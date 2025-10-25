Aplicativos educativos para crianças: conheça opções divertidas e seguras

Aplicativos educativos surgem como aliados dos pais. Seventyfour / stock.adobe.com

Em tempos nos quais as telas fazem parte da rotina desde cedo, escolher bem o que as crianças acessam é uma decisão que vai além do entretenimento: é uma questão de aprendizado, desenvolvimento e segurança.

Aplicativos educativos surgem como aliados dos pais que buscam transformar o tempo de tela em momentos de descoberta, curiosidade e brincadeiras construtivas — tudo isso em espaços seguros e livres de conteúdos inadequados.

Para ajudar pais e responsáveis nessa escolha, Zero Hora reuniu aplicativos que equilibram diversão, segurança, conteúdo pedagógico e respeito às diferentes faixas etárias.

Confira a seguir cinco opções que podem transformar o tempo de tela em aprendizado de verdade e dicas. Três dos aplicativos possuem acesso amplo dentro do GZH Kids, nova opção de assinatura que une aprendizado, diversão e economia para famílias com crianças.

GZH Kids

GZH Kids chega para facilitar a vida de mães e pais que buscam conteúdos de qualidade para os filhos.

A nova assinatura reúne educação, entretenimento e benefícios exclusivos em um só lugar, com foco na segurança digital e no equilíbrio entre o tempo de tela e as atividades fora dela.

Além do acesso a todo o conteúdo jornalístico de Zero Hora, o plano oferece dois grandes diferenciais:

Aplicativos infantis seguros e educativos , que estimulam o aprendizado por meio da diversão

, que estimulam o aprendizado por meio da diversão Descontos especiais em parques, passeios e restaurantes voltados a famílias com crianças pequenas

Ao assinar o GZH Kids, é possível escolher três aplicativos infantis para revezar mensalmente — todos reconhecidos por unir tecnologia e desenvolvimento infantil:

PlayKids : referência global em conteúdo infantil, reúne mais de 150 jogos interativos, 6,3 mil vídeos e 470 e-Books em sete idiomas, tudo em ambiente seguro e certificado pela KidSAFE

: referência global em conteúdo infantil, reúne mais de 150 jogos interativos, 6,3 mil vídeos e 470 e-Books em sete idiomas, tudo em ambiente seguro e certificado pela KidSAFE KiddlePass : maior plataforma de entretenimento educacional da América Latina, oferece atividades elaboradas por pedagogos, como yoga, musicalização, culinária e balé

: maior plataforma de entretenimento educacional da América Latina, oferece atividades elaboradas por pedagogos, como yoga, musicalização, culinária e balé Pequenos Leitores: estimula o hábito da leitura com um livro digital e em áudio por mês, entre clássicos e novas histórias, com opção de troca de título

PlayKids+

Todo o conteúdo é livre de anúncios e selecionado para inspirar empatia, colaboração e respeito. Reprodução / PlayKids+

O PlayKids+ reúne vídeos educativos, desenhos animados, músicas e mais de 150 jogos interativos desenvolvidos por especialistas em educação.

Todo o conteúdo é livre de anúncios e selecionado para inspirar empatia, colaboração e respeito — sempre em um ambiente totalmente seguro, certificado pelo programa kidSAFE Seal, que atesta padrões internacionais de proteção infantil.

O aplicativo permite criar perfis personalizados conforme a idade da criança, garantindo que cada uma tenha acesso a materiais adequados ao seu desenvolvimento.

Disponível para Android, iOS e smart TVs (Google TV, Apple TV e LG), o PlayKids+ também funciona offline, bastando baixar os vídeos e músicas preferidos. A assinatura pode ser mensal (R$ 29,90) ou anual (R$ 199,90, com desconto de 40%).

Kiddle Pass

Há espaço para temas como educação emocional, disciplina positiva e rotina familiar. Reprodução / Kiddle Pass

Focado em crianças de três a 12 anos, o Kiddle Pass transforma o tempo de tela em experiências educativas e ativas.

Com uma única assinatura, até três crianças podem explorar livros interativos, vídeos educativos e atividades em grupo ao vivo, sempre supervisionadas por pedagogos e educadores.

Entre as atividades disponíveis, há oficinas de artes, programação com Scratch, musicalização, teatro, taekwondo, yoga e até culinária infantil.

Também há espaço para temas como educação emocional, disciplina positiva e rotina familiar, voltados a pais e responsáveis.

O Kiddle Pass oferece sete dias de acesso gratuito e, depois, assinatura mensal de R$ 49,90.

Crayola Crie e Brinque

Aplicativo estimula a criatividade e a autoexpressão artística das crianças. Reprodução / Crayola Criar e Brincar

Inspirado na marca tradicional de materiais escolares, o Crayola Crie e Brinque é um aplicativo por assinatura que estimula a criatividade e a autoexpressão artística das crianças.

Com dezenas de atividades e jogos, a plataforma vai muito além de colorir: há experiências em arte digital, pixel art, codificação, ciência e matemática.

As crianças podem criar personagens, desenhar em glitter, montar dinossauros e máscaras, programar jogos simples e resolver desafios com a própria arte.

Além disso, há uma "Sala de Descobertas", com vídeos educativos e tutoriais de artistas da Crayola ensinando técnicas reais de desenho e pintura.

O app é atualizado todos os meses e inclui sete dias de teste gratuito. Depois, é possível optar por planos mensais ou anuais, com cobrança via Google Play.

Leia Mais Tudo o que você precisa saber antes de comprar um LEGO

Pequenos Leitores

Assinante recebe todo mês um livro em formato de áudio, que pode ser ouvido online ou offline. Reprodução / Pequenos Leitores

Voltado à introdução das crianças ao mundo da leitura, o Pequenos Leitores oferece audiobooks infantis com acesso mensal a novos títulos. O aplicativo é disponibilizado como benefício por operadoras de telefonia, e o assinante recebe todo mês um livro em formato de áudio, que pode ser ouvido online ou offline.

Entre as obras disponíveis estão clássicos como O Pequeno Príncipe, Peter Pan, Heidi, A Bela e a Fera e Pollyanna. A plataforma também permite trocar o livro do mês, dentro do período indicado em cada assinatura, e manter os títulos na biblioteca de forma vitalícia.

Compatível com Android, iOS e computadores, o Pequenos Leitores incentiva o hábito da leitura e o desenvolvimento da escuta ativa desde a infância, tornando o aprendizado leve e prazeroso.

EduEdu

Ferramenta aplica uma avaliação inicial e, a partir dos resultados, cria atividades personalizadas para cada criança. Reprodução / EduEdu

O EduEdu é um aplicativo gratuito voltado a alunos com dificuldades em português, leitura e escrita. A ferramenta aplica uma avaliação inicial e, a partir dos resultados, cria atividades personalizadas para cada criança.

O aplicativo combina jogos, músicas, textos e elementos de games que incentivam o aprendizado por meio da diversão.

Também possui um espaço socioemocional, onde as crianças aprendem a reconhecer e nomear sentimentos, com apoio e orientações para os responsáveis.

Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para Android, mas deve se expandir para outras plataformas.

Como bloquear aplicativos impróprios para crianças

Tanto o Android quanto o iOS oferecem ferramentas nativas de controle parental. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Garantir que as crianças tenham uma experiência segura com a tecnologia vai além de escolher bons aplicativos: é fundamental configurar os dispositivos para limitar o acesso a conteúdos inadequados.

Tanto o Android quanto o iOS oferecem ferramentas nativas de controle parental, que permitem gerenciar o que os pequenos podem ver, baixar e acessar.

Leia Mais Melhor iPhone para comprar em 2025: veja dicas para acertar na escolha do modelo

Android

No Android, o recurso mais completo é o Family Link, aplicativo gratuito do Google que conecta o celular dos pais ao da criança. Por meio dele, é possível aprovar ou bloquear downloads da Play Store, definir limites de tempo de uso, monitorar a localização e até bloquear o aparelho remotamente.

Também dá para ajustar filtros de conteúdo em plataformas como YouTube, Chrome e Google Play, restringindo o acesso a filmes, séries, músicas e jogos por faixa etária.

Para ativar, basta baixar o Google Family Link nos dois dispositivos e seguir as instruções para vincular as contas. Depois, o controle pode ser feito diretamente pelo app dos responsáveis.

iOS

Já no iPhone e iPad, o controle é feito pelo próprio sistema, em Ajustes > Tempo de Uso > Ativar Tempo de Uso. A partir dali, os pais podem criar um "Tempo de Uso da Criança", configurar limites de aplicativos, bloquear conteúdos adultos e impedir a instalação de novos apps sem autorização.

Também é possível restringir o acesso à web e gerenciar contatos e comunicações.

Nos dois sistemas, o ideal é revisar periodicamente as permissões e conversar com a criança sobre uso responsável e segurança digital. Assim, a tecnologia se mantém como uma aliada no aprendizado sem colocar a privacidade e o bem-estar dos pequenos em risco.

Descontos para curtir o final de semana

Além do acesso aos aplicativos, quem assina GZH Kids ganha acesso a todos os benefícios da categoria Kids do Clube do Assinante, com descontos de até 50% em atrações infantis e opções de lazer em todo o Estado.

Confira algumas das opções disponíveis: