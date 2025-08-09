Sucesso de "Bobbie Goods" é tanto que a prática de colorir voltou com tudo. Duda Fortes / Agencia RBS

Se você já se pegou assistindo, hipnotizado, a vídeos de ursinhos fazendo piquenique ou de cenas acolhedoras ganhando vida com cores suaves, é oficial: foi fisgado pelo universo encantador dos livros de colorir Bobbie Goods. Criadas pela artista americana Abbie Goveia, as ilustrações misturam estética retrô, doçura nostálgica e um convite irresistível à criatividade.

O sucesso é tanto que a prática de colorir voltou com tudo, só que agora com estética retrô e fofa, trilha sonora relaxante e marcadores coloridos como protagonistas.

E se antes bastava ter lápis de cor no estojo, hoje quem quer embarcar de verdade nesse mundo precisa entender melhor os materiais ideais para colorir com qualidade e evitar frustrações, como tinta vazando para o outro lado da página ou papéis se rasgando com o excesso de cor.

De olho nessa febre criativa, Zero Hora consultou manuais de fabricantes e sites especializados em materiais artísticos para descobrir o que realmente faz diferença na hora de escolher canetinhas e marcadores ideais para colorir os livros do universo Bobbie Goods.

Como escolher a melhor canetinha para colorir "Bobbie Goods"?

O ideal é experimentar antes de apostar em materiais profissionais. Nikki / Bobbie Goods Official

Se você está começando agora, a dica principal é: vá com calma. Kits econômicos com variedade de tons e dupla ponta (uma mais grossa para preenchimento e outra fina para contornos) costumam oferecer boa experiência sem exigir um grande investimento.

Como a técnica leva tempo para ser dominada, o ideal é experimentar antes de apostar em materiais profissionais.

Para quem já tem familiaridade com pintura, vale considerar marcadores mais duráveis, com tinta recarregável e pontas que possibilitam acabamentos variados — o custo-benefício melhora com o uso contínuo.

E não se esqueça: um bom kit de lápis de cor e algumas canetas de detalhes (como as de gel ou com ponta extrafina) podem complementar a composição.

Atenção ao tipo de tinta e ao papel

Marcadores à base de álcool oferecem cores vibrantes e uniformes, mas também podem vazar. Duda Fortes / Agencia RBS

Boa parte dos marcadores usados por coloristas nas redes sociais são à base de álcool. Eles oferecem cores vibrantes e uniformes, mas também podem vazar para outras páginas se o papel for muito fino.

Para evitar manchas ou rasgos, recomenda-se sempre colocar uma folha protetora por trás da ilustração. Pode ser um pedaço de acetato, papel cartão com gramatura acima de 180g/m² ou até mesmo três folhas sulfite empilhadas.

Quem optar por marcadores à base de água deve lembrar que eles precisam de um fixador para evitar que a tinta desbote ou escorra com o tempo.

Já as canetas gel e acrílicas são ideais para detalhes: brilhos, contornos em branco ou efeitos especiais em pequenas áreas.

Adapte o material ao seu estilo e ao livro

Livros originais costumam ter folhas maiores e mais espessas. Sikoya / Bobbie Goods Official

É importante lembrar que nem todos os livros no estilo Bobbie Goods têm a mesma qualidade de impressão. Os originais costumam ter folhas maiores e mais espessas, enquanto versões alternativas podem vir com gramatura baixa e até sem capa dura. Isso interfere diretamente no desempenho dos marcadores.

Como explica Raphael Sanchez, 30 anos, que mergulhou no hobby junto com a companheira, o custo-benefício deve ser avaliado com atenção.

— No começo, compramos canetas mais simples por causa do preço, mas com o tempo percebemos que valia a pena investir em algo de mais qualidade, especialmente para detalhes e finalização — relata.

Hoje, o casal combina lápis macios com canetas de boa performance e resistência.

Passo a passo para escolher a canetinha ideal

Comece com kits básicos se for iniciante; experimente antes de investir alto

Prefira marcadores com duas pontas: facilitam contornos e preenchimento

Use proteção entre as páginas para evitar manchas

Dê atenção à gramatura do papel do livro

Aposte em canetas gel e extrafinas para brilhos e detalhes

Se o hobby virar paixão, vá evoluindo para materiais mais duráveis e recarregáveis

No fim das contas, não existe uma única canetinha ideal. O melhor material será aquele que se encaixa no seu ritmo, no seu orçamento e, principalmente, no prazer de ver seus desenhos ganharem vida.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre canetinhas para "Bobbie Goods"

O que são os livros de colorir que viralizaram nas redes sociais?

São livros com ilustrações fofas e acolhedoras que remetem ao universo infantil, mas com um apelo estético que conquista adultos.

Os desenhos costumam mostrar cenários como piqueniques, cafeterias e momentos cotidianos, sempre com traços delicados e elementos nostálgicos.

Por que eles fazem tanto sucesso?

Os livros viralizaram por oferecerem uma combinação de estética reconfortante, sensação de acolhimento e estímulo à criatividade.

Além disso, são populares em vídeos do tipo ASMR (Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, do inglês), em que o som das canetas e o ritmo da pintura geram efeito calmante. Muita gente vê neles uma forma de aliviar o estresse e se desconectar um pouco do mundo digital.

Qual o público desses livros?

Apesar do visual lúdico, a maioria das pessoas que compra e colore esses livros são jovens adultos. A atividade atrai quem busca um momento de pausa, uma forma de autocuidado ou simplesmente uma maneira de exercitar a criatividade sem cobrança.

É preciso saber desenhar ou pintar bem para aproveitar?

Não. Os livros são feitos para qualquer nível de habilidade. O importante é se divertir colorindo e personalizar os cenários com as cores que quiser.

Muitos usuários compartilham suas versões nas redes sociais, valorizando a experiência, e não a perfeição.

Que materiais costumam ser usados?

Canetas coloridas, marcadores, lápis de cor e até aquarela suave são comuns. Alguns preferem colagens ou técnicas mistas. O importante é que o papel do livro suporte bem os materiais escolhidos.

Qual o impacto emocional da prática de colorir?

Colorir é visto como uma forma de relaxamento e concentração. Pode funcionar como uma prática meditativa, ajudando a reduzir a ansiedade, melhorar o foco e proporcionar prazer por meio da criação.

Para muitos, é uma válvula de escape emocional e um retorno a memórias afetivas da infância.