Como escolher a melhor raquete de beach tennis: do iniciante ao jogador avançado

O tênis de praia, popularmente conhecido pelo nome em inglês beach tennis, é um esporte que surgiu a partir do frescobol e foi estruturado na Itália, mais precisamente na província de Ravena, na década de 1980. Desde então, a modalidade se espalhou pelo mundo e hoje reúne mais de 1 milhão de praticantes, com crescimento acelerado no Brasil.

O esporte é regulamentado internacionalmente pela ITF (International Tennis Federation, do inglês), a mesma entidade responsável pelo tênis tradicional. A federação organiza circuitos internacionais, divulga rankings oficiais e estabelece as regras que valem para competições em todo o mundo.

A quadra de beach tennis mede 16 metros de comprimento por 8 metros de largura nos jogos de duplas e 4,5 metros de largura nas partidas individuais. A rede, posicionada ao centro, fica a 1,70 metro de altura.

O jogo é disputado com raquetes específicas, sem cordas, e uma bola própria, menos pressurizada, desenvolvida para reduzir o quique na areia.

As partidas são jogadas, em sua maioria, em duplas. O objetivo é simples: fazer com que o adversário não consiga devolver a bola, já que ela não pode tocar o chão. A contagem de pontos segue o modelo do tênis tradicional, com games e sets.

Portanto, a escolha da raquete é um dos fatores que mais influenciam o desempenho, o conforto e até o risco de lesões.

Material, peso, espessura, furação, superfície e balanceamento fazem diferença real no jogo. Pensando nisso, Zero Hora preparou um guia completo para ajudar o leitor a escolher a melhor raquete de beach tennis.

Como escolher a melhor raquete de beach tennis

Escolher a melhor raquete de beach tennis não precisa ser tão complicado quanto enfrentar um tie-break decisivo. O segredo está em entender seu nível de experiência, seu estilo de jogo e as características técnicas de cada modelo.

Uma boa raquete deve ajudar no controle da bola, oferecer conforto ao braço, facilitar a evolução técnica e se adaptar ao ambiente externo. Vento, sol e areia interferem diretamente na dinâmica da partida.

Material e espessura

Para iniciantes

Para quem está começando no beach tennis, o principal objetivo deve ser controle e conforto, não potência máxima. Por isso, as raquetes indicadas são em geral fabricadas em fibra de vidro (fiberglass).

Esse material é mais flexível e elástico, funcionando como uma espécie de mola no impacto. Ele absorve melhor a vibração da bola, exige menos esforço do braço e ajuda a "expulsar" a bola mesmo quando o golpe não é executado com técnica perfeita.

Outro ponto importante é a espessura da raquete. Modelos com 22 milímetros (mm) ou mais facilitam a saída de bola ao rebatê-la, algo comum nos primeiros meses de prática.

Essa combinação reduz o risco de sobrecarga no cotovelo e no ombro, ajudando a evitar lesões como a epicondilite.

Intermediários e avançados

Jogadores que já dominam os fundamentos e praticam o esporte com regularidade tendem a se beneficiar de raquetes fabricadas em fibra de carbono, titânio ou kevlar.

No caso do carbono, a rigidez do material varia conforme a quantidade de microfilamentos por fio, indicada pela letra K. Os padrões mais comuns são 3K, 12K e 18K.

Quanto maior esse número, mais rígida será a raquete. Isso significa que ela deforma menos no impacto e transfere mais energia diretamente para a bola, resultando em golpes mais potentes e precisos. Em contrapartida, exige melhor técnica e maior preparo físico.

Raquetes mais finas também entram nesse perfil. Elas oferecem mais controle e resposta rápida, mas cobram precisão do jogador.

Por isso, são mais indicadas para quem já tem boa leitura de jogo e controle de movimento.

Peso da raquete

O peso da raquete influencia diretamente o controle, a potência e o desgaste físico ao longo da partida.

Modelos mais leves, geralmente até 330 gramas (g), são ideais para iniciantes, pois facilitam a movimentação, reduzem o esforço do braço e aumentam o conforto nos golpes defensivos e no voleio.

Raquetes intermediárias, entre 330g e 350g, oferecem equilíbrio entre controle e potência, sendo uma escolha comum para quem está em fase de evolução.

Já raquetes acima de 350g concentram mais massa no impacto e geram golpes mais fortes, mas exigem força e técnica apuradas. São mais comuns entre jogadores avançados e atletas de competição.

Furação da raquete

A furação é uma característica essencial nas raquetes de beach tennis. Os furos reduzem a resistência do ar, permitindo golpes mais rápidos e menos cansativos, um fator decisivo em quadras abertas, onde o vento interfere constantemente.

Raquetes com mais furos tendem a ser mais ágeis e confortáveis, favorecendo a defesa e o jogo de rede. Já modelos com menos furos oferecem maior sensação de solidez e potência, mas podem exigir mais esforço contra o vento.

Para quem joga frequentemente ao ar livre, uma furação mais generosa costuma trazer vantagens claras em termos de conforto e resistência física ao longo da partida.

Superfície áspera

Grande parte das raquetes modernas possui tratamento áspero na superfície, semelhante a uma lixa fina.

Essa textura aumenta o atrito com a bola no momento do impacto, facilitando a aplicação de efeitos como o slice, quando a raquete corta a bola de cima para baixo ou de trás para frente, fazendo com que ela viaje mais baixa e desacelere após a rede.

O modelo também beneficia o topspin, obtido com um movimento de baixo para cima, que imprime rotação para frente, deixando a bola mais pesada, com trajetória curva e maior controle.

Esse recurso é fundamental para variação de jogo, permitindo saques com efeito, bolas curtas e golpes que "morrem" logo após a rede.

Mesmo para iniciantes, a superfície áspera é positiva, pois acompanha a evolução técnica e amplia as possibilidades táticas desde cedo.

Balanceamento

O ponto de equilíbrio da raquete define o estilo de jogo. Itens com peso concentrado na cabeça geram mais potência, favorecendo o smash, golpe ofensivo executado acima da cabeça, semelhante a uma cortada, usado para finalizar o ponto com força e velocidade, além do saque. Porém, são mais lentas na defesa e exigem mais do braço.

Modelos com peso no cabo oferecem maior controle e agilidade, ideais para jogadores defensivos e de jogo técnico.

Já o balanceamento equilibrado é a opção mais versátil, indicada para quem gosta de atacar e defender com a mesma eficiência.

Empunhadura e conforto

No beach tennis, a empunhadura utilizada é a continental, a mesma do tênis de quadra. Ela permite resposta rápida, essencial em um esporte de trocas intensas e pouco tempo de reação.

O grip deve encaixar bem na mão, sem apertar ou sobrar espaço. Uma empunhadura inadequada aumenta o risco de lesões e compromete o controle da raquete.

Como cuidar de sua raquete

Para aumentar a durabilidade da raquete, alguns cuidados são fundamentais. Evite deixá-la exposta ao sol por longos períodos e nunca a guarde molhada. Caso entre em contato com água ou umidade, seque completamente à sombra.

O uso de capa ou raqueteira protege contra impactos, variações de temperatura e umidade.