Qual é o melhor LEGO para o Dia das Crianças? Guia completo ajuda a escolher o kit ideal

Poucos brinquedos atravessam gerações com tanto sucesso quanto o LEGO. Criado em 1932, na Dinamarca, o nome vem da junção das palavras dinamarquesas leg godt, que significam “brincar bem”, na tradução livre. O que começou como blocos de madeira evoluiu para as famosas peças plásticas que se encaixam de forma precisa e criativa.
Hoje, o LEGO é mais do que um brinquedo: é uma ferramenta de aprendizado, um hobby para adultos e até um recurso usado em escolas e empresas para estimular criatividade e resolução de problemas.
No Dia das Crianças, ele aparece entre os presentes mais desejados. Mas, diante da enorme variedade de linhas e temas, a dúvida é comum: qual LEGO escolher?
Para orientar na escolha, Zero Hora consultou manuais oficiais da LEGO e reuniu dicas que ajudam a identificar o conjunto ideal de acordo com a idade, os interesses e o perfil de cada criança.
Como escolher o melhor LEGO
O que diferencia o LEGO de outros brinquedos é a combinação única de entretenimento e desenvolvimento. Montar os blocos exige atenção, planejamento e paciência, ao mesmo tempo em que desperta imaginação e criatividade.
Entre os principais benefícios do LEGO estão o desenvolvimento da coordenação motora fina e da visão espacial, já que encaixar peças pequenas trabalha movimentos precisos e a percepção tridimensional.
A atividade também estimula o raciocínio lógico e a resolução de problemas, pois seguir as instruções de montagem exige organização, compreensão de etapas e persistência. Ao construir livremente, a criança exercita a criatividade e a autonomia, transformando ideias em objetos concretos.
Além disso, quando feita em grupo, a brincadeira favorece o trabalho em equipe, incentivando a colaboração, a divisão de tarefas e a comunicação.
O LEGO também pode contribuir para a regulação emocional, tendo efeito terapêutico ao ajudar a lidar com frustração, ansiedade e concentração.
Não é à toa que muitos adultos encontram nos blocos uma forma de relaxamento e expressão artística.
O que considerar antes de comprar
Ao escolher um LEGO como presente, alguns aspectos fazem toda a diferença. A idade da criança é um fator importante: respeitar a faixa etária indicada na caixa garante segurança e adequação do desafio, já que peças muito pequenas não são recomendadas para menores de três anos.
Os interesses pessoais também influenciam bastante. Fãs de super-heróis, por exemplo, vão se encantar com as linhas da Marvel ou DC.
O estilo de brincadeira é outro ponto: quem prefere criar livremente a partir da imaginação se beneficia mais dos sets Classic, enquanto aqueles que gostam de seguir instruções podem aproveitar melhor os conjuntos temáticos.
O número de peças interfere na experiência: conjuntos maiores oferecem mais possibilidades de criação, mas exigem paciência e espaço para brincar.
A organização e armazenamento também são relevantes. Algumas caixas vêm em baldes ou maletas que ajudam a manter tudo em ordem, facilitando a vida dos pais.
Por fim, o valor do investimento merece atenção: há opções a partir de R$ 100, mas coleções grandes e temáticas podem facilmente ultrapassar R$ 1 mil.
Segurança em primeiro lugar
Um ponto que não pode ser ignorado é a segurança das peças. Crianças pequenas devem brincar apenas com a linha DUPLO, que tem blocos maiores.
Para os maiores, a supervisão inicial dos pais é importante para evitar ingestão de peças pequenas e também para ensinar organização.
Linhas de LEGO: qual combina mais com a criança?
A LEGO se organiza em faixas etárias e temáticas, o que facilita a escolha. Cada linha tem peças, desafios e propostas diferentes:
- LEGO DUPLO (um ano e meio a quatro anos): blocos grandes, fáceis de segurar e impossíveis de engolir. Com cores vivas e personagens amigáveis, ajudam nos primeiros aprendizados, como animais, veículos e profissões
- LEGO Friends, City e Junior (a partir de quatro anos): cenários do cotidiano, como hospitais, parques, delegacias e casas. Permitem narrativas e brincadeiras de faz de conta
- LEGO Classic (a partir de cinco anos): conjuntos de peças variadas que permitem construções livres. São ideais para estimular criatividade sem seguir um manual rígido
- LEGO Creator e Technic (a partir de seis anos): voltados para desafios mais complexos. O Creator três em um, por exemplo, permite montar diferentes modelos com as mesmas peças. Já o Technic traz mecanismos avançados, engrenagens e até motorização
- LEGO Mindstorms e SPIKE (a partir dos nove anos): linhas de robótica e programação, cada vez mais usadas em escolas para introduzir ciência e tecnologia
- Coleções temáticas (a partir dos 12 anos): séries que conquistam fãs de todas as idades, como Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, Ninjago, Super Mario, Disney Princess e até Architecture, que recria marcos famosos do mundo
Dica de ouro
Se a ideia é escolher um LEGO versátil, que cresça junto com a criança, a aposta certeira é o LEGO Classic Caixa Média de Peças Criativas.
Com 484 peças coloridas, o conjunto permite criar casas, veículos, animais e tudo o que a imaginação mandar. Vem em uma caixa plástica resistente, prática para guardar e transportar.
Indicado para crianças a partir dos quatro anos, é um dos favoritos no Brasil justamente por unir versatilidade, bom custo-benefício e diversão em família.
LEGO além da infância
Muitos adultos também voltam a brincar com LEGO, seja para colecionar, montar cenários detalhados ou simplesmente relaxar.
Nos últimos anos, a marca inclusive lançou linhas específicas para maiores de 18 anos, como os sets de Orquídeas, Taj Mahal, Coliseu de Roma e carros clássicos, pensados para decoração e hobby.
Isso mostra que o LEGO não é apenas um presente de Dia das Crianças, mas um investimento em criatividade, aprendizado e momentos em família que podem durar a vida toda.
Passo a passo para escolher o LEGO ideal
- Confira a idade indicada na caixa
- Observe os interesses da criança
- Decida entre criação livre ou sets temáticos
- Avalie o número de peças
- Pense no espaço para brincar
- Verifique armazenamento e organização
- Defina o investimento
- Considere o fator educativo
Perguntas frequentes (FAQ) sobre LEGO
Qual a principal vantagem do LEGO em relação a outros brinquedos?
Além de divertir, ele desenvolve coordenação motora, lógica, criatividade e até trabalho em equipe.
Qual a diferença entre LEGO e LEGO DUPLO?
O DUPLO tem peças maiores, seguras para crianças pequenas (um ano e meio a quatro anos). O LEGO tradicional é indicado a partir dos 4 anos.
Vale mais a pena um set temático ou um Classic?
Depende do perfil da criança. Se ela gosta de criar livremente, o Classic é ideal. Se prefere seguir instruções e colecionar, os sets temáticos são a melhor escolha.
Os LEGO ajudam no aprendizado?
Sim. Muitas escolas usam LEGO em atividades de robótica, programação e resolução de problemas.
Quanto custa um LEGO?
Há opções mais simples a partir de R$ 100. Conjuntos grandes e temáticos, como Star Wars ou Technic, podem passar de R$ 1 mil.
LEGO é só para crianças?
Não. A marca tem linhas adultas (18+) com cenários detalhados e peças de decoração, além de ser hobby de colecionadores.
Qual é o LEGO “coringa” para presentear?
A Caixa Média de Peças Criativas (LEGO Classic). Versátil, indicada a partir dos quatro anos, com quase 500 peças e ótimo custo-benefício.
