Como escolher o melhor headset para jogar e trabalhar? Confira o guia completo

Headset já vem com microfone acoplado e oferece conforto, qualidade sonora e praticidade. ekkaphan / adobe.stock.com

Quem passa horas em frente ao computador sabe: o headset pode ser o divisor de águas entre uma experiência comum e uma imersão completa.

Mais do que um simples acessório, esse tipo de fone de ouvido, que já vem com microfone acoplado, oferece conforto, qualidade sonora e praticidade para quem joga, estuda ou trabalha online.

Mas com tantas opções no mercado, surge a dúvida: o que levar em consideração na hora de escolher o modelo ideal?

Para orientar na escolha, Zero Hora conversou com um especialista no mercado e reuniu dicas sobre como acertar na compra do aparelho.

Como escolher o melhor headset

Headphones são os modelos que cobrem toda a orelha, mas não têm microfone. Uniquecapture / adobe.stock.com

Antes de qualquer compra, é importante entender o que diferencia um headset de outros tipos de fone. Os headphones são modelos que cobrem toda a orelha, mas não possuem microfone. Já os fones intra-auriculares – populares no dia a dia e em atividades físicas – se encaixam dentro do ouvido.

O headset, por sua vez, combina o formato over-ear (sobre a orelha, em inglês) com um microfone, o que o torna especialmente atraente para gamers e para quem precisa se comunicar em chamadas ou reuniões.

Na hora de escolher um headset, o ponto de partida é entender qual será o uso principal do aparelho. Cada perfil de uso – seja para trabalho, jogos, viagens ou entretenimento – demanda recursos específicos que vão influenciar diretamente na experiência do usuário, como conexão com ou sem fio, cancelamento de ruído e compatibilidade com diferentes plataformas.

— O primeiro a se pensar para a compra de qualquer fone de ouvido é o uso principal desse fone, para o headset não é diferente — explica Luciano Sasso, vice-presidente de Vendas e Marketing da unidade de Consumer Audio da Harman na América do Sul.

O especialista reforça que esse cuidado inicial ajuda a filtrar modelos que não atenderiam às necessidades específicas do usuário, evitando gastos desnecessários e garantindo conforto, qualidade de som e praticidade no dia a dia.

Um bom headset vai além da aparência. Jogos de luzes ou design chamativo podem até agradar, mas não são o principal. O consumidor deve observar alguns pontos-chave:

Conforto

Como o uso costuma ser prolongado, conforto é prioridade. O ideal é que o headset seja leve, tenha hastes ajustáveis e almofadas macias, que se moldem à orelha sem causar pressão. Esse cuidado evita incômodos após muitas horas de uso.

— Para quem trabalha ou usa para jogar, é importante um headset bem confortável, que facilite longas sessões sem machucar a cabeça. O design também conta, com diferentes tipos de ajuste e personalização de cores — afirma Sasso.

Com ou sem fio?

Aqui, a escolha depende do perfil do usuário.

Headsets com fio são mais leves , fáceis de usar e não precisam de recarga, mas limitam os movimentos

, fáceis de usar e não precisam de recarga, mas limitam os movimentos Modelos sem fio (bluetooth) oferecem mobilidade, permitindo até circular pela casa durante uma chamada, mas precisam ser recarregados e podem ser um pouco mais pesados

— A conexão de um headset sem fio hoje em dia é praticamente de zero latência, permitindo aos gamers liberdade de movimentos sem abrir mão do desempenho — observa Sasso.

Outro ponto: nem todos os headsets sem fio são compatíveis com todas as plataformas. Vale verificar se o modelo funciona bem com o console ou computador em uso.

Microfone

O diferencial está no dispositivo, e por isso ele merece atenção.

Há versões fixas, retráteis ou destacáveis – que oferecem mais flexibilidade. O ideal é buscar modelos com cancelamento de ruído, para garantir clareza na voz e reduzir sons externos que atrapalham tanto em jogos quanto em reuniões de trabalho.

— O cancelamento de ruído ativo no fone ajuda a focar no som que está sendo emitido, aumentando a imersão. No microfone, elimina barulhos do ambiente, garantindo comunicação clara entre os players — acrescenta o especialista.

Também vale observar a resistência do material e a maleabilidade do braço do microfone, que deve se ajustar facilmente à posição da boca.

Qualidade de som

A imersão depende diretamente da fidelidade do áudio. Hoje, os principais tipos são:

Estéreo: dois canais de som, boa qualidade e alta compatibilidade com consoles e PCs

dois canais de som, boa qualidade e alta compatibilidade com consoles e PCs Surround virtual (7.1): usa software para simular múltiplos canais, ampliando a sensação de espaço

usa software para simular múltiplos canais, ampliando a sensação de espaço Dimensional/3D: permite perceber sons vindos de diferentes direções, inclusive de cima e de baixo

Outro detalhe técnico importante é a impedância: quanto maior o valor (idealmente acima de 32 Ohms – unidade de medida da resistência elétrica), menor a chance de interferências e melhor a qualidade sonora.

— Drivers maiores tendem a fornecer graves mais encorpados, e uma resposta de frequência ampla garante mais detalhes no som. A sensibilidade também é importante porque mostra o quanto o fone entrega de volume — explica Sasso.

Quanto maior o driver:

Mais ar ele consegue movimentar, resultando em graves mais profundos e encorpados

Melhora a capacidade de reproduzir sons com mais detalhes e clareza

Geralmente proporciona uma experiência sonora mais imersiva, especialmente em fones over-ear ou headsets de alta qualidade

Em resumo, o tamanho do driver é um dos fatores que define a potência e a riqueza do áudio que você ouve.

Para gamers, tecnologias como Quantum Surround permitem localizar inimigos e ter percepção precisa do ambiente do jogo.

Um driver maior refere-se ao diâmetro físico do componente dentro do fone de ouvido que gera o som. Por exemplo, drivers podem variar de oito milímetros (mm) em fones pequenos até 50 mm ou mais em fones grandes.

Definindo o objetivo de uso

Para jogos competitivos, o headset precisa ter uma boa definição do áudio posicional. sezer66 / adobe.stock.com

Para jogos competitivos, o headset precisa priorizar um microfone claro, baixa latência e boa definição do áudio posicional, muitas vezes com recurso de surround, que ajuda a identificar a direção dos sons durante a partida.

Quem atua em streaming ou produção de conteúdo deve ficar atento à qualidade do microfone, já que a voz precisa ser nítida e fiel, além da compatibilidade com interfaces de áudio e a possibilidade de monitorar o próprio som sem atraso.

No caso do trabalho remoto, conforto e praticidade são fundamentais. Modelos com cancelamento de ruído no microfone e conectividade estável, seja via USB ou bluetooth, ajudam a manter reuniões mais produtivas e sem ruídos externos.

Já para quem busca apenas ouvir música ou assistir filmes, a prioridade está na qualidade sonora e no conforto para longos períodos de uso. Nesses casos, o microfone não precisa ser sofisticado, já que não é o foco principal.

Durabilidade e materiais

Um bom headset precisa ser resistente. Espumas de memória, hastes flexíveis e microfones destacáveis aumentam a durabilidade. É importante evitar calor excessivo e sol, e fazer limpeza regular com pano macio e seco.

— Esses cuidados simples ajudam a preservar e prolongar a vida útil dos headsets — alerta o especialista.

A melhor experiência

A escolha do headset ideal não tem fórmula única. O consumidor precisa equilibrar fatores como conforto, tipo de conexão, qualidade do microfone e fidelidade sonora, considerando o seu uso principal – seja jogar, trabalhar ou apenas ouvir música com praticidade.

O essencial é não se deixar levar apenas por aparência ou preço: um bom headset é aquele que oferece a melhor experiência para a sua rotina.

— Modelos mais premium oferecem durabilidade e tecnologias exclusivas, como rastreamento de cabeça e cancelamento de ruído aprimorado. Para quem usa intensamente, o investimento compensa — finaliza Sasso.

Passo a passo para escolher o melhor headset

Defina para que você vai usar

Estabeleça um orçamento realista

Escolha entre com fio ou sem fio

Verifique compatibilidade com suas plataformas

Cheque a qualidade e tipo do microfone

Analise a qualidade sonora

Priorize o conforto e a ergonomia

Verifique a construção do aparelho e durabilidade

Olhe recursos extras e praticidade

Cheque latência (especialmente sem fio)

Analise autonomia e tempo de recarga (sem fio)

Teste antes de comprar e leia avaliações públicas

Considere manutenção e garantia

Perguntas e respostas (FAQ) sobre headsets

O que é exatamente um headset?

Um headset é um fone de ouvido over-ear (ou on-ear) que vem com microfone integrado – projetado para comunicação e áudio imersivo, muito usado por gamers e profissionais de voz.

Qual a diferença entre headset, headphone e intra-auricular?

Headphone : fone over-ear sem microfone (foco em áudio)

: fone over-ear sem microfone (foco em áudio) Intra-auricular : fone que entra no canal auditivo (portátil)

: fone que entra no canal auditivo (portátil) Headset: headphone + microfone (foco em comunicação)

Preciso mesmo de um headset para jogar?

Depende: se você valoriza comunicação clara e áudio posicional (para localizar inimigos), sim. Mas muitos jogadores usam headphones ou earbuds (fone intra-auricular) sem problemas, sobretudo em jogos casuais.

Com fio ou sem fio: qual escolher?

Com fio: menor latência, sem recarga, geralmente mais leve

Sem fio: liberdade de movimento, mas exige bateria e pode ter latência

Para competições, muitos preferem com fio.

O que observar no microfone?

Tipo (fixo, destacável, retrátil), presença de cancelamento de ruído, clareza da captação, sensibilidade, e se há controles de mudo fáceis de acessar.

Surround virtual (7.1) vale a pena?

Para jogos, pode aumentar a imersão e ajudar a localizar sons; porém é simulado por software e a utilidade depende do suporte do jogo e da qualidade do algoritmo. Para áudio musical, nem sempre é indicado.

O que é som dimensional / 3D?

Tecnologias que criam sensação de som vindo de várias direções (acima/abaixo). Excelente para experiências imersivas quando o conteúdo e a plataforma dão suporte.

Qual a impedância ideal?

Modelos a partir de 32 Ohms são comuns para headsets. Valores maiores tendem a exigir mais potência, mas podem trazer som mais limpo em setups adequados.

Para uso em PC/console, 32 a 50 Ohms funcionam bem.

O que é cancelamento ativo de ruído no headset?

Tecnologia que reduz ruído ambiente usando microfones e processamento ativo – útil em ambientes barulhentos, mas pode aumentar custo e peso.

Headset com microfone destacável é melhor?

É mais versátil: você pode usar só o fone (para música) sem o microfone ou substituí-lo se quebrar.

Como testar headset na loja?

Verifique conforto após alguns minutos, peça para fazer uma chamada teste (microfone), ouça música e sons de jogo variados para testar graves, médios e agudos.

Qual a autonomia recomendada para wireless?

Depende do uso: para sessões longas, prefira modelos com mais de 20 horas de bateria; para uso casual, de 10 a 15 horas podem ser suficientes.

Headset wireless consome muita bateria com RGB/iluminação?

Sim, os efeitos de RGB reduzem a autonomia. Se autonomia for prioridade, escolha modelos sem iluminação ou com modo de economia.

Posso usar headset com celular/console/PC ao mesmo tempo?

Alguns modelos multi-dispositivo permitem emparelhamento simultâneo; verifique compatibilidade e entradas (3,5 mm, USB-C, dongle).

Vale a pena pagar caro por um headset gamer?

Se você usa diariamente (trabalho, streaming, competições), sim: conforto, microfone e durabilidade importam. Para uso casual, há opções custo-benefício.

Como cuidar e manter meu headset?

Evite umidade, guarde em estojo, limpe as almofadas periodicamente, evite puxões no cabo, e substitua peças desgastadas (almofadas/cabo) quando necessário.

O que é latência e por que importa?

Latência é o atraso entre som e reprodução. Em games competitivos e em monitoramento de voz, baixa latência é crucial para sincronização e resposta rápida.

Posso usar um headset para música e mixagem profissional?

Alguns modelos topo de linha funcionam bem, mas profissionais de áudio preferem headphones de referência (abertos, com resposta linear). Headsets focados em gaming priorizam imersão e comunicação.

Como escolher entre conforto e qualidade sonora?

Busque equilíbrio: para longas sessões, conforto muitas vezes é mais importante. Para audição crítica, priorize fidelidade sonora. Prefira modelos com bons materiais e almofadas substituíveis.

Quando trocar meu headset?

Se o som deteriorar, microfone perder qualidade, partes físicas quebrarem, bateria não segura carga, ou se você precisar de recursos novos (menor latência, melhor captação), é hora de renovar.