma boa placa gráfica se o processador não acompanha, ou investir em um modelo com design arrojado, mas sem espaço para expansão no futuro.

Para começar, vale olhar com atenção para a combinação entre CPU (processador) e GPU (placa de vídeo), responsáveis diretos pela performance em jogos.

— Esses componentes determinam o nível de performance em jogos mais exigentes e evitam gargalos no desempenho — explica Diteren.

A memória RAM e o tipo de armazenamento também entram nessa equação, influenciando desde a inicialização do sistema até o tempo de carregamento dos jogos.

Além dos modelos prontos de fábrica, uma tendência que cresce no Brasil é a montagem ou o upgrade de notebooks existentes.

— Muitos consumidores optam por montar sua própria máquina ou fazer upgrades, o que oferece mais controle sobre o investimento. Trocar o SSD, por exemplo, é uma das formas mais simples de melhorar o desempenho geral — destaca o especialista.

Passo a passo para escolher o melhor notebook gamer

Defina seu perfil de jogador

Escolha a GPU (placa de vídeo)

Escolha o processador (CPU)

Garanta o mínimo de 16 GB de RAM

Prefira notebooks com SSD (e não apenas HD)

Verifique se o monitor é compatível

Considere o sistema de resfriamento

Verifique a possibilidade de upgrade

Avalie a conectividade

Pesquise marcas confiáveis e garantia

Processador e placa gráfica: os protagonistas da jogabilidade

NVIDIA GeForce RTX 4070. Reprodução / Amazon

Ao escolher um modelo, o primeiro passo é entender o tipo de jogo que se pretende rodar.

Jogos mais pesados, como os títulos AAA (como o próximo jogo da franquia Grand Theft Auto, por exemplo), exigem uma configuração robusta, com GPU dedicada de última geração, processador potente, pelo menos 16 GB de RAM e um SSD rápido.

Entre as opções atuais, Diteren aponta as linhas NVIDIA GeForce RTX (3050, 3060, 4060 e 4070) como algumas das mais equilibradas em termos de custo e desempenho, especialmente para quem quer recursos como ray tracing e DLSS. Já a AMD Radeon RX 6000 é recomendada pelo bom custo-benefício e eficiência energética.

Quanto aos processadores, tanto o Intel quanto o AMD oferecem opções robustas, dependendo do perfil de uso.

— A Intel ainda se destaca em desempenho single-core, ideal para jogos menos otimizados, enquanto a AMD entrega ótimo desempenho multicore e excelente custo-benefício para quem também faz multitarefas pesadas ou edição de conteúdo — avalia o especialista.

Memória RAM

Durante muito tempo, 8 GB de RAM foram suficientes para rodar a maioria dos jogos. Hoje, esse número mudou. O mínimo recomendado atualmente para rodar com boa performance é 16 GB de RAM.

— Essa configuração garante que o sistema tenha espaço para o jogo, além de aplicativos em segundo plano, como antivírus, Discord e serviços de streaming — completa Diteren.

Para quem quer garantir ainda mais fluidez e durabilidade, ele recomenda investir em 32 GB ou até 64 GB, especialmente se o notebook for usado também para tarefas mais intensas fora do mundo dos games.

SSD é indispensável. E o HD?

SSD Sandisk. Divulgação / Zoom

Quando o assunto é armazenamento, a resposta do especialista é direta:

— O SSD se tornou praticamente indispensável para quem busca desempenho — explica.

Isso porque ele garante não só inicializações mais rápidas, mas também redução drástica nos tempos de carregamento de jogos e maior fluidez geral.

Diteren explica que um SSD pode ser até 60 vezes mais rápido que um HD tradicional.

— Enquanto um HDD tem leitura de cerca de 250 MB/s, um SSD NVMe como o WD_BLACK SN8100 chega a 14.900 MB/s (megabytes por segundo) — detalha.

Além da velocidade, o SSD também é mais resistente, silencioso e econômico em termos de energia.

O armazenamento híbrido (SSD + HD) ainda é válido, principalmente para quem precisa de muito espaço por um custo menor. Nesse caso, o ideal é manter o sistema operacional e os jogos mais pesados no SSD, e usar o HD apenas para arquivos grandes e menos acessados.

Como alternativa, ele também recomenda considerar SSDs SATA, que já possuem preços similares aos dos HDs e mantêm o notebook mais leve e totalmente móvel (ao contrário do HD, que tem partes móveis e é mais sensível ao movimento).

Detalhes que importam (e muito)

Além do “coração” da máquina, outros aspectos técnicos podem impactar diretamente a experiência de jogo. Um deles é a taxa de atualização da tela (Hz), especialmente em jogos competitivos.

— Telas de 120Hz, 144Hz ou até 240Hz permitem imagens mais fluídas e comandos com menor latência. Isso pode fazer diferença real, inclusive competitiva — destaca Diteren.

No entanto, ele alerta:

— Não adianta ter uma tela de 144Hz se o jogo roda a 40 fps (frames por segundo). O hardware precisa acompanhar.

Outro ponto essencial é o sistema de resfriamento.

— Notebooks gamers aquecem bastante, então é essencial que o modelo tenha um bom sistema térmico: com ventoinhas duplas, heat pipes eficientes, saídas de ar bem distribuídas e, de preferência, controle de desempenho via software — diz o especialista.

Diteren também lembra que o local onde o notebook é utilizado faz diferença.

— Apoiar o equipamento em superfícies que bloqueiam as saídas de ar prejudica o desempenho — alerta.

Vale a pena montar um notebook sob medida?

A resposta é: depende.

— Os modelos prontos de fábrica são ideais para quem busca praticidade e garantia completa — afirma Diteren.

No entanto, ele reconhece que montar um notebook sob medida, ou fazer upgrades, pode ser uma alternativa interessante para quem quer personalização ou tem orçamento limitado.

— É possível começar com uma configuração intermediária e, com o tempo, aprimorar a memória RAM, trocar o SSD por um mais rápido ou adicionar armazenamento externo — recomenda.

Para o especialista, a troca do SSD, em especial, é uma das melhorias mais acessíveis e que oferece retorno imediato em desempenho.

Cuidados na hora da compra

Para evitar dores de cabeça, Diteren recomenda atenção na hora da compra.

— O ideal é buscar marcas com boa reputação, garantia local e suporte técnico acessível — orienta.

Ele também reforça a importância de comprar em lojas confiáveis, com procedência garantida.

Glossário do notebook gamer

SSD (Solid State Drive): unidade de armazenamento rápida e silenciosa. Substitui o HD tradicional e acelera a inicialização do sistema e dos jogos

unidade de armazenamento rápida e silenciosa. Substitui o HD tradicional e acelera a inicialização do sistema e dos jogos Memória RAM (Random Access Memory): memória temporária usada para rodar programas e jogos. Quanto mais RAM, mais fluidez em multitarefas e jogos pesados

memória temporária usada para rodar programas e jogos. Quanto mais RAM, mais fluidez em multitarefas e jogos pesados GPU (Graphics Processing Unit): placa de vídeo. Responsável pelos gráficos e efeitos visuais. Quanto melhor a GPU, melhor o desempenho em jogos

placa de vídeo. Responsável pelos gráficos e efeitos visuais. Quanto melhor a GPU, melhor o desempenho em jogos CPU (Central Processing Unit): processador. Cérebro do notebook, executa comandos e cálculos. Trabalha em conjunto com a GPU para rodar jogos e apps

processador. Cérebro do notebook, executa comandos e cálculos. Trabalha em conjunto com a GPU para rodar jogos e apps Sistema de refrigeração: conjunto de ventoinhas, dissipadores e dutos que evitam o superaquecimento. Fundamental em longas sessões de jogo

conjunto de ventoinhas, dissipadores e dutos que evitam o superaquecimento. Fundamental em longas sessões de jogo Taxa de atualização (Hz): número de vezes que a imagem da tela se atualiza por segundo. Taxas maiores (120Hz, 144Hz, etc.) resultam em imagens mais fluidas

número de vezes que a imagem da tela se atualiza por segundo. Taxas maiores (120Hz, 144Hz, etc.) resultam em imagens mais fluidas Form Factor (Fator de forma): tamanho físico do SSD ou outro componente. É importante para garantir compatibilidade com o espaço interno do notebook

tamanho físico do SSD ou outro componente. É importante para garantir compatibilidade com o espaço interno do notebook NVMe (Non-Volatile Memory Express): padrão moderno de SSDs com altíssima velocidade de leitura/gravação. Mais rápido que SSDs SATA

padrão moderno de SSDs com altíssima velocidade de leitura/gravação. Mais rápido que SSDs SATA Dual Channel: tecnologia que permite que dois pentes de RAM funcionem simultaneamente, aumentando a performance

que permite que dois pentes de RAM funcionem simultaneamente, aumentando a performance Bateria e autonomia: tempo de uso sem estar conectado à tomada. Jogos consomem muito, então a autonomia costuma ser mais baixa

tempo de uso sem estar conectado à tomada. Jogos consomem muito, então a autonomia costuma ser mais baixa Conectividade: entradas como USB, HDMI, Ethernet, leitor de cartão, Wi-Fi e Bluetooth. Importantes para acessórios e rede

entradas como USB, HDMI, Ethernet, leitor de cartão, Wi-Fi e Bluetooth. Importantes para acessórios e rede Upgrade: possibilidade de trocar ou adicionar peças como SSD, RAM e até GPU externa (em alguns casos)

possibilidade de trocar ou adicionar peças como SSD, RAM e até GPU externa (em alguns casos) Resolução de tela: número de pixels exibidos. Full HD (1920x1080) é o mínimo ideal para jogos

número de pixels exibidos. Full HD (1920x1080) é o mínimo ideal para jogos FPS (Frames por segundo): número de imagens exibidas por segundo. Quanto mais alto, mais fluido o jogo parece

Os notebooks gamers mais procurados e os respectivos preços

Em pesquisa realizada por Zero Hora na plataforma Zoom, que monitora e compara preços em marketplaces, os valores de um notebook gamer podem ultrapassar os R$ 20 mil, como é o caso do modelo Asus ROG Flow Z13.

A pedido da reportagem, o site também levantou os seis notebooks gamers mais buscados em 2024 e o preço médio de mercado, confira:

Notebook Gamer Lenovo IdeaPad 3i (R$ 3.757)

Notebook Gamer Acer Nitro V 15 (R$ 4.499)

Notebook Gamer Lenovo LOQ (R$ 4.060)

Notebook Gamer Acer Aspire Nitro 5 (R$ 3.880)

Notebook Gamer Dell G15 5530 (R$ 5.309)

Notebook Gamer Asus TUF Gaming F15 (5.504)

Perguntas frequentes (FAQ) sobre notebooks gamers

Qual o primeiro passo para escolher o melhor notebook gamer?

Entender o seu perfil de uso. Quais jogos você pretende jogar? Vai usar o notebook também para estudar, trabalhar, editar vídeos ou fazer lives? Jogos AAA e multitarefas exigem configurações mais robustas do que jogos casuais ou antigos.

A placa de vídeo dedicada faz mesmo diferença? Quais são as melhores opções?

Sim. A GPU é um dos componentes mais importantes para jogos. As mais indicadas hoje, segundo o especialista, são:

NVIDIA GeForce RTX 3050, 3060, 4060 ou 4070

AMD Radeon RX 6600 ou 6700 XT

Modelos da série RTX suportam tecnologias como ray tracing e DLSS, que melhoram gráficos e desempenho.

Como escolher o processador ideal (CPU)?

Tanto a Intel quanto a AMD oferecem ótimas opções. A escolha depende do equilíbrio com GPU e memória.

Intel : melhor desempenho em tarefas single-core (ex: i5, i7, i9 de 12ª, 13ª e 14ª geração)

: melhor desempenho em tarefas single-core (ex: i5, i7, i9 de 12ª, 13ª e 14ª geração) AMD: ótimo desempenho multicore e custo-benefício (ex: Ryzen 5, 7, 9 série 7000)

Quantos GB de memória RAM são suficientes para jogar bem?

O ideal atualmente é 16 GB de RAM, que atende bem a maioria dos jogos modernos.

Se você for usar Discord, navegador, antivírus ou softwares de streaming ao mesmo tempo, considere 32 GB ou até 64 GB para mais folga.

SSD é obrigatório em um notebook gamer? O HD ainda tem espaço?

Sim, SSD é indispensável. Ele acelera a inicialização do sistema e o carregamento dos jogos.

SSD NVMe é até 60 vezes mais rápido do que um HD convencional.

O HD pode ser usado como armazenamento secundário, mas não deve ser a unidade principal.

Uma boa alternativa ao HD é usar um SSD SATA de maior capacidade, que é rápido e mais resistente.

A tela faz diferença nos jogos? O que observar?

Sim, a tela interfere na fluidez e no desempenho visual. Considere:

Tamanho : 15,6 ou 17 polegadas

: 15,6 ou 17 polegadas Resolução : Full HD no mínimo (1920x1080)

: Full HD no mínimo (1920x1080) Taxa de atualização: 120Hz, 144Hz ou até mais, ideal para jogos rápidos e competitivos

Mas atenção: a GPU também precisa suportar essa taxa de FPS para você tirar proveito.

O que é importante no sistema de refrigeração de um notebook gamer?

Um bom sistema de refrigeração é essencial. Fique de olho em:

Ventoinhas duplas

Saídas de ar nas laterais e traseira

Heat pipes e câmaras de vapor (mais raras, mas eficientes)

Software que permita controlar o desempenho e as ventoinhas

Evite bloquear a ventilação ao apoiar o notebook — isso reduz o desempenho.

Posso fazer upgrades depois? O que vale a pena trocar?

Sim, e isso pode prolongar a vida útil do equipamento. Verifique se o notebook permite:

Expandir a memória RAM

Trocar o SSD por um modelo NVMe mais rápido

Adicionar armazenamento externo

O upgrade de SSD é um dos mais acessíveis e impactantes em performance.

Quais conexões e recursos extras são importantes?

Confira se o modelo tem:

Portas USB-A e USB-C

Saída HDMI para monitor externo

Entrada P2 para headset

Wi-Fi 6 ou superior

Boa autonomia de bateria (mesmo que menor em jogos)

Teclado retroiluminado e construção resistente (bônus!)

Melhor comprar pronto ou montar o próprio notebook gamer?

Depende do seu perfil

Modelos prontos : ideais para quem busca praticidade e garantia de fábrica

: ideais para quem busca praticidade e garantia de fábrica Montar ou fazer upgrades: ideal para quem quer personalização e controle de custo

Começar com uma configuração intermediária e depois trocar SSD e RAM é uma ótima estratégia.

Dica:

Sempre compre em lojas confiáveis e evite importações sem suporte local.

