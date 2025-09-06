Melhor iPhone para comprar em 2025: veja dicas para acertar na escolha do modelo

Novo aparelho chega com design renovado, câmeras mais potentes e um inédito modelo ultrafino. Divulgação / Apple

O iPhone 17 será lançado oficialmente na próxima terça-feira (9), em evento da Apple transmitido de Cupertino, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O novo aparelho chega com design renovado, câmeras mais potentes, um inédito modelo ultrafino — o iPhone Air — e expectativas de preços que podem ultrapassar R$ 6,7 mil.

Diante de tantas opções e das diferenças entre gerações, muitos consumidores ficam em dúvida sobre qual aparelho vale a pena comprar.

Para ajudar na decisão, Zero Hora ouviu especialistas e consultou sites de tecnologia, reunindo as principais diferenças entre os modelos para orientar a compra.





Como escolher o melhor iPhone

Câmera, desempenho, bateria e armazenamento entram na conta para uma futura compra. Apple / Reprodução

Na hora de decidir entre o iPhone 17, versões anteriores ou mesmo modelos Pro, especialistas orientam que os consumidores façam uma reflexão prática sobre suas necessidades.

É importante avaliar para que o celular será usado, quanto se pretende gastar e por quanto tempo o aparelho será mantido. Critérios como câmera, desempenho, bateria, armazenamento e compatibilidade futura com o iOS também entram na conta.

— O consumidor deve avaliar perfil de uso, orçamento e ciclo de atualização. Ou seja, entender para que usa o celular (básico, intermediário, profissional), quanto está disposto a investir e por quanto tempo pretende ficar com o aparelho — afirma Rafaela da Silva, especialista em tecnologia e gerente de marketing da Navita Enghouse.

Os modelos Pro e Pro Max da Apple oferecem o que há de mais avançado em câmeras, processamento e memória. No entanto, para quem usa o celular apenas para redes sociais, fotos casuais e mensagens, grande parte dessas funções ficará subutilizada.

— Quem usa apenas redes sociais, fotos casuais e mensagens dificilmente aproveitará todo o potencial de um Pro Max. Modelos “básicos” já entregam ótimo desempenho para esse perfil, com câmeras de alta qualidade e suporte de sistema por anos — explica.

Diferentes perfis pedem diferentes aparelhos

Com a chegada da nova linha, versões anteriores tendem a ter queda de preço. H_Ko / stock.adobe.com

Um usuário básico pode se beneficiar de versões de entrada, inclusive de gerações anteriores. Já gamers e quem trabalha com multitarefa devem priorizar desempenho, bateria e tela maior. Criadores de conteúdo, por sua vez, aproveitam melhor os recursos avançados das versões Pro.

— Para quem usa redes sociais e fotos ocasionais, os modelos de entrada são suficientes. Já para jogos e performance, o ideal são aparelhos com chips mais potentes. Quem trabalha com multitarefas deve olhar para RAM, bateria e tela, enquanto produtores de conteúdo se beneficiam das câmeras mais avançadas e maior armazenamento — detalha Rafaela.

Embora o aumento de memória RAM seja um dos pontos mais comentados sobre o novo iPhone, a melhoria será perceptível apenas para quem utiliza o aparelho de forma intensa.

— O salto para 12 GB nos modelos Pro afeta quem usa multitarefa pesada, edita vídeos e fotos ou joga games exigentes. Para o uso básico, o impacto será quase imperceptível — avalia.

O zoom óptico de 8x é um dos destaques. Mas, segundo Rafaela, nem todos os consumidores sentirão diferença.

— O zoom óptico de 8x é incrível, mas só faz diferença real para fotógrafos e criadores de conteúdo. Para o usuário médio, a melhoria em fotos noturnas e estabilização já será o que mais conta.

Com a chegada da nova linha, versões anteriores tendem a ter queda de preço e podem ser uma compra estratégica.

— Modelos como iPhone 13 e 14 ainda são ótimos em desempenho e longevidade de atualizações. Com a redução de preço pós-lançamento, são excelentes opções de custo-benefício.

Quanto tempo duram as atualizações?

A longevidade de um iPhone está ligada ao suporte do sistema operacional. Modelos novos recebem atualizações de software por mais tempo.

— Um iPhone novo garante de cinco a seis anos de updates de iOS. Já um modelo antigo pode ter apenas dois ou três anos de suporte. Esse ponto deve pesar muito na escolha, especialmente para quem pretende ficar bastante tempo com o aparelho — afirma.

O que muda no iPhone 17

Modelos Pro recebem câmeras telefoto de 48 MP com zoom óptico de até 8x. Instagram / @theapplehub / Reprodução

O lançamento deste ano traz novidades importantes. O iPhone 17 Air chega com design ultrafino, enquanto os modelos Pro recebem câmeras telefoto de 48 megapixels (MP) com zoom óptico de até 8x e um salto de memória RAM para 12 GB. O chip atualizado promete maior eficiência energética e desempenho gráfico superior.

— As mudanças mais notáveis estão no conjunto de câmeras, no salto de RAM nos modelos Pro, no design ultrafino do Air e na evolução do chip — resume.

Com os altos preços, os novos modelos exigem reflexão sobre custo-benefício.

— Para justificar quase R$ 7 mil em um Pro Max, o usuário precisa usar o iPhone como ferramenta de trabalho ou valorizar ao extremo a experiência de câmera e tela. Caso contrário, é investimento além da necessidade.

iPhone Air ultrafino

O iPhone 17 Air promete chamar atenção pelo design esbelto, mas essa escolha traz alguns desafios técnicos.

— O apelo estético é enorme, mas há trade-offs: bateria menor e maior fragilidade. É para quem prioriza design acima de robustez — explica.

Qual deve ser o preço do iPhone 17?

O preço do novo modelo deve variar entre R$ 4,3 mil e R$ 6,7 mil:

iPhone 17 : a partir de US$ 799 (R$ 4.306,61)

: a partir de US$ 799 (R$ 4.306,61) iPhone 17 Air : a partir de US$ 949 (R$ 5.115,11)

: a partir de US$ 949 (R$ 5.115,11) iPhone 17 Pro : a partir de US$ 1.049 (R$ 5.654,11)

: a partir de US$ 1.049 (R$ 5.654,11) iPhone 17 Pro Max: a partir de US$ 1.249 (R$ 6.732,11)

Vale trocar agora?

Muitos consumidores têm dúvidas se devem trocar de iPhone a cada lançamento. Rafaela recomenda avaliar a geração atual do aparelho em uso.

— A evolução do 17 é relevante, mas não transformadora. Para quem tem um 14 ou 15 em bom estado, a troca pode esperar. Já quem está no 12 ou anterior sentirá um salto perceptível.

É preciso acompanhar cada lançamento?

Decisão de trocar de iPhone deve ser avaliada com cautela. Apple / Reprodução

A Apple cria expectativa a cada lançamento, movimentando o mercado e despertando a curiosidade dos consumidores em torno das novidades. No entanto, especialistas alertam que a decisão de trocar de iPhone deve ser avaliada com cautela, já que nem sempre as mudanças trazem impacto significativo no uso.

Para a maioria dos usuários, manter um aparelho por mais tempo pode ser a escolha mais racional, considerando o custo elevado e a durabilidade das atualizações oferecidas pela marca.

— Para o usuário comum, não é necessário trocar a cada nova geração. O ciclo natural costuma ser de três a quatro anos, equilibrando desempenho, atualizações e custo. A decisão deve ser menos sobre ter o último modelo e mais sobre alinhar o investimento ao seu perfil.

Passo a passo para escolher o melhor iPhone

Comece pelo seu perfil de uso

Defina orçamento e ciclo de troca

Compare as gerações (17 x 16 x 15)

Entenda o impacto da memória RAM

Avalie o conjunto de câmeras

Cheque o desempenho real no dia a dia

Confira bateria, tela e tamanho

Considere o armazenamento

Avalie o custo-benefício e quando faz sentido trocar

Considere gerações anteriores e a longevidade de software

Perguntas frequentes sobre o iPhone

O que eu devo avaliar antes de comprar um iPhone?

Perfil de uso, orçamento e por quanto tempo você pretende ficar com o aparelho. Em seguida, compare câmera, desempenho, bateria, armazenamento e a expectativa de suporte futuro do iOS.

Uso só redes sociais, mensagens e fotos casuais. Preciso de um Pro/Pro Max?

Não. Modelos “básicos” da linha atual ou gerações 13/14 entregam folga de performance e câmeras excelentes para esse perfil.

Quais são as principais novidades esperadas para o iPhone 17?

Nos 17 Pro/Pro Max, destaque para telefoto de 48 MP com zoom óptico de até 8x, salto de RAM para 12 GB e novo chip mais eficiente.

O 17 Air aposta no design ultrafino, com possíveis compromissos em bateria e câmera.

12 GB de RAM fazem diferença mesmo?

Sim — para multitarefa pesada, edição de vídeo/foto e games exigentes. Em uso comum, o ganho é pouco perceptível.

O zoom óptico de 8x muda o jogo?

Para fotógrafos e criadores de conteúdo, sim. Para o usuário médio, melhorias em fotos noturnas, HDR (Alto Alcance Dinâmico, em português) e estabilização tendem a ser mais relevantes no dia a dia.

No uso diário, há muita diferença entre o iPhone 17 básico e o 17 Pro?

Em redes, mensageria e streaming, quase nenhuma. A diferença aparece em tarefas profissionais e jogos.

Vale pagar quase R$ 7 mil em um Pro Max?

Só se câmera e tela forem ferramentas de trabalho ou se você der muito valor a esses diferenciais. Caso contrário, é gasto além da necessidade.

Tenho um iPhone 14 ou 15. Devo trocar pelo 17?

A evolução é relevante, mas não transformadora. Se seu aparelho está em bom estado, dá para esperar. Quem tem o 12 ou anteriores notará um salto.

Modelos mais antigos (13/14) ainda valem em 2025?

Sim. Continuam com ótimo desempenho e suporte de software, e devem ficar mais baratos após o lançamento do 17 — excelente custo-benefício.

Para quem é o iPhone 17 Air ultrafino?

Para quem prioriza design e leveza. Em troca, aceite uma bateria potencialmente menor e um conjunto de câmeras menos ambicioso que os Pro.

Quanto tempo um iPhone recebe atualizações?

Em geral, novos modelos têm cinco a seis anos de updates de iOS. Ao escolher um aparelho antigo, considere que o prazo restante será menor.

Preciso trocar de iPhone todo ano?

Não. Um ciclo de três a quatro anos costuma equilibrar bem desempenho, atualizações e custo. A decisão deve focar no valor extraído do aparelho.