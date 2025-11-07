5 dicas para escolher o equipamento perfeito para sua conexão de fibra óptica

Escolher o equipamento ideal garante velocidade, estabilidade, alcance do sinal e compatibilidade. Pixel-Shot / adobe.stock.com

Embora muita gente use "modem" e "roteador" como sinônimos, eles têm funções diferentes (e complementares) na hora de garantir uma boa conexão de internet em casa.

Entender essas diferenças ajuda a perceber o que está incluso no pacote do provedor e como cada equipamento contribui para o desempenho da rede doméstica.

Saber distinguir modem e roteador também é essencial para escolher aparelhos adequados ao tamanho do ambiente e à quantidade de dispositivos que estarão conectados.

Um equipamento mal dimensionado pode resultar em Wi-Fi fraco, quedas de sinal e lentidão, mesmo que a velocidade contratada seja alta.

Para ajudar na escolha, Zero Hora consultou sites especializados e reuniu informações sobre tipos de modems e roteadores, recursos e desempenho. Confira:

Diferença entre modem e roteador

O modem é o ponto de partida da internet. Ele converte o sinal que vem do provedor — seja via cabo coaxial, fibra óptica ou linha telefônica — em dados que podem ser usados pelos aparelhos da casa. É ele quem "traduz" o sinal externo e o leva até a rede doméstica.

Já o roteador é o responsável por distribuir esse sinal entre os dispositivos, permitindo que computadores, celulares, TVs e outros aparelhos acessem o Wi-Fi.

Hoje, a maioria das operadoras entrega equipamentos híbridos, conhecidos como modem-roteadores, que acumulam as duas funções. Eles são práticos, mas tendem a ter alcance limitado, o que pode ser um problema em casas grandes.

Maioria das operadoras entrega equipamentos híbridos, conhecidos como modem-roteadores. Timeimage / adobe.stock.com

Nesses casos, vale considerar roteadores adicionais ou sistemas mesh, que criam uma rede única e estável em vários pontos do imóvel.

Como comprar o melhor roteador para fibra óptica

O roteador de fibra óptica é projetado para lidar com conexões de alta velocidade, transmitindo o sinal que chega via fibra e distribuindo-o para toda a casa.

Ele é importante para garantir que o desempenho do plano contratado seja aproveitado por completo, especialmente em usos intensivos, como streaming, videoconferências e jogos online.

Existem diferentes tipos de roteadores:

Banda simples : mais baratos e fáceis de configurar, indicados para navegação básica e poucos dispositivos

: mais baratos e fáceis de configurar, indicados para navegação básica e poucos dispositivos Banda dupla (dual band) : operam em duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz), oferecendo melhor desempenho para vídeos e jogos

: operam em duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz), oferecendo melhor desempenho para vídeos e jogos Tribanda: possuem três bandas de frequência e evitam congestionamentos, ideais para residências com muitos aparelhos conectados

Roteadores modernos usam os padrões Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6. Pixel-Shot / adobe.stock.com

Os roteadores modernos usam os padrões Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 — este último é o mais eficiente, pois entrega velocidades mais altas e menos interferência.

Modelos compatíveis com Wi-Fi 7, ainda em expansão, começam a chegar ao mercado com desempenho superior e menor latência.

Antes de adquirir um novo aparelho, é importante verificar se o provedor permite a troca do modem e se ele é compatível com a tecnologia de internet usada na residência. Alguns provedores configuram o equipamento de forma exclusiva, o que pode limitar a substituição por modelos de terceiros.

Na hora de escolher o melhor roteador ou modem-roteador para fibra óptica, alguns fatores merecem atenção:

Velocidade de conexão : o roteador deve ser compatível com o plano contratado, especialmente em velocidades acima de 300 Mbps (megabits por segundo)

: o roteador deve ser compatível com o plano contratado, especialmente em velocidades acima de 300 Mbps (megabits por segundo) Alcance do sinal : modelos com mais antenas tendem a oferecer melhor cobertura (importante em casas grandes ou com paredes espessas)

: modelos com mais antenas tendem a oferecer melhor cobertura (importante em casas grandes ou com paredes espessas) Segurança de rede : prefira equipamentos com criptografia atualizada e firewall integrado para proteger os dados pessoais

: prefira equipamentos com criptografia atualizada e firewall integrado para proteger os dados pessoais Facilidade de configuração : dispositivos com aplicativos próprios simplificam o processo de instalação e monitoramento

: dispositivos com aplicativos próprios simplificam o processo de instalação e monitoramento Compatibilidade com dispositivos: verifique se o modelo suporta o número de aparelhos conectados simultaneamente

Como aproveitar ao máximo a conexão

Mesmo o melhor roteador pode perder desempenho se estiver mal posicionado. O ideal é deixá-lo em uma área central, elevada e livre de obstáculo. Esses ajustes podem melhorar significativamente o alcance do Wi-Fi.

Se o número de dispositivos for alto — mais de 20, por exemplo —, invista em modelos com múltiplas antenas e taxa de transferência de mais de 300 Mbps.

Para quem trabalha de casa, equipamentos com duas entradas de provedor (dual WAN) são um diferencial, pois garantem estabilidade mesmo em caso de falha de uma das conexões.

Ideal é deixar o roteador em uma área central, elevada e livre de obstáculos. Andrii / adobe.stock.com

A maioria das empresas prestadoras de internet oferece modems que também funcionam como roteadores Wi-Fi, mas o alcance desses equipamentos costuma ser limitado.

Por isso, vale conversar com a operadora sobre a possibilidade de um aparelho mais potente ou investir em um roteador adicional com tecnologia dual band ou mesh.

No fim das contas, entender o papel de cada equipamento ajuda a resolver a maior parte dos problemas de conexão doméstica.

Quedas de sinal, lentidão e travamentos nem sempre indicam falha no provedor. Às vezes, basta trocar o roteador por um modelo mais moderno ou ajustar a posição do aparelho para transformar completamente a experiência online.

Passo a passo para escolher o melhor modem ou roteador para fibra óptica

Entenda a diferença entre modem e roteador

Modem : converte o sinal que vem do provedor em dados que podem ser usados pelos aparelhos da casa. Ele é a ponte entre a internet externa e a sua rede doméstica

: converte o sinal que vem do provedor em dados que podem ser usados pelos aparelhos da casa. Ele é a ponte entre a internet externa e a sua rede doméstica Roteador : distribui o sinal do modem para todos os dispositivos, via Wi-Fi ou cabo. Permite que computadores, celulares, TVs e outros aparelhos acessem a internet simultaneamente

: distribui o sinal do modem para todos os dispositivos, via Wi-Fi ou cabo. Permite que computadores, celulares, TVs e outros aparelhos acessem a internet simultaneamente Modem-roteador híbrido: combina as duas funções em um único equipamento, mas tende a ter alcance limitado em casas grandes. Nesses casos, considere roteadores adicionais ou sistemas mesh

Escolha o tipo de roteador para fibra óptica adequado ao seu uso

Banda simples : indicado para navegação básica e poucos dispositivos; é barato e fácil de configurar

: indicado para navegação básica e poucos dispositivos; é barato e fácil de configurar Banda dupla (dual band) : funciona em 2,4 GHz e 5 GHz, oferecendo melhor desempenho para streaming, jogos e videoconferências

: funciona em 2,4 GHz e 5 GHz, oferecendo melhor desempenho para streaming, jogos e videoconferências Tribanda : possui três bandas, evitando congestionamento de sinal; ideal para casas com muitos dispositivos conectados

: possui três bandas, evitando congestionamento de sinal; ideal para casas com muitos dispositivos conectados Tecnologia Wi-Fi: prefira roteadores com Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6; modelos com Wi-Fi 7 ainda são caros e em implementação inicial

Verifique a compatibilidade com o seu provedor

Confirme se a operadora permite a troca do modem ou roteador

Certifique-se de que o equipamento é compatível com a tecnologia de conexão disponível na sua região (fibra óptica, ADSL, cabo coaxial, 4G/5G ou internet via rádio)

Avalie velocidade, alcance e número de dispositivos

Velocidade de conexão : o roteador deve suportar o plano contratado, especialmente acima de 300 Mbps

: o roteador deve suportar o plano contratado, especialmente acima de 300 Mbps Alcance do sinal : mais antenas e boa potência garantem cobertura maior e menos zonas mortas

: mais antenas e boa potência garantem cobertura maior e menos zonas mortas Capacidade de dispositivos: verifique se o modelo suporta todos os aparelhos conectados simultaneamente, principalmente em casas com mais de 20 dispositivos

Considere recursos adicionais

Segurança : criptografia atualizada e firewall integrado protegem os dados pessoais

: criptografia atualizada e firewall integrado protegem os dados pessoais Facilidade de configuração : roteadores com aplicativos próprios simplificam instalação e monitoramento

: roteadores com aplicativos próprios simplificam instalação e monitoramento Dual WAN ou múltiplas entradas : útil para home office ou casos em que a estabilidade da conexão é crítica

: útil para home office ou casos em que a estabilidade da conexão é crítica Portas USB e RJ-45: permitem criar uma central de compartilhamento e conectar equipamentos por cabo

Posicione corretamente o roteador

Coloque o aparelho em área central, elevada e livre de obstáculos

Evite espelhos, eletrodomésticos e paredes grossas

Pequenos ajustes no posicionamento podem melhorar significativamente o alcance e a qualidade do Wi-Fi

Consulte especialistas ou a operadora

Se o seu plano de internet for atualizado, mas a velocidade não melhorar, pode ser necessário trocar o modem ou o roteador

Equipamentos mais potentes ou com tecnologia dual band/mesh podem resolver problemas de alcance e estabilidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre modems e roteadores

Posso usar apenas o modem para ter internet em todos os dispositivos?

Não. O modem apenas traduz o sinal do provedor. Para distribuir a internet para celulares, notebooks e TVs, é necessário o roteador.

O que é melhor, dual band ou tribanda?

Depende da quantidade de dispositivos e do uso. Dual band atende bem à maioria das casas; tribanda é indicada para residências com muitos dispositivos e grande consumo de streaming e jogos online.

Como sei se meu roteador é compatível com a velocidade do meu plano?

Confira a velocidade máxima suportada nas especificações do equipamento. Para planos acima de 300 Mbps, prefira modelos dual band ou tribanda, compatíveis com Wi-Fi 5 ou 6.

O Wi-Fi 6 faz diferença mesmo com aparelhos antigos?

Sim. Ele melhora a eficiência geral da rede, mesmo que nem todos os dispositivos suportem a tecnologia, reduzindo interferência e congestionamento.

Posso melhorar o alcance do roteador sem comprar outro?

Sim. Posicionar o roteador em local central, elevado e livre de obstáculos já aumenta significativamente o alcance.

Vale a pena ter modems 4G ou 5G em casa?

Sim, especialmente como backup ou em locais sem internet fixa. Eles oferecem conectividade rápida, mas a cobertura e velocidade variam conforme a região.

Quanto um roteador consome de energia?