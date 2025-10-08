Dia das Crianças: oito lugares para curtir com os pequenos em Porto Alegre

BarraShoppingSul / Divulgação

De um passeio de barco com piratas navegando pelo Guaíba a um museu onde dá até para brincar de astronauta, Porto Alegre está repleta de experiências que prometem transformar o Dia das Crianças em uma jornada de descobertas e muita diversão.

Entre as opções, há aventuras ao ar livre, espetáculos teatrais, exposições imersivas e novos espaços que unem gastronomia e lazer.

São atividades que oferecem alternativas para todos os gostos e idades — da imersão no universo dos dragões à adrenalina dos fliperamas, além de experiências sensoriais em meio à natureza.

Para ajudar na escolha, Zero Hora reuniu os principais roteiros e atrações que movimentam a Capital nesta semana especial.

Confira oito opções para o Dia das Crianças:

LOOF — Food & Fun

O recém-inaugurado Loof – Food & Fun, no Bourbon Shopping Country, é uma das novidades mais aguardadas do ano em Porto Alegre. O espaço inaugura o conceito de “hub gastronômico e de diversão” na cidade e marca a estreia da marca no segmento de entretenimento indoor.

O projeto recebeu investimento de R$ 15 milhões e ocupa uma área de 3,2 mil metros quadrados no segundo piso do shopping. A proposta é reunir gastronomia de qualidade e lazer em um só lugar, criando uma experiência multissensorial para todas as idades.

O restaurante e o sports bar têm ambientação contemporânea e um cardápio com forte influência da culinária norte-americana.

Entre os destaques, estão o Mac & Cheese com crosta de parmesão, as costelas ao molho barbecue, o New York Strip Steak com purê de alho e o Loof Burger, com toque defumado e queijo azul.

Pizzas individuais, massas artesanais e sobremesas, como a cheesecake com calda de frutas vermelhas, completam o menu.

— A gastronomia sempre foi o foco central do nosso desenvolvimento. Contatamos chefs especializados para criar uma experiência de comida e bebida de alto nível. O Loof nasce com uma aura gastronômica, com o entretenimento acoplado a ela — explica Marcello Poltronieri, executivo e líder de estratégia de marca do Loof.

Mas o Loof não é apenas sobre comida. É também sobre diversão. O complexo oferece opções que agradam tanto às crianças quanto aos adultos:

Boliche com oito pistas e iluminação LED interativa

com oito pistas e iluminação LED interativa Área arcade com 50 posições e títulos consagrados como Jurassic Park, The Walking Dead e Need for Speed

com 50 posições e títulos consagrados como Jurassic Park, The Walking Dead e Need for Speed Bikers Madness , primeiro simulador de corridas de motos do tipo no Brasil, equipado com telas de 55 polegadas e sistema de vibração que garante máxima imersão

, primeiro do tipo no Brasil, equipado com telas de 55 polegadas e sistema de vibração que garante máxima imersão Arremesso de machado: seis baias equipadas com sensores, projeções interativas e modos de jogo diferentes — de desafios tradicionais a partidas em alvos móveis

Oito pistas de boliche foram instaladas no local. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

De acordo com Poltronieri, a recepção do público gaúcho superou todas as expectativas.

— Nem nas previsões mais otimistas imaginamos o movimento que estamos tendo. Foi incrível desde o primeiro dia — comemora o executivo.

Para as crianças, o espaço se mostra especialmente atrativo.

— Tirando o arremesso de machado, que não é indicado para os pequenos, a grande maioria das atrações é acessível. As máquinas de arcade são sucesso absoluto, e o simulador de montanha-russa está sendo muito utilizado pelas crianças — destaca Poltronieri.

Com a proximidade do Dia das Crianças, o Loof preparou uma programação especial.

— Estamos nos adequando a esse movimento sensacional. Para a data, teremos um jogo interativo de colorir, o lançamento do menu infantil e uma bebida temática criada especialmente para os pequenos — revela o executivo.

O novo menu kids, segundo ele, reforça o caráter democrático do espaço:

— Nosso cardápio já é muito voltado ao público familiar. Mesmo antes do menu infantil, as crianças adoravam nossos pratos, como o mac and cheese, as massas, as pizzas e os hambúrgueres. Agora, o menu kids vem consolidar essa proposta.

O Loof abriga ainda o novo Cinesystem Cinépic, o primeiro cinema 100% VIP de Porto Alegre, com poltronas premium, atendimento de garçons e cardápio completo do restaurante disponível nas salas.

O espaço combina tecnologia de ponta — como o som Dolby Atmos — e conforto, permitindo assistir a um filme acompanhado de um vinho, drink temático ou lanche preferido.

Durante o mês de outubro, estarão em cartaz títulos de classificação livre especialmente voltados ao público infantil, como Zoopocalipse, A Casa Mágica da Gaby, Dora Aventureira e Mauricio de Sousa — O Filme.

Serviço

Local : Bourbon Shopping Country — 2º piso (Avenida Túlio de Rose, 80)

: Bourbon Shopping Country — 2º piso (Avenida Túlio de Rose, 80) Horário : Domingo a quinta, das 11h às 23h; sextas e sábados, até a meia-noite

: Domingo a quinta, das 11h às 23h; sextas e sábados, até a meia-noite Valores: Atividades e alimentação com cobrança à parte

Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

Local é reconhecido como o maior museu de ciências interativo da América Latina. Bruno Todeschini / Divulgação

Referência nacional em educação e entretenimento, o Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) é um dos espaços mais completos para quem quer unir aprendizado e diversão.

Reconhecido como o maior museu de ciências interativo da América Latina, o local conta com cerca de 700 experimentos distribuídos em três pavimentos e dois mezaninos, em uma área climatizada de 8 mil metros quadrados.

As atividades são pensadas para despertar a curiosidade e permitir que visitantes de todas as idades experimentem a ciência de maneira prática.

Dá para sentir-se um astronauta no Giroscópio Humano, réplica de simulador usado pela NASA; explorar fósseis e réplicas de dinossauros, como o Carnotauro; ver de perto um esqueleto de baleia-de-Bryde de 15 metros; e descobrir fenômenos elétricos no tradicional Show de Eletrostática.

Além disso, exposições como A Viagem do Beagle, Matéria e Energia e Mudanças Climáticas e Tecnologia estimulam o aprendizado por meio da experimentação.

Para aproveitar tudo, o ideal é reservar de três a quatro horas. O museu oferece estrutura completa, com estacionamento (R$ 15 aos fins de semana), área de alimentação próxima e equipe de monitores que auxiliam os visitantes.

Serviço

Local: Avenida Ipiranga, 6681 — Prédio 40, Campus da PUCRS

Avenida Ipiranga, 6681 — Prédio 40, Campus da PUCRS Horário: Terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h

Terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h Ingressos: Inteira R$ 50; Meia R$ 25; Pacote família (até quatro pessoas) R$ 120

Gratuito para crianças de até quatro anos.

Atrações no BarraShoppingSul

“Exposição Internacional — Dragões” reúne 10 criaturas mitológicas em tamanho real. Diego Petter / Divulgação

No BarraShoppingSul, o Dia das Crianças promete encantar com atrações que estimulam a imaginação e o contato com experiências sensoriais únicas.

O destaque é a “Exposição Internacional — Dragões”, uma mostra gratuita que reúne 10 criaturas mitológicas em tamanho real, algumas com até cinco metros de altura e oito de comprimento.

Instalada na Praça Rosa dos Ventos e em outros pontos do shopping, a exposição combina tecnologia e fantasia ao apresentar dragões robotizados que se movimentam, emitem sons e até soltam fumaça.

Aberta até 19 de outubro, a mostra oferece atividades complementares para quem quiser mergulhar ainda mais na experiência: fotos personalizadas simulando voos com os dragões (R$ 30) e uma viagem virtual com óculos 3D (R$ 25) são algumas das opções.

Para os pequenos exploradores, estão programadas expedições guiadas entre os dias 9 e 11 de outubro, em turmas de até 10 crianças de quatro a 12 anos.

Outra boa pedida no BarraShoppingSul é o BarraCadabra, espaço fixo e a céu aberto que se tornou um dos pontos preferidos das famílias.

Voltado a crianças de até 12 anos, o parque ocupa 2,5 mil metros quadrados e conta com 39 instalações lúdicas que estimulam a criatividade, a imaginação e o movimento.

Entre os destaques estão o “Jardim Sensorial”, que aguça os sentidos por meio de cores, aromas e texturas; o “Vale Mágico”, voltado à fantasia e ao faz de conta; e o setor de aventuras, com trampolins, escaladas e um escorrega de oito metros.

Parque BarraCadabra ocupa 2,5 mil metros quadrados e conta com 39 instalações lúdicas. BarraShoppingSul / Divulgação

O acesso ao BarraCadabra é gratuito durante a semana, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por pessoa.

Já aos sábados, domingos e feriados, a entrada ocorre por meio do programa de relacionamento Multi, também via troca de pontos no aplicativo.

Serviço

Exposição Internacional — Dragões:

Local: BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300)

BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300) Período: até 19 de outubro

até 19 de outubro Expedições guiadas: entre os dias 9 e 11 de outubro

entre os dias 9 e 11 de outubro Acesso gratuito

Atividades extras: Fotos personalizadas com dragões (R$ 30); viagem virtual com óculos 3D (R$ 25); expedições guiadas (para crianças de quatro a 12 anos) — via aplicativo Multi

BarraCadabra:

Local: área externa do BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300)

área externa do BarraShoppingSul (Avenida Diário de Notícias, 300) Faixa etária: até 12 anos

até 12 anos Funcionamento: de terça a domingo, conforme horário do shopping

de terça a domingo, conforme horário do shopping Entrada: Gratuita durante a semana, com doação de 1kg de alimento não perecível; finais de semana e feriados: acesso via aplicativo Multi (troca de pontos)

Aventura Pirata

O Aventura Pirata transforma o Guaíba em cenário de uma viagem inesquecível.

Sob o comando do irreverente Capitão Corvo, o passeio a bordo de um barco tematizado leva as famílias a viverem desafios, jogos e surpresas no meio do rio — tudo com figurinos, música e interação constante com o público.

A Pirataria nas Ilhas do Delta conduz o público por um percurso pelas ilhas da Pintada, das Flores e dos Marinheiros, localizadas dentro do Parque Estadual do Delta do Jacuí, uma das áreas de preservação ambiental mais importantes da Região Metropolitana.

O trajeto permite contato direto com a natureza, em meio a uma paisagem que mistura fauna, flora e tranquilidade. Uma experiência educativa e contemplativa.

O passeio mais concorrido, no entanto, é o Pôr do Sol do Pirata, que parte do Cais Embarcadero às 16h30min e garante uma das vistas mais impressionantes da orla de Porto Alegre.

Durante a travessia, o barco percorre pontos icônicos como o Estádio Beira-Rio, a Fundação Iberê Camargo e o Shopping Pontal. Proporciona ângulos privilegiados da cidade sob a luz dourada do entardecer.

Serviço

Locais de embarque : Cais Embarcadero (Avenida Mauá, 1050) e atrás da Usina do Gasômetro (Avenida Presidente Goulart, 551)

: Cais Embarcadero (Avenida Mauá, 1050) e atrás da Usina do Gasômetro (Avenida Presidente Goulart, 551) Horários : Finais de semana e feriados, às 11h, 15h e 16h30min

: Finais de semana e feriados, às 11h, 15h e 16h30min Ingressos : Crianças até cinco anos não pagam; de seis a 15 anos pagam ingresso infantil. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto

: Crianças até cinco anos não pagam; de seis a 15 anos pagam ingresso infantil. Sócios do Duração: 1h por passeio

GNC Cinemas

Unidades estão nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Moinhos. GNC Cinemas / Divulgação

Para quem quer curtir o feriado de forma mais tranquila, o GNC Cinemas é uma escolha clássica e sempre certeira.

Com unidades nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Moinhos, as salas recebem em outubro uma programação especial voltada ao público infantil. Entre os lançamentos estão Dora e o Mundo Mágico das Sereias, Missão Pet e A Casa Mágica da Gaby.

O diferencial é o benefício oferecido aos sócios do Clube do Assinante, que têm 50% de desconto nos ingressos, inclusive para o acompanhante, e podem utilizar o benefício quantas vezes quiserem.

É uma boa oportunidade para maratonar as estreias do mês e aproveitar o conforto das salas, que oferecem projeção digital e som de alta definição.

Serviço

Locais : Shoppings Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800), Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1181) e Moinhos (Rua Olávo Barreto Viana, 36)

: Shoppings Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800), Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1181) e Moinhos (Rua Olávo Barreto Viana, 36) Desconto: 50% para sócios do Clube do Assinante e acompanhante

Teatro Zé Rodrigues

No Teatro Zé Rodrigues, clássicos infantis ganham vida em montagens divertidas e coloridas. Teatro Zé Rodrigues / Divulgação

O Teatro Zé Rodrigues, no Shopping Praia de Belas, oferece uma programação especial dedicada aos pequenos durante todo o mês de outubro.

Os clássicos infantis ganham vida em montagens divertidas e coloridas, com desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante e direito a acompanhante.

Na agenda, estão as peças A Pequena Sereia (15h), João e Maria (16h15min) e Os Saltimbancos (17h30), todas apresentadas aos sábados entre 4 e 25 de outubro.

Para celebrar o Dia das Crianças, o teatro promove uma sessão exclusiva do Dr. Mágica no dia 14 de outubro, às 19h30min, na unidade do Passo D’Areia (Rua Antônio Joaquim Mesquita, 500). A atração é gratuita e destinada aos 30 primeiros sócios que fizerem o resgate dos ingressos pelo site do Clube.

Serviço

Locais : Shopping Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1181) e unidade Passo D’Areia (Rua Antônio Joaquim Mesquita, 500)

: Shopping Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1181) e unidade Passo D’Areia (Rua Antônio Joaquim Mesquita, 500) Descontos: 50% para sócios do Clube do Assinante e acompanhante

Circo no Shopping Iguatemi

Shopping receberá oficinas interativas que estimulam o imaginário infantil. Divulgação / Shopping Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre traz a magia do circo para o Dia das Crianças, com uma programação gratuita que promete encantar as famílias nos dias 11 e 12 de outubro, das 13h às 20h.

No piso 1, próximo à Cobasi, o shopping recebe oficinas interativas que estimulam o imaginário infantil e oferecem momentos de aprendizado e diversão.

Voltadas para crianças de seis a 12 anos, as atividades têm duração de 20 minutos e incluem experiências como malabares, cambalhotas, equilíbrio, trampolim e pequenas acrobacias.

Para participar, basta resgatar o cupom no app do shopping, escolhendo a data e o horário desejados.

Além das oficinas, o público poderá se divertir com as paradas de artistas que ocupam os corredores do shopping às 15h e 17h.

Mágicos, domadores, levantadores de peso, bailarinas, palhaços e apresentadores em perna de pau levam muita cor, música e interação para todas as idades.

Nessas ações, não é necessário resgatar cupom, mas todas as crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos.

Serviço

Local : Piso 01, próximo à Cobasi, Iguatemi Porto Alegre (Avenida João Wallig, 1800 — Passo d'Areia)

: Piso 01, próximo à Cobasi, Iguatemi Porto Alegre (Avenida João Wallig, 1800 — Passo d'Areia) Datas : 11 e 12 de outubro

: 11 e 12 de outubro Horários : oficinas — 13h às 20h;

paradas — 15h e 17h

: oficinas — 13h às 20h; paradas — 15h e 17h Ingressos : oficinas — resgate do cupom no app do shopping, selecionando data e horário desejados; paradas — acesso livre

: oficinas — resgate do cupom no app do shopping, selecionando data e horário desejados; paradas — acesso livre Observação: todas as crianças devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos

Parque Harmonia

Espaço ao ar livre recebe atividades gratuitas, shows, brinquedos infláveis e atrações culturais. Divulgação / Gam3 Parks

O Parque Harmonia promete um fim de semana de festa em dose dupla para celebrar o Dia das Crianças. Nos dias 11 e 12 de outubro, o espaço ao ar livre recebe atividades gratuitas, shows, brinquedos infláveis e atrações culturais para toda a família, com diversão, música e experiências interativas em um cenário seguro e acolhedor.

Os eventos começam no sábado (11), a partir das 13h, com o aniversário de 16 anos da Escola de Música Guitarríssima. Um palco especial será montado na Praça Harmonia para apresentações ao vivo, mostrando o talento dos alunos da escola. O público poderá participar de ações interativas, experimentando instrumentos e até tocando ou cantando junto da banda.

Além disso, haverá um profissional disponível para afinar instrumentos que precisem de ajustes, garantindo que toda a experiência musical seja completa. Brinquedos infláveis, atividades infantis, estandes de marcas e sorteios complementam a programação.

No domingo (12), a festa continua com uma tarde inteira dedicada às crianças, das 11h às 19h. A programação inclui apresentações de danças tradicionalistas com a Invernada Mirim do CTG Tiarayú, shows ao vivo de Thales Sant’Anna e Trio e atividades circenses interativas que circulam pelo parque antes de se apresentarem no palco. Brincadeiras e brinquedos infláveis estarão disponíveis durante todo o dia.

A gastronomia também faz parte da experiência, com venda de algodão-doce, sorvete e pipoca, além das opções variadas oferecidas pelos estabelecimentos fixos da Praça Harmonia.

O playground Sepé Tiaraju, estrutura permanente do parque, proporciona lazer com conforto e segurança, completando a experiência do público.

Serviço

Local : Parque Harmonia (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 68 — Praia de Belas)

: Parque Harmonia (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 68 — Praia de Belas) Datas e horários : sábado (11) — 13h às 21h; domingo (12) — 11h às 19h

: sábado (11) — 13h às 21h; domingo (12) — 11h às 19h Entrada gratuita

Atividades: shows, oficinas, brinquedos infláveis, apresentações circenses e musicais

Dica do ZH Indica

Programe o passeio com antecedência e escolha opções que combinem diferentes experiências: uma manhã cultural, seguida de um almoço divertido ou uma sessão de cinema em família.