Tipos, tamanho, peso e valores: descubra a melhor caixa de som portátil para seu estilo

As caixinhas de som portáteis conquistaram espaço no dia a dia dos brasileiros e hoje são presença quase obrigatória em encontros entre amigos, churrascos em família e até nos momentos de relaxamento sozinho, como aquele banho com trilha sonora personalizada.

Das compactas e versáteis às mais robustas e tecnológicas, é importante entender quais características realmente fazem diferença na hora da compra.

Zero Hora conversou com Carlos Pinto, consultor técnico, operador de áudio e instrutor do Instituto Gaúcho de Áudio Profissional (IGAP) e organizou este guia de compras com os principais pontos que o consumidor deve levar em consideração para encontrar o modelo que melhor atenda às suas necessidades. Confira:





Quais são os tipos de caixinhas de som

Uma caixa de som portátil é definida por uma combinação de características que permitem seu uso fácil e prático em diferentes ambientes. Têm baterias recarregáveis, não dependem de instalação fixa ou tomada constante. Existem três tipos principais. Conheça:

Portátil

São as caixas de som pequenas, aquelas que cabem na palma da mão ou na bolsa. Têm um design compacto e leve, consideradas ideais para quem busca mobilidade sem complicações.

Elas são indicadas para ambientes menores, como sala e quarto, e para eventos intimistas, como um churrasco entre amigos e um piquenique em família.

Preços variam entre R$ 200 e R$ 600

Prós:

Portabilidade : cabem na bolsa, mochila ou até no bolso. Ótimas para levar em qualquer lugar

: cabem na bolsa, mochila ou até no bolso. Ótimas para levar em qualquer lugar Leveza : não pesam na bagagem. Ideais para viagens, trilhas ou uso diário

: não pesam na bagagem. Ideais para viagens, trilhas ou uso diário Facilidade de uso : geralmente têm interface simples e conexão rápida via Bluetooth

: geralmente têm interface simples e conexão rápida via Bluetooth Design moderno : disponíveis em várias cores e estilos, combinam com diferentes perfis de usuário

: disponíveis em várias cores e estilos, combinam com diferentes perfis de usuário Resistência: alguns modelos são à prova d’água ou têm proteção contra quedas

Contras:

Graves menos intensos : por conta do tamanho, o desempenho em frequências baixas costuma ser mais fraco

: por conta do tamanho, o desempenho em frequências baixas costuma ser mais fraco Sem recursos avançados : geralmente não têm funções como pareamento múltiplo, assistente de voz ou equalização personalizada.

: geralmente não têm funções como pareamento múltiplo, assistente de voz ou equalização personalizada. Menor alcance de som: o som pode não ser tão alto quanto os modelos maiores. Além disso, não são ideais para ambientes grandes ou festas com muitas pessoas

Boombox

As boombox são geralmente maiores, com design robusto. Um grande diferencial é a presença de uma alça para transporte.

São indicadas para as pessoas que valorizam um som potente, com alto-falantes grandes e graves mais fortes. Dessa forma, são ideais para festas ao ar livre, encontros entre amigos e para ambientes maiores.

Preços variam entre R$ 1,3 mil e R$ 3 mil

Prós:

Som potente: garantem graves fortes e volume alto

garantem graves fortes e volume alto Recursos adicionais: muitos modelos têm recursos como USB, entrada auxiliar e até luzes LED

muitos modelos têm recursos como USB, entrada auxiliar e até luzes LED Portabilidade: apesar de maiores que as caixas pequenas, ainda são fáceis de transportar e têm impacto visual

apesar de maiores que as caixas pequenas, ainda são fáceis de transportar e têm impacto visual Bateria durável: pensadas para durar horas em uso contínuo

Contras:

Mais pesadas e volumosas

Podem ser exageradas para ambientes pequenos

Preço geralmente mais alto que os modelos compactos

PartyBox

Os modelos PartyBox ou PartySpeaker são caixas de som desenvolvidas especialmente para quem quer levar a festa para qualquer lugar.

Combinam alta capacidade sonora com luzes LED e bateria de longa duração. São indicadas para ambientes internos e externos, que incluem desde o churrasco em família até festas em grandes grupos.

Por conta do tamanho e do peso, muitas delas têm rodas e alças retráteis para facilitar o transporte.

Outro destaque é que oferecem entradas para microfone e outros equipamentos, tornando-se ideais para DJs, karaokês e apresentações improvisadas.

Preços podem variar de R$ 2 mil a R$ 5 mil

Prós:

Potência sonora: todos os modelos oferecem som alto e graves marcantes, ideais para festas em ambientes fechados ou ao ar livre com muitas pessoas

todos os modelos oferecem som alto e graves marcantes, ideais para festas em ambientes fechados ou ao ar livre com muitas pessoas Experiência imersiva: luzes sincronizadas ao ritmo elevam a atmosfera festiva

luzes sincronizadas ao ritmo elevam a atmosfera festiva Conectividade e versatilidade: bluetooth, TWS, USB, entradas para microfone e guitarra, por exemplo

bluetooth, TWS, USB, entradas para microfone e guitarra, por exemplo Mobilidade: rodas ou alças retráteis tornam o transporte prático, mesmo para modelos grandes

Contras:

Tamanho e peso: mesmo os modelos "portáteis" podem ser pesados

mesmo os modelos "portáteis" podem ser pesados Consumo de bateria: autonomia da bateria cai com o volume alto e efeitos luminosos ativados

Potência não indica qualidade sonora

A potência de uma caixa de som, medida em watts, está relacionada à quantidade de energia elétrica que ela consome para gerar pressão sonora.

No entanto, isso não significa que mais potência sempre resulte em mais volume. A eficiência do alto-falante também influencia diretamente nesse desempenho.

Tecnicamente, a potência de uma caixa de som está relacionada à quantidade de energia elétrica que ela consome para gerar o som — considerando o mesmo alto-falante

Quanto maior a potência RMS (Root Mean Square), maior a capacidade da caixa de entregar som alto com qualidade, ou seja, sem distorções

Conectividade

A conectividade é um dos pontos mais importantes na escolha de uma caixa de som portátil, pois define como ela se comunica com outros dispositivos.

Atualmente, o tipo mais comum são os aparelhos com conexão Bluetooth, tecnologia de curto alcance que permite a troca de dados sem a necessidade de cabos.

Na hora da compra, uma dica é observar a versão do Bluetooth presente. Isso porque atualizações mais recentes oferecem maior estabilidade, alcance e menor consumo de energia.

Exemplos:

Bluetooth 6.0 (última versão)

Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.3

Outras formas de conectividade:

Quanto mais opções, maior a versatilidade do equipamento e, consequentemente, maior o valor

Wi-Fi

Conexão USB

Entrada auxiliar

TWS (True Wireless Stereo) — tecnologia que permite conectar duas ou mais caixas da mesma marca para tocar juntas

Bateria e autonomia

Autonomia e a bateria são aspectos importantes. Os fabricantes costumam informar a duração da bateria em horas, como "até 12h" ou "até 24h".

Duração da bateria: esse número é geralmente baseado em uso moderado , com volume médio e sem luzes ou recursos extras ativados . Quanto mais alto o som durante a utilização, maior será o consumo de energia

esse número é geralmente baseado em , . Quanto mais alto o som durante a utilização, maior será o consumo de energia Autonomia: é o tempo que a caixa consegue funcionar com uma única carga, ou seja, quantas horas de reprodução contínua ela oferece antes de precisar ser recarregada

Mas, antes da compra, é importante considerar o uso que se pretende dar à caixa de som:

Para festas longas ou eventos : será preciso uma caixa com alta autonomia (18h ou mais)

: será preciso uma caixa com (18h ou mais) Para uso casual: uma autonomia de 6 a 10 horas pode ser suficiente, especialmente se ela é recarregada com frequência

Outra dica é verificar qual a autonomia declarada pelo fabricante e conferir a autonomia real, com base em reviews ou em testes, por exemplo.

Resistência à água e proteção contra poeira

As caixas de som modernas podem ter diversos tipos de proteções físicas e funcionais que aumentam sua durabilidade e segurança. Entre as principais, estão:

Resistência à água (Waterproof ou Water-resistant): são identificadas na embalagem por certificações:

IPX4: resistente a respingos

IPX7: pode ser submersa em água por curto período

IP68: proteção total contra poeira e submersão prolongada



são identificadas na embalagem por certificações: resistente a respingos pode ser submersa em água por curto período proteção total contra poeira e submersão prolongada Resistência à poeira: IP6X significa proteção total contra poeira



significa proteção total contra poeira Proteção contra impactos: estrutura reforçada para resistir a quedas ou batidas. Pode incluir borrachas, cantos reforçados ou carcaça rígida



estrutura reforçada para resistir a quedas ou batidas. Pode incluir Proteção contra temperatura extrema: algumas caixas são projetadas para funcionar em ambientes muito quentes ou frios



Originalidade

É muito comum encontrar produtos semelhantes uns aos outros no mercado. Contudo, o consultor técnico Carlos Pinto destaca que é preciso diferenciar um equipamento produzido para ser competitivo no mercado, a partir de um modelo de referência, de um item falsificado.

Há produtos que são criados para se assemelhar a uma caixa de som de sucesso comercial . Eles não são uma imitação ou uma cópia ilegal, mas sim uma criação própria de uma marca, inspirada no estilo da referência. Podem ser de alta qualidade, ter boa relação custo-benefício, inovação e eficiência

. Eles não são uma imitação ou uma cópia ilegal, mas sim uma criação própria de uma marca, inspirada no estilo da referência. Podem ser de alta qualidade, ter boa relação custo-benefício, inovação e eficiência Itens falsificados são cópias não autorizadas, feitas para se passar por um produto original. Ou seja, buscam enganar o consumidor com uma suposta originalidade. Geralmente, têm qualidade inferior e não respeitam leis de propriedade intelectual

Antes da compra, pesquise sobre as marcas presentes no mercado, verifique a reputação do fabricante e do vendedor, ouça especialistas e leia avaliações de outros usuários.

Atenção ao local de compra

A orientação é comprar em lojas especializadas ou nos estabelecimentos das próprias marcas.

Pela internet, a recomendação é buscar os sites oficiais ou aqueles com boa reputação para evitar golpes. Veja também se o produto virá acompanhado de garantia.

Lembre-se: se comprado novo, o produto deve vir lacrado e na embalagem original. Carlos Pinto também destaca:

— Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Promoções surreais não existem.