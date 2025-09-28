Qual é o melhor LEGO para o Dia das Crianças? Guia completo ajuda a escolher o kit ideal

Brinquedos LEGO aparecem entre os presentes mais desejados no Dia das Crianças. Esther Moreno / stock.adobe.com

Poucos brinquedos atravessam gerações com tanto sucesso quanto o LEGO. Criado em 1932, na Dinamarca, o nome vem da junção das palavras dinamarquesas leg godt, que significam “brincar bem”, na tradução livre. O que começou como blocos de madeira evoluiu para as famosas peças plásticas que se encaixam de forma precisa e criativa.

Hoje, o LEGO é mais do que um brinquedo: é uma ferramenta de aprendizado, um hobby para adultos e até um recurso usado em escolas e empresas para estimular criatividade e resolução de problemas.

No Dia das Crianças, ele aparece entre os presentes mais desejados. Mas, diante da enorme variedade de linhas e temas, a dúvida é comum: qual LEGO escolher?

Para orientar na escolha, Zero Hora consultou manuais oficiais da LEGO e reuniu dicas que ajudam a identificar o conjunto ideal de acordo com a idade, os interesses e o perfil de cada criança.

Como escolher o melhor LEGO

Encaixar peças pequenas trabalha movimentos precisos e a percepção tridimensional. Cloudy Design / stock.adobe.com

O que diferencia o LEGO de outros brinquedos é a combinação única de entretenimento e desenvolvimento. Montar os blocos exige atenção, planejamento e paciência, ao mesmo tempo em que desperta imaginação e criatividade.

Entre os principais benefícios do LEGO estão o desenvolvimento da coordenação motora fina e da visão espacial, já que encaixar peças pequenas trabalha movimentos precisos e a percepção tridimensional.

A atividade também estimula o raciocínio lógico e a resolução de problemas, pois seguir as instruções de montagem exige organização, compreensão de etapas e persistência. Ao construir livremente, a criança exercita a criatividade e a autonomia, transformando ideias em objetos concretos.

Além disso, quando feita em grupo, a brincadeira favorece o trabalho em equipe, incentivando a colaboração, a divisão de tarefas e a comunicação.

O LEGO também pode contribuir para a regulação emocional, tendo efeito terapêutico ao ajudar a lidar com frustração, ansiedade e concentração.

Não é à toa que muitos adultos encontram nos blocos uma forma de relaxamento e expressão artística.

O que considerar antes de comprar

Há opções a partir de R$ 100, mas coleções grandes e temáticas podem facilmente ultrapassar R$ 1 mil. LT / stock.adobe.com

Ao escolher um LEGO como presente, alguns aspectos fazem toda a diferença. A idade da criança é um fator importante: respeitar a faixa etária indicada na caixa garante segurança e adequação do desafio, já que peças muito pequenas não são recomendadas para menores de três anos.

Os interesses pessoais também influenciam bastante. Fãs de super-heróis, por exemplo, vão se encantar com as linhas da Marvel ou DC.

O estilo de brincadeira é outro ponto: quem prefere criar livremente a partir da imaginação se beneficia mais dos sets Classic, enquanto aqueles que gostam de seguir instruções podem aproveitar melhor os conjuntos temáticos.

O número de peças interfere na experiência: conjuntos maiores oferecem mais possibilidades de criação, mas exigem paciência e espaço para brincar.

A organização e armazenamento também são relevantes. Algumas caixas vêm em baldes ou maletas que ajudam a manter tudo em ordem, facilitando a vida dos pais.

Por fim, o valor do investimento merece atenção: há opções a partir de R$ 100, mas coleções grandes e temáticas podem facilmente ultrapassar R$ 1 mil.

Segurança em primeiro lugar

Um ponto que não pode ser ignorado é a segurança das peças. Crianças pequenas devem brincar apenas com a linha DUPLO, que tem blocos maiores.

Para os maiores, a supervisão inicial dos pais é importante para evitar ingestão de peças pequenas e também para ensinar organização.

Linhas de LEGO: qual combina mais com a criança?

Cada linha tem peças, desafios e propostas diferentes. vejaa / stock.adobe.com

A LEGO se organiza em faixas etárias e temáticas, o que facilita a escolha. Cada linha tem peças, desafios e propostas diferentes:

LEGO DUPLO (um ano e meio a quatro anos): blocos grandes, fáceis de segurar e impossíveis de engolir. Com cores vivas e personagens amigáveis, ajudam nos primeiros aprendizados, como animais, veículos e profissões

blocos grandes, fáceis de segurar e impossíveis de engolir. Com cores vivas e personagens amigáveis, ajudam nos primeiros aprendizados, como animais, veículos e profissões LEGO Friends, City e Junior (a partir de quatro anos): cenários do cotidiano, como hospitais, parques, delegacias e casas. Permitem narrativas e brincadeiras de faz de conta

cenários do cotidiano, como hospitais, parques, delegacias e casas. Permitem narrativas e brincadeiras de faz de conta LEGO Classic (a partir de cinco anos): conjuntos de peças variadas que permitem construções livres. São ideais para estimular criatividade sem seguir um manual rígido

conjuntos de peças variadas que permitem construções livres. São ideais para estimular criatividade sem seguir um manual rígido LEGO Creator e Technic (a partir de seis anos): voltados para desafios mais complexos. O Creator três em um, por exemplo, permite montar diferentes modelos com as mesmas peças. Já o Technic traz mecanismos avançados, engrenagens e até motorização

voltados para desafios mais complexos. O Creator três em um, por exemplo, permite montar diferentes modelos com as mesmas peças. Já o Technic traz mecanismos avançados, engrenagens e até motorização LEGO Mindstorms e SPIKE (a partir dos nove anos): linhas de robótica e programação, cada vez mais usadas em escolas para introduzir ciência e tecnologia

linhas de robótica e programação, cada vez mais usadas em escolas para introduzir ciência e tecnologia Coleções temáticas (a partir dos 12 anos): séries que conquistam fãs de todas as idades, como Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, Ninjago, Super Mario, Disney Princess e até Architecture, que recria marcos famosos do mundo

Dica de ouro

Se a ideia é escolher um LEGO versátil, que cresça junto com a criança, a aposta certeira é o LEGO Classic Caixa Média de Peças Criativas.

Com 484 peças coloridas, o conjunto permite criar casas, veículos, animais e tudo o que a imaginação mandar. Vem em uma caixa plástica resistente, prática para guardar e transportar.

Indicado para crianças a partir dos quatro anos, é um dos favoritos no Brasil justamente por unir versatilidade, bom custo-benefício e diversão em família.

LEGO além da infância

LEGO não é apenas um presente de Dia das Crianças. tuomaslehtinen / stock.adobe.com

Muitos adultos também voltam a brincar com LEGO, seja para colecionar, montar cenários detalhados ou simplesmente relaxar.

Nos últimos anos, a marca inclusive lançou linhas específicas para maiores de 18 anos, como os sets de Orquídeas, Taj Mahal, Coliseu de Roma e carros clássicos, pensados para decoração e hobby.

Isso mostra que o LEGO não é apenas um presente de Dia das Crianças, mas um investimento em criatividade, aprendizado e momentos em família que podem durar a vida toda.

Passo a passo para escolher o LEGO ideal

Confira a idade indicada na caixa

Observe os interesses da criança

Decida entre criação livre ou sets temáticos

Avalie o número de peças

Pense no espaço para brincar

Verifique armazenamento e organização

Defina o investimento

Considere o fator educativo

Perguntas frequentes (FAQ) sobre LEGO

Qual a principal vantagem do LEGO em relação a outros brinquedos?

Além de divertir, ele desenvolve coordenação motora, lógica, criatividade e até trabalho em equipe.

Qual a diferença entre LEGO e LEGO DUPLO?

O DUPLO tem peças maiores, seguras para crianças pequenas (um ano e meio a quatro anos). O LEGO tradicional é indicado a partir dos 4 anos.

Vale mais a pena um set temático ou um Classic?

Depende do perfil da criança. Se ela gosta de criar livremente, o Classic é ideal. Se prefere seguir instruções e colecionar, os sets temáticos são a melhor escolha.

Os LEGO ajudam no aprendizado?

Sim. Muitas escolas usam LEGO em atividades de robótica, programação e resolução de problemas.

Quanto custa um LEGO?

Há opções mais simples a partir de R$ 100. Conjuntos grandes e temáticos, como Star Wars ou Technic, podem passar de R$ 1 mil.

LEGO é só para crianças?

Não. A marca tem linhas adultas (18+) com cenários detalhados e peças de decoração, além de ser hobby de colecionadores.

Qual é o LEGO “coringa” para presentear?

A Caixa Média de Peças Criativas (LEGO Classic). Versátil, indicada a partir dos quatro anos, com quase 500 peças e ótimo custo-benefício.