Clubes de livros infantis: como funcionam e por que aderir

Mesmo que a criança ainda não saiba ler, a leitura em família pode ser uma forma de fortalecer vínculos. Africa Studio / stock.adobe.com

Não é novidade que incentivar a leitura desde a infância traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento das crianças. No entanto, em meio à correria do dia a dia, muitos responsáveis encontram dificuldades para escolher livros adequados. É justamente nesse cenário que os clubes de assinatura de livros infantis surgem como uma solução.

Ao aderir, o membro recebe regularmente na porta de casa exemplares escolhidos a partir de uma curadoria especializada.

A seguir, conheça alguns dos principais serviços disponíveis no Brasil:

Como escolher o melhor clube de assinatura de livros para crianças

Faixa etária do clube

Há clubes que trabalham com categorias específicas, voltados, por exemplo, para bebês, primeira infância ou para leitores iniciantes, enquanto outros enviam títulos variados.

Dessa forma, antes de assinar, é interessante verificar qual a proposta do serviço, o que se busca com a experiência literária e se ele oferece livros adequados para a idade da criança.

Qualidade do conteúdo

Outro ponto interessante de prestar atenção é na linguagem e nos recursos presentes nos livros: são acessíveis? Há ilustrações atrativas? Procura temas que estimulem a imaginação e valores positivos?

Curadoria pedagógica

Há clubes que incluem a participação de especialistas na escolha dos títulos, com a intenção de garantir que os livros sejam apropriados para o desenvolvimento infantil.

Extras e atividades são elementos importantes para você?

Diversos serviços incluem brindes, jogos, marcadores ou propostas de atividades relacionadas aos livros. Esses elementos adicionais podem elevar o valor da mensalidade, mas tornam a experiência mais interativa.

Frequência da entrega

A periodicidade que as caixas chegarão em casa também deve ser levada em consideração. Há opções que se propõem a envios mensais de uma experiência literária, outros trabalham com envios mais esporádicos ao longo do ano.

Preço e o custo-benefício

Os preços variam conforme a proposta e os itens enviados. Uma forma de avaliar o custo-benefício é comparar o valor da assinatura com o preço médio dos livros incluídos. Clubes que oferecem edições inéditas ou recursos mais interativos costumam ser mais caros.

A maioria das opções disponíveis no mercado oferece planos mensais, trimestrais ou anuais de assinatura. No caso de uma assinatura mais longa, conhecer a política de cancelamento pode evitar eventuais penalidades.

Clube de assinatura de livros para crianças**

Leiturinha

O Clube Leiturinha é apresentado como o maior clube de livros infantis do Brasil. O serviço se propõe a entregar mensalmente obras desenvolvidas por uma equipe de especialistas em literatura infantil e educação.

Os kits são personalizados de acordo com a idade da criança, de 0 a 12 anos. Além do livro do mês, o pacote é acompanhado por materiais de apoio e conteúdo digital.

Uni: envio de um livro infantil, brinde adicional e conteúdos digitais (a partir de R$ 31,43 por mês)

envio de um livro infantil, brinde adicional e conteúdos digitais (a partir de R$ 31,43 por mês) Duni: envio de dois livros infantis, além de um brinde e conteúdos digitais (a partir de R$ 45,43 por mês)

envio de dois livros infantis, além de um brinde e conteúdos digitais (a partir de R$ 45,43 por mês) Mais: envio de um ou dois livros por mês, junto a um kit com diversos itens (como bolsas, jogos, etc) e acesso a um aplicativo exclusivo (a partir de R$ 52,43 por mês)

Clube Quindim

O Clube Quindim envia mensalmente kits com obras literárias selecionadas por uma curadoria de especialistas focadas em promover o pensamento crítico e autônomo das crianças e a diversidade cultural brasileira.

Os kits são selecionados para cada leitor, de acordo com a faixa etária informada no momento do cadastro (0 a 12 anos) e uma pesquisa sobre a família.

Modalidades de assinatura são divididas conforme o número de livros escolhidos a ser enviados. O membro pode escolher se quer um, dois ou quatro títulos por mês. Além das obras literárias, planos adicionais diários, guias, mapas e, sazonalmente, brindes (planos a partir de R$ 47,90)

Minha Pequena Feminista

Envia mensalmente obras de diferentes temáticas com protagonistas femininas com a intenção de promover empatia, igualdade de gênero e diversidade.

A seleção é personalizada de acordo com a idade informada na assinatura. O clube trabalha com faixas etárias de 0 a 13 anos.

São enviados um, dois ou três livros, conforme o plano escolhido, junto com cartas de apoio aos adultos (conteúdos que trazem comentários, dicas e reflexões sobre as obras). A diferença entre os planos está apenas na quantidade de livros enviada a cada mês (planos a partir de R$ 39 + frete de R$ 12)

Dentro da História

Mensalmente, o assinante recebe um livro personalizado exclusivo, em que a própria criança leitora é a protagonista da narrativa. O personagem tem o seu nome e características incluídos na história a partir de elementos inseridos no cadastro.

O clube oferece variedade para faixa etária de 0 a 12 anos. Há dois tipos de planos disponíveis:

Leitura: envio de um livro personalizado exclusivo (a partir de R$ 79,90 por mês)

envio de um livro personalizado exclusivo (a partir de R$ 79,90 por mês) Leitura+Atividades: além da edição, kit inclui atividades extras e adesivos (a partir de R$ 89,90 por mês)

Clube Fundamento

Organizado pela Editora Fundamento, o Clube Fundamento é um serviço de assinatura de livros infantis que envia best-sellers nacionais e internacionais para crianças de 3 a 10 anos. A ideia é estimular o gosto pela leitura, o desenvolvimento do vocabulário, e também valores como coragem e amizade.

Box Inicial: o assinante escolhe 12 ou 24 livros que serão enviados e recebe todos de uma única vez para que a própria criança e as famílias controlem o ritmo de leitura. Box é acompanhado por brindes e atividades (a partir de R$ 44,80 por mês)

o assinante escolhe 12 ou 24 livros que serão enviados e recebe todos de uma única vez para que a própria criança e as famílias controlem o ritmo de leitura. Box é acompanhado por brindes e atividades (a partir de R$ 44,80 por mês) Box Avançado: além dos elementos presentes no box anterior, modalidade inclui continuações das séries. É considerada ideal para quem já comprou o Box Inicial e quer avançar na descoberta. Acompanha brindes, atividades e um catálogo maior (a partir de R$ 38,40 por mês)

Kiddie in Box

Serviço pensado para proporcionar uma experiência com a língua inglesa. Mensalmente, são enviados kits com livros em inglês e brinquedos pedagógicos para estimular o ensino e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, culturais e cognitivas.

No momento da assinatura, o membro escolhe a faixa etária adequada para as obras que deseja receber. Eles podem ser: 0 a 2 anos; 3 a 5 anos; ou 6 a 10 anos.

Assinatura anual: envio de um livro, brinquedo pedagógico, um guia e um videobook por mês, durante 12 meses (R$ 120 por mês)

envio de um livro, brinquedo pedagógico, um guia e um videobook por mês, durante 12 meses (R$ 120 por mês) Assinatura semestral: envio de um livro, brinquedo pedagógico, um guia e um videobook por mês, durante seis meses (R$ 130 por mês)

envio de um livro, brinquedo pedagógico, um guia e um videobook por mês, durante seis meses (R$ 130 por mês) Box avulso: envio de um livro, brinquedo pedagógico, um guia e um videobook em uma única caixa (R$ 140 por kit)

Assinatura João & Maria

A Assinatura João & Maria é o clube de assinatura da Editora João e Maria. O serviço envia mensalmente caixas com livros com o objetivo de povoar a infância com histórias, textos e ilustrações estimulantes e de promover um maior elo entre pais e filhos.

O clube oferece três modalidades de assinatura: uma para crianças de 2 a 4 anos; outra para crianças de 5 a 8 anos; e um plano integrado que engloba as duas faixas etárias.

Em todos as caixas, são enviados uma obra literária e um guia de leitura, além de acesso a um portal personalizado com audiolivros e cursos de formação. O valor dos planos iniciam em R$ 49,90 por mês.

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Além de todo o conteúdo jornalístico de GZH, a assinatura libera dois grandes diferenciais:

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*Sob supervisão de Beto Azambuja