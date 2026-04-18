Galaxy A, S ou Z? Entenda as diferenças entre as linhas da Samsung e qual combina com você

Ler resumo

Recentemente, a Samsung lançou novos modelos no Brasil. 8th / stock.adobe.com

Galaxy A07, A57, S25, S26+ ou Z Flip7? A variedade de letras e números pode confundir quem tenta escolher um novo smartphone da Samsung. Recentemente, a marca lançou novos modelos no Brasil, ampliando ainda mais o portfólio, dividido em diferentes linhas e dezenas de opções.

A fabricante divide seus produtos a partir do perfil de uso, da faixa de preço e do nível de recursos.

Entender o que muda entre as séries Galaxy A, S e Z — e o que significam as combinações de letras e números — é essencial para fazer uma compra mais consciente e selecionar o aparelho que melhor se encaixa na preferência do consumidor e no orçamento.

Veja as diferenças entre as linhas

Regras básicas

As letras dos celulares da Samsung indicam a linha do aparelho – S, A ou Z –, enquanto os números ajudam a identificar o nível de recursos e a posição do modelo dentro do conjunto de aparelhos. Em geral, quanto mais alta a numeração, mais completo é o smartphone, o que permite ao consumidor diferenciar opções básicas, intermediárias e premium.

Letra diz o tipo de celular

diz o tipo de celular Número aponta o quão completo ele é

aponta o quão completo ele é Sufixos (+, Ultra, FE) indicam variações dentro do mesmo modelo

Linha Galaxy A

A linha Galaxy A reúne os smartphones de entrada e intermediários da Samsung. É voltada a quem busca equilíbrio entre preço e recursos. Trata‑se da família mais popular da marca no Brasil, com um portfólio amplo que atende desde usos básicos até perfis um pouco mais exigentes, sempre com foco em custo‑benefício.

Dentro da linha, a numeração ajuda a diferenciar os aparelhos: quanto maior o número após o "A", mais completo tende a ser, com melhorias em desempenho, câmeras, tela e memória.

A07 até A15: modelos de entrada (preços médios entre R$ 700 e R$ 1,2 mil)

modelos de entrada A25 até A35: intermediários (entre R$ 1,3 mil e R$ 2 mil)

intermediários A55 até A57: intermediários mais avançados (R$ 2,2 mil e R$ 3 mil)

Os lançamentos mais recentes são os Galaxy A37 e Galaxy A57, disponibilizados à venda em abril de 2026.

Galaxy A reúne os smartphones de entrada e intermediários. Виктория Котлярчук / stock.adobe.com

Linha Galaxy S

A linha Galaxy S concentra os smartphones premium da Samsung e reúne os modelos mais avançados, considerados "topo de linha". Tradicionalmente, possuem telas de maior qualidade, acabamentos mais sofisticados e recursos exclusivos, como ferramentas avançadas de fotografia e inteligência artificial.

Dentro do grupo, os números indicam a geração do aparelho, enquanto sufixos como "+" e "Ultra" sinalizam versões maiores ou ainda mais completas. Naturalmente, são também os modelos com preços mais elevados.

É possível diferenciar os itens da linha da seguinte forma:

Galaxy S: versão base da linha premium, com tamanho mais compacto e equilíbrio entre desempenho, câmeras e preço (preços médios entre R$ 1 mil e R$ 4,2 mil)

versão base da linha premium, com tamanho mais compacto e equilíbrio entre desempenho, câmeras e preço Galaxy S+: traz tela maior e bateria mais robusta em relação ao modelo base, mantendo o mesmo nível de desempenho e câmeras (preços médios entre R$ 1,1 mil e R$ 4,7 mil)

traz tela maior e bateria mais robusta em relação ao modelo base, mantendo o mesmo nível de desempenho e câmeras Galaxy S Ultra: o modelo mais completo e caro da linha. Reúne as câmeras mais avançadas, tela maior e de melhor qualidade, bateria ampliada e recursos exclusivos (preços médios entre R$ 1,3 mil e R$ 8 mil)

o modelo mais completo e caro da linha. Reúne as câmeras mais avançadas, tela maior e de melhor qualidade, bateria ampliada e recursos exclusivos Galaxy S FE (Fan Edition): aparelho com foco em custo‑benefício dentro da linha premium. Mantém o visual e parte da experiência da família S, mas com ajustes para reduzir o preço (preços médios entre R$ 2,2 mil e R$ 4,2 mil)

A linha Galaxy S é uma das mais tradicionais e concentra os modelos "premium" da Samsung. 8th / stock.adobe.com

A geração mais recente é a Galaxy S26, lançada em fevereiro de 2026, com preços que variam aproximadamente entre R$ 5,5 mil e R$ 13 mil, a depender da versão e da capacidade de armazenamento.

Já a família Galaxy S25, da geração anterior, segue disponível no mercado brasileiro com valores que vão de R$ 2,8 mil a R$ 10 mil.

Linha Galaxy Z

A linha Galaxy Z também é uma modalidade premium e reúne os smartphones dobráveis e com telas flexíveis da marca. Ela é composta principalmente pelos modelos Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold:

Galaxy Z Fold: é um celular dobrável que se abre em uma tela maior e mais expansiva. Ele fica semelhante a um tablet. Ideal para multitarefas e recursos voltados à produtividade

é um celular dobrável que se abre em uma tela maior e mais expansiva. Ele fica semelhante a um tablet. Ideal para multitarefas e recursos voltados à produtividade Galaxy Z Flip: se fecha em um formato mais compacto, tipo uma "concha"

Os últimos lançamentos são o Galaxy Z Fold7 e o Galaxy Z Flip7. Os preços costumam partir da faixa dos R$ 7 mil e podem ultrapassar R$ 13 mil, conforme o modelo.

Modelo Fold faz parte da linha de dobráveis da marca. Maria Argutinskaya / stock.adobe.com