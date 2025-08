Quer comprar uma camisa de futebol? Veja as melhores dicas para não errar na hora de escolher

São diversos os formatos de camisas, tecidos e especificidades no mercado esportivo. Turbowerner / stock.adobe.com

Já faz algum tempo que as camisetas de time de futebol deixaram de estar associadas apenas aos eventos esportivos. Não só as peças do clube do coração, mas também aquelas de equipes com as quais há alguma identificação, se tornaram itens de moda no dia a dia dos brasileiros.

— Elas carregam um forte significado emocional, representando pertencimento, identidade e orgulho. Vestir a camisa de um clube é uma forma de demonstrar apoio e conexão com a sua história — diz Natálya Duhart Figueiredo, coordenadora e professora da área de Moda no Senac de Novo Hamburgo.

São diversos os formatos, tecidos e especificidades que fazem com que seja possível escolher uma camisa de time para cada contexto. Zero Hora consultou especialistas para criar esse guia de como selecionar a melhor peça, dentro do que se deseja. Confira!

Quais são os tipos de camisa de time de futebol

Ao entrar em lojas especializadas, seja pela internet ou nas físicas, é comum encontrar as versões de camisa jogador e torcedor. Apesar de parecidas visualmente, elas apresentam diferenças entre si, especialmente na composição e na tecnologia aplicada, destaca o engenheiro têxtil Gilson Leite, coordenador de serviços de consultoria têxtil do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (SENAI-CETIQT):

Camisa de jogador

Os modelos vendidos ao grande público como camisa jogador, autêntica/authentic ou player são os mesmos utilizados pelos atletas profissionais durante as partidas. Eles são desenvolvidos pensando nas necessidades dos jogadores em campo.

Por isso, apresentam características mais leves e tecnológicas, sendo tradicionalmente compostos por poliéster de microfilamentos, o que facilita a transpiração, a secagem rápida e a liberdade de movimento dos atletas.

Uso principal: esportivo

esportivo Composição: poliéster, podendo ter algum grau de elasticidade

poliéster, podendo ter algum grau de elasticidade Tecnologias: há variações dependendo da marca, mas há no mercado hoje as que aplicam técnicas de melhor ajuste ao corpo (body mapping), uso de poliéster reciclado, proteção UV+ , tecnologia em tecidos, como "Dri-Fit" ou "Dry-Fit", "dryCELL", por exemplo

há variações dependendo da marca, mas há no mercado hoje as que aplicam técnicas de melhor ajuste ao corpo (body mapping), uso de poliéster reciclado, , tecnologia em tecidos, como "Dri-Fit" ou "Dry-Fit", "dryCELL", por exemplo Outras características: símbolos ou patrocínios são estampados por meio de serigrafia (silk screen) ou sublimação

símbolos ou patrocínios são estampados por meio de serigrafia (silk screen) ou sublimação Preço: mais elevado

Camisa de torcedor

Essas versões buscam se aproximar das utilizadas pelos profissionais. Mas, enquanto a versão jogador prioriza a performance, a torcedor é focada no conforto e na usabilidade no dia a dia. No mercado, esse modelo pode ser encontrado com o nome de torcedor, supporter e fan.

Uso principal: casual

casual Composição: há opções de poliéster, assim como de algodão ou tecidos misturados

há opções de poliéster, assim como de algodão ou tecidos misturados Tecnologias: depende da marca, mas não são tão avançadas quanto as de jogador

depende da marca, mas não são tão avançadas quanto as de jogador Outras características: símbolos do time e dos patrocínios podem ser bordados, tecido é mais grosso e macio, corte tradicional, modelagem solta e confortável, e o acabamento simples. Por fim, tendem a ser um pouco mais quentes

símbolos do time e dos patrocínios podem ser bordados, tecido é mais grosso e macio, corte tradicional, modelagem solta e confortável, e o acabamento simples. Por fim, tendem a ser um pouco mais quentes Preço: mais barata em comparação a de jogador

E as retrôs?

Estilo que tem ganhado cada vez mais popularidade, refere-se aos modelos utilizados pelos clubes no passado. Podem ser réplicas fiéis dos uniformes antigos ou releituras modernas, produzidas atualmente com base em designs clássicos.

Essas camisas costumam ter tecnologia menos avançada, o que não as torna ideais para a prática do futebol. As peças se tornaram muito mais um item de estilo e de memória afetiva para o torcedor do que um vestuário voltado à atividade esportiva, como destaca a designer de moda Amanda Souza:

— No mundo da moda, várias coisas estão voltando à tona. O comportamento molda uma tendência. Quando se tem um time do coração, é marcante ter uma camisa de uma época importante, de algum campeonato. Usar esses modelos é uma forma de demonstrar o carinho.

Como escolher a melhor camisa de time de futebol

Verifique qual o objetivo da compra

Quando se pensa em adquirir uma camisa de time é importante considerar o objetivo da compra: é para usar para ir ao estádio? É para o dia a dia? É para jogar futebol?

Não significa que uma peça precise ser usada apenas em um determinado contexto. No entanto, entender essas diferenças ajuda a fazer uma escolha mais alinhada com as necessidades e expectativas de cada pessoa.

Para prática esportiva: o mais indicado é a versão jogador , por conta da composição em poliéster, da modelagem ajustada ao corpo e das tecnologias para transpiração e movimento

o mais indicado é a versão , por conta da composição em poliéster, da modelagem ajustada ao corpo e das tecnologias para transpiração e movimento Para uso no dia a dia: a camisa torcedor costuma ser indicada por ter uma modelagem solta e confortável, especialmente se o consumidor encontrar modelos com algodão. Para uso na rotina, também é comum o estilo retrô e outras variações mais comerciais

Natálya Duhart Figueiredo adiciona que nem todo poliéster é igual e elenca uma forma de diferenciá-los:

— Tecidos tecnológicos costumam ser mais macios, sedosos e flexíveis, acompanhando melhor os movimentos do corpo, além de geralmente serem mais leves, com tramas abertas ou até microfuros, o que facilita a respiração da pele. Já o poliéster tradicional apresenta toque áspero, estrutura rígida, menor elasticidade e uma sensação de calor maior ao vestir — declara.

Cuide o material e a modelagem

De acordo com o engenheiro têxtil Gilson Leite, é fundamental verificar o tipo de tecido, já que ele influencia diretamente no conforto durante o uso. Leite reforça que, para uso esportivo, o mais confortável costuma ser o poliéster de microfilamentos com alguma elasticidade (elastano), porque drena o suor, seca rápido e pesa pouco. Para uso casual, muitos consumidores sentem mais conforto tátil no algodão ou em misturas de algodão com poliéster.

A modelagem também é um fator que pode variar:

As versão masculina e feminina adulto possuem cortes, tamanhos e caimentos distintos de acordo com as características anatômicas de cada grupo

e adulto possuem cortes, tamanhos e caimentos distintos de acordo com as características anatômicas de cada grupo Tamanhos plus size e infantil : verifique se a marca tem graduação de medidas consistente

e : verifique se a marca tem graduação de medidas consistente Modelo slim costuma ajustar mais ao corpo, enquanto regular é mais democrático

costuma ajustar mais ao corpo, enquanto é mais democrático Camisas raglan, em que a manga avança no ombro, normalmente, oferecem mais mobilidade

Outro detalhe relevante, citado pela designer de moda Natálya Duhart Figueiredo, está nos patches de identificação do clube. Logos e escudos bordados tendem a ter maior durabilidade, enquanto os impressos ou termocolantes são mais delicados e podem desbotar ou descolar com o tempo.

Certifique-se da originalidade

Se o desejo é adquirir uma camisa original do clube, prestar atenção em determinados elementos pode evitar uma compra indesejada:

Desconfie de preços muito abaixo do mercado

do mercado Verifique se há selos e certificações na peça

e na peça Confira a qualidade das etiquetas, do escudo e das costuras

das etiquetas, do escudo e das costuras Veja se há informações sobre o fabricante

Adquira nas lojas oficiais ou com boa reputação

Camisas voltadas ao torcedor costumam ter detalhes bordados. Diego / stock.adobe.com

Leia a etiqueta

A etiqueta é o local onde o consumidor pode conferir informações essenciais sobre a peça que está comprando – desde a composição do tecido e o fabricante até as instruções de cuidado.

Nesse sentido, a designer de moda Amanda Souza defende:

— Esse é um hábito que todos deveriam ter. A etiqueta é como um documento da peça que você está comprando, informando a composição têxtil, os símbolos que dizem se aquela peça pode ser lavada na máquina e colocada no varal. É importante olhar com bastante atenção e entender o significado desses símbolos.

Leia Mais Veja os significados dos símbolos na etiqueta da roupa

Busque lojas confiáveis

O ideal é comprar camisas de time nas lojas físicas ou online dos próprios times ou dos fabricantes. Também, em comércios físicos e em sites especializados, referências no mercado. Uma dica é buscar o nome das lojas de interesse na internet para verificar a reputação do vendedor.

Compare o custo-benefício

O consumidor pode comparar o custo-benefício dos produtos e não precisa comprar o mais caro. Mas, deve considerar suas necessidades e o que está buscando.

Elementos que podem elevar o valor da peça:

Tecnologia aplicada

Lançamentos

Edições especiais, limitadas ou exclusivas

Personalização da camisa (adicionar o nome do comprador na parte de trás, por exemplo)

Lojas especializadas em esporte e com boa reputação podem ser uma boa alternativa como local de compra de camisas. Diego / stock.adobe.com

Há alguma diferença ao comprar camisas de times internacionais?

A orientação para escolher a camisa vale tanto para times nacionais quanto internacionais. No entanto, as peças de clubes de outros países podem ser um pouco mais difíceis de encontrar, ter um custo mais elevado devido à importação e apresentar tecnologias específicas, desenvolvidas para se adequar melhor ao clima da região onde a equipe está sediada.

Personalização das camisas

A possibilidade de personalização é outra questão que o consumidor pode se deparar no momento da compra. O mais comum é querer adicionar o nome e o número de preferência. Mas, há também quem deseje adicionar emblemas, bordar frases e símbolos.

Há lojas oficiais e especializadas em artigos esportivos que oferecem esse tipo de serviço

Há também a existência de estúdios especializados em moda esportiva

Quais são os times brasileiros que mais venderam camisas em 2024

Camisa do Palmeiras foi a mais vendida em 2024. Diego / stock.adobe.com

Em dezembro de 2024, o site MKT Esportivo, em parceria com a Netshoes, divulgou os cinco clubes que mais venderam camisas no e-commerce de artigos esportivos. São eles:

Palmeiras 2024/2025 - tipo Torcedor Masculina Flamengo 2024/2025 - tipo Torcedor Masculina São Paulo 2024/2025 - tipo Torcedor Masculina Vasco III 2023/2024 - tipo Jogador Masculina Palmeiras II 2023/2024 - tipo Torcedor Masculina

Camisa do Flamengo foi a segunda mais vendida no site Netshoes em 2024. Thamyris / stock.adobe.com

Passo a passo de como escolher camisa de time

Para acertar na compra da camisa de time, que se adeque ao que se procura e ao custo-benefício, é interessante estar atento ao passo a passo:

Identifique o objetivo da compra

Atente-se para a composição da peça

Teste a respirabilidade : malhas com "furinhos" ou zonas de ventilação são mais frescas

: malhas com "furinhos" ou zonas de ventilação são mais frescas Cuide a modelagem , o caimento e acabamento da camisa

, o e da camisa Verifique a existência de elementos que evidenciem a originalidade

Leia as informações presentes na etiqueta , tanto para fazer a melhor compra, quanto para ter orientações de como aumentar a durabilidade da peça

, tanto para fazer a melhor compra, quanto para ter orientações de como aumentar a durabilidade da peça Busque lojas confiáveis e referências no seguimento

no seguimento Compare o custo-benefício

Considere comprar roupas de marcas com responsabilidade ambiental ou peças com materiais mais sustentáveis e com menor impacto no planeta

Perguntas frequentes (FAQ) sobre camisas de time

Qual a diferença entre a camisa jogador e a torcedor?

Os modelos jogador são iguais aos utilizados pelos atletas. São fabricados pensando em performance esportiva. Portanto, são mais leves, tecnológicos e mais justos ao corpo. As camisas torcedor são feitas pensando nos admiradores dos clubes. Dessa forma, não necessitam da mesma quantidade de tecnologia têxtil para o uso. O tecido é um pouco mais grosso, o corte mais tradicional e a modelagem mais solta e confortável.

Quais tecidos costumam ser mais confortáveis para uso no dia a dia?

O tecido feito apenas de algodão ou da mistura entre algodão e algum outro tipo costuma ser o mais confortável para uso de rotina. Apresenta maior maciez, é mais suave e menos propenso a causar irritação na pele.

Quais tecidos costumam ser mais confortáveis para prática esportiva?

O poliéster é frequentemente escolhido para confecção de roupas esportivas por conta da sua leveza, capacidade de secagem rápida e resistência ao suor. Além disso, ele possui uma maior flexibilidade, sendo favorável para uma movimentação mais intensa. Outro tecido utilizado é a poliamida.

Qual a diferença entre a camisa tradicional e a retrô?

As camisas tradicionais possuem um uso oficial e seguem um visual de acordo com os utilizados pelos jogadores na temporada. Atualmente, são feitas com materiais mais tecnológicos em comparação ao passado. Já as retrôs têm uma proposta vintage, inspirada em modelos de décadas passadas. Têm um apelo nostálgico e podem ser feitas com tecidos mais clássicos, como o próprio algodão.

Natálya Duhart Figueiredo ainda reforça a existência daquelas mais comerciais, que exploram diferentes cortes, elementos (como golas, decotes, formato de manga, botões, etc), cores e acabamentos, tornando as peças mais versáteis e estilosas para serem utilizadas fora do contexto esportivo. Esses recursos de design ajudam a aproximar a camisa do universo da moda casual, permitindo que ela seja usada com criatividade em diversas ocasiões.

Qual tipo de camisa é melhor?

Depende. A definição do que é melhor varia de pessoa para pessoa, das suas necessidades, do objetivo do uso e do quanto está disposto a pagar.

Qual a melhor loja para comprar camisa de time?

O mais recomendado é adquirir camisas de time diretamente nas lojas oficiais, físicas ou online, dos próprios clubes ou dos fabricantes. Também é possível encontrá-las em estabelecimentos especializados e em sites referência no segmento.

Há como equilibrar estilo e conforto?

Sim. Para Natálya Duhart Figueiredo e Amanda Souza, o segredo para equilibrar conforto e estilo está em valorizar o que realmente se gosta. Tecidos de qualidade, cortes que favoreçam o corpo e elementos adicionais, como cores e acessórios, que transmitam a mensagem desejada, podem contribuir para essa união entre estilo e conforto.

— Acima de tudo, estar confortável com o que se veste é o primeiro e mais importante passo para alcançar esse equilíbrio entre estilo e bem-estar — finaliza Natálya.

*Produção: Carolina Dill