Como escolher o seu próximo livro para ler? Confira as melhores dicas para acertar na decisão

Cuidado na escolha vale tanto para quem quer começar a ler quanto para quem busca presentear. projectio / stock.adobe.com

Escolher um livro pode parecer simples, mas, para muita gente, é justamente esse o primeiro passo que define se a leitura será um hábito duradouro ou apenas um momento passageiro. Esse cuidado vale tanto para quem quer começar a ler quanto para quem busca presentear.

Mas como fazer essa escolha? Quais erros evitar? E o que considerar na hora de investir em um presente literário?

Para ajudar nessa decisão, Zero Hora reuniu dicas práticas e cuidados importantes para acertar na seleção, seja para um leitor assíduo, seja para alguém que está dando os primeiros passos no universo da leitura.

A seguir, confira orientações que vão desde a análise do perfil do leitor até sugestões de formatos, gêneros e estratégias para tornar a experiência mais prazerosa e marcante.

Como escolher o melhor livro

Primeiro passo é reunir referências sobre o seu próprio gosto literário. caftor / stock.adobe.com

Escolher o livro certo exige atenção a detalhes que vão muito além de uma capa bonita ou de um título na lista dos mais vendidos.

O primeiro passo é reunir referências sobre o seu próprio gosto literário: refletir se você já tem hábito de leitura, lembrar qual foi o último livro que leu e apreciou, identificar seus autores preferidos ou o gênero favorito — romance, biografia, não ficção, ficção científica — ajuda a direcionar a busca.

Se você for um leitor eclético, a escolha ganha mais liberdade, mas ainda assim se beneficia de informações como temas de interesse e estilo narrativo que mais despertam a sua curiosidade.

O professor da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Bernardo Bueno explica que o processo é extremamente pessoal e que não existe uma divisão rígida entre "literatura boa" e "literatura ruim".

— Literatura é como música: há estilos e gêneros diferentes. O importante é explorar até descobrir o que funciona para você — resume.

Observe suas preferências

Segundo Bueno, quem está iniciando não precisa se sentir preso a leituras obrigatórias ou clássicos indicados na escola, que muitas vezes intimidam. Observar preferências em outras mídias, como filmes e séries, é um caminho para encontrar um gênero literário próximo.

— Se você gosta de filmes de mistério, talvez romances policiais sejam uma boa porta de entrada. Se prefere comédia romântica, procure títulos nessa linha — sugere.

Quando não se conhece o perfil do leitor, apostar nos "coringas" pode ser uma boa estratégia. Livros de crônicas — como os de Luis Fernando Verissimo — costumam agradar diferentes públicos. Obras de fotografia, arte, viagens ou curiosidades, como compilações de recordes, também tendem a despertar interesse, mesmo entre leitores ocasionais.

Respeite seu momento

Para presentear, uma alternativa é recorrer a um livro que você mesmo já leu e que tenha, de alguma forma, emocionado ou marcado sua experiência, tornando o presente mais pessoal e significativo.

Embora rankings e prêmios literários sejam úteis, Bueno reforça que a escolha deve partir do gosto pessoal. Ler deve ser prazeroso, mas também pode ser um convite para sair da zona de conforto.

— Vale experimentar algo diferente, mas respeite seu momento. Se não está curtindo, pode parar sem culpa — afirma.

Leia a sinopse

Livrarias e editoras oferecem gratuitamente um trecho ou o primeiro capítulo na internet. qunica.com / stock.adobe.com

A sinopse e as primeiras páginas funcionam como uma prévia, ajudando a perceber se a linguagem e o ritmo da narrativa agradam. Muitas livrarias e editoras oferecem gratuitamente um trecho ou o primeiro capítulo na internet, permitindo um contato prévio com o texto e evitando compras por impulso.

Além disso, conforme Bueno, variar entre leituras por prazer e obras que ampliem o conhecimento é uma boa forma de enriquecer o repertório cultural.

— É legal alternar entre poesia, ficção e não ficção para viver experiências diferentes — diz o professor.

Leia a contracapa e as orelhas

No momento da escolha, vale investir alguns minutos na leitura da contracapa, das orelhas e da nota sobre o autor. Esses trechos funcionam como um cartão de visitas da obra e podem despertar a curiosidade.

Para Bueno, entender um pouco da trajetória do autor adiciona contexto à obra, sem que isso limite a interpretação do leitor.

Também é importante lembrar que sucesso de vendas não é necessariamente sinônimo de qualidade ou de adequação ao gosto do leitor.

Optar apenas por livros populares ou pelo apelo estético da capa pode resultar em uma escolha pouco alinhada ao que a pessoa realmente aprecia.

Em vez disso, leve em conta seus interesses pessoais, sua profissão e suas áreas de conhecimento.

Atenção ao formato

Para quem quer investir mais, as edições especiais oferecem um toque sofisticado. Pink Badger / stock.adobe.com

Outro ponto que merece atenção é o formato da edição. O mesmo título pode ter preços diferentes dependendo da versão.

Quem busca opções mais econômicas pode apostar nas edições de bolso, que têm formato compacto e acabamento simples.

Já para quem quer investir mais, as edições especiais — com capa dura, ilustrações e até box com vários títulos do mesmo autor — oferecem um toque sofisticado.

No caso dos e-books, a Amazon domina o mercado e facilita a autopublicação, o que amplia a variedade de obras disponíveis. No entanto, a ausência de um controle editorial rigoroso significa que a qualidade pode variar bastante.

Resenhas escritas por especialistas ajudam a entender o que esperar de um livro, assim como explorar redes sociais, blogs literários e livrarias independentes para encontrar novos autores e editoras fora do circuito mais comercial.

Eventos e clubes de leitura também são boas oportunidades para trocar ideias, ampliar o repertório e fazer amigos.

Por fim, na dúvida, conversar com um bom livreiro pode ser decisivo. Com base em poucas informações sobre o leitor, ele pode sugerir autores ainda desconhecidos e apresentar seções da livraria que dificilmente seriam exploradas espontaneamente, ampliando as chances de encontrar um livro realmente memorável.

— Confie no seu sentimento. A leitura é uma experiência para ser aproveitada, não uma obrigação — finaliza Bueno.

O que levar em consideração na hora da escolha?

Gosto literário

Preferências em outras mídias

Autor

Sinopse

Formato

Passo a passo para escolher o livro ideal

Conheça o perfil do leitor

Reflita sobre seu hábito de leitura

Pergunte-se qual foi o último livro que leu e gostou

Pense nos autores e gêneros que mais aprecia (romance, biografia, não ficção, ficção científica)

Se for eclético, identifique temas de interesse e estilos narrativos preferidos

Observe referências externas

Use filmes e séries como pistas para o gênero literário

Exemplo 1: se gosta de mistério = romances policiais

Exemplo 2: se prefere comédia romântica = livros nessa linha

Aposte nos "coringas"

Livros de crônicas

Obras de fotografia, arte, viagens ou curiosidades

Livros parecidos com algum que você já leu e marcou sua experiência

Não se prenda apenas às listas de mais vendidos

Rankings e prêmios são úteis, mas não substituem o gosto pessoal

Sucesso comercial não garante identificação com o leitor

Faça um teste antes de comprar

Leia sinopse, contracapa, orelhas e nota sobre o autor

Experimente as primeiras páginas para avaliar linguagem e ritmo

Muitas editoras oferecem trechos gratuitos online

Varie suas leituras para enriquecer o repertório

Alterne entre poesia, ficção e não ficção

Misture leituras por prazer com obras que ampliem o conhecimento

Leve em conta o formato e a edição

Edições de bolso: são econômicas e compactas

são econômicas e compactas Edições especiais: podem ter capa dura e ilustrações; às vezes, vêm em um box com vários livros

podem ter capa dura e ilustrações; às vezes, vêm em um box com vários livros E-books: são práticos e variados

Use resenhas de especialistas como apoio

Leia blogs literários, redes sociais e sites especializados

Explore livrarias independentes para autores fora do circuito comercial

Participe de eventos e clubes de leitura

Permitem troca de ideias e descoberta de novos autores

Incentivam a formação de amizades e mantêm a motivação

Conte com a ajuda de um livreiro

Pode indicar autores e obras pouco conhecidos

Ajuda a explorar seções da livraria que você não visitaria espontaneamente

Perguntas frequentes sobre livros

Por onde começar na hora de escolher um livro?

Para leitores ecléticos, vale identificar temas de interesse e o estilo narrativo preferido. Elnur / stock.adobe.com

Primeiro, conheça o seu perfil de leitor.

Se for para presentear, descubra se a pessoa tem hábito de leitura, qual foi o último livro que leu e apreciou, seus autores preferidos ou o gênero favorito.

Para leitores ecléticos, vale identificar temas de interesse e o estilo narrativo preferido.

Filmes e séries podem ajudar a escolher um livro?

Sim. Gostos audiovisuais dão pistas valiosas. Quem aprecia mistério, por exemplo, pode gostar de romances policiais.

Já fãs de comédias românticas tendem a se interessar por livros nesse estilo.

E se eu não souber o gosto de quem vou presentear?

Aposte nos "coringas": livros de crônicas, obras de fotografia, arte, viagens ou curiosidades.

Outra boa opção é presentear com um livro que você já tenha lido e que tenha marcado sua experiência.

Vale seguir apenas listas de mais vendidos?

Não. Rankings e prêmios podem ser um bom ponto de partida, mas não substituem o gosto pessoal.

Sucesso comercial não garante que a leitura será agradável para todos.

Como testar um livro antes da compra?

Leia a sinopse, a contracapa, as orelhas e a nota sobre o autor. Sempre que possível, experimente as primeiras páginas para avaliar a linguagem e o ritmo.

Muitas editoras oferecem trechos gratuitos online.

É importante variar o tipo de leitura?

Sim. Alternar entre poesia, ficção e não ficção, ou misturar leituras de lazer com obras que ampliem o conhecimento, enriquece o repertório do leitor.

O formato da edição influencia?

Bastante. Edições de bolso são mais econômicas e compactas. As edições especiais costumam ter capa dura, ilustrações ou boxes com vários títulos.

Já os e-books oferecem grande variedade, mas a qualidade pode variar, principalmente em obras autopublicadas.

Como usar resenhas de especialistas na escolha?

Elas ajudam a filtrar opções e a conhecer novas obras. Vale consultar blogs literários, redes sociais e sites especializados.

Livrarias independentes também são ótimos lugares para descobrir autores fora do circuito comercial.

Participar de eventos literários faz diferença?

Sim. Feiras, lançamentos e clubes de leitura oferecem oportunidades para conhecer novos autores, trocar experiências e fazer amigos.

Vale pedir ajuda ao livreiro?

Sem dúvida. Livreiros podem indicar autores e obras pouco conhecidos, além de ajudar a explorar seções da livraria que você talvez não visitasse espontaneamente.

Qual o conselho mais importante na hora de escolher um livro?

Confiar no seu sentimento. A leitura deve ser uma experiência prazerosa, não uma obrigação.