Crianças viram pequenos cientistas em nova atração aeroespacial na Serra Gaúcha 

Sessões do NAVE contam com monitores especializados.

O Space Adventure Canela, parque temático que abriga a segunda maior coleção de artefatos originais da NASA fora dos Estados Unidos, inaugura, no mês das crianças, sua nova atração fixa: o NAVE — Núcleo de Aprendizagem e Viagens Espaciais. Voltado ao público infantil, às famílias e aos grupos escolares, o espaço convida os visitantes a aprenderem, de forma prática e divertida, como funciona a engenharia aeroespacial ao construir e lançar seus próprios foguetes.

— Esta estreia representa um passo importante no nosso compromisso com a educação aeroespacial. Temos a expectativa de impactar, de forma positiva e duradoura, o interesse das crianças pela ciência, despertando curiosidade e criatividade — destaca a criadora do NAVE, Pitty Bertolucci.

Confira três pontos que explicam como o NAVE funciona e o que torna o Space Adventure Canela referência em experiências espaciais para todas as idades.

1. Como funciona a nova experiência

O NAVE foi desenvolvido como um ambiente interativo voltado ao aprendizado criativo de ciência e tecnologia, especialmente pensado para o público infantil. A atividade convida as crianças a construírem seus próprios foguetes movidos a ar comprimido, que são lançados em uma área segura que tem planetas como alvos. A experiência prática, acompanhada por monitores especializados, estimula habilidades como lógica, pensamento crítico e trabalho em equipe.

A atração acontece em um espaço exclusivo dentro do parque, equipado com mesas de montagem, vídeos educativos, área de descanso e suporte didático. O NAVE é acessível a crianças a partir de 4 anos e representa uma alternativa educativa tanto para turistas da região quanto para escolas e famílias que buscam diversão com conteúdo na Serra Gaúcha.

2. Horários e ingressos

As sessões do NAVE ocorrem diariamente, em horários fixos, a partir das 10h, com duração total de 1h30min. Dentro desse período, as crianças participam ativamente da montagem e do lançamento dos foguetes, em uma atividade que leva, em média, 40 minutos, variando de acordo com o ritmo de cada participante.

Os horários disponíveis são:

10h às 11h30

11h30 às 13h

13h30 às 15h

15h às 16h30

16h30 às 18h

— O ingresso do NAVE é vendido separadamente da entrada do Space Adventure Canela. Isso significa que não é necessário visitar o parque para participar da nova atração. Pais e responsáveis podem adquirir apenas o bilhete para o NAVE, caso desejem. Os tíquetes estão disponíveis tanto no site oficial quanto na bilheteria física, com vagas limitadas por sessão — explica Pitty.

3. Outras atrações do Space Adventure

O NAVE passa a integrar o conjunto de experiências já oferecidas pelo Space Adventure Canela. Inaugurado em 2023, o parque é voltado a entusiastas do espaço de todas as idades, combinando acervo histórico com tecnologia e interatividade.

Ao percorrer a exposição, os visitantes têm acesso a cerca de 270 peças autênticas da agência espacial norte-americana, incluindo roupas de astronautas, capacetes, equipamentos utilizados em missões e documentos originais. Além disso, há salas imersivas que simulam momentos marcantes da exploração espacial, como o lançamento de foguetes, o pouso na Lua e a vida cotidiana em gravidade zero.

O passeio ainda pode incluir giroscópios que simulam a força G enfrentada por pilotos, área de games, loja de souvenirs, planetário e espaços para fotos temáticas. Tudo isso faz do Space Adventure Canela um dos destinos mais completos para quem deseja aprender, se divertir e se inspirar com as conquistas da ciência espacial.