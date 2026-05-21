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LED, QLED ou OLED? Saiba qual tecnologia de TV vale mais a pena para assistir à Copa do Mundo 2026

Entender as siglas que dominam as prateleiras é o primeiro passo para não errar na hora de trocar a televisão antes dos jogos

Juliano Lannes*

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