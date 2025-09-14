Como escolher o melhor fone de ouvido para o seu dia a dia? Confira o guia completo

Escolha de um fone de ouvido impacta diretamente na qualidade de som, na praticidade e até no preço. svetlichniy_igor / adobe.stock.com

Fones de ouvido estão por toda parte: nas ruas, academias, transportes públicos, escritórios e até em reuniões. Mas com tantas opções disponíveis, escolher o modelo certo nem sempre é tarefa fácil.

Cada formato oferece características diferentes, os tipos de conexão variam e o conforto pode mudar bastante de um fone para outro. Além disso, cada escolha impacta diretamente na qualidade de som, na praticidade e até no preço.

Para orientar na escolha, Zero Hora conversou com um especialista no mercado e reuniu dicas sobre como acertar na escolha e na compra do aparelho.

Como escolher o melhor fone de ouvido

Segundo Luciano Sasso, vice-presidente de Vendas e Marketing da unidade de negócios de Consumer Audio da Harman na América do Sul, o primeiro passo é entender o perfil de uso.

— O consumidor deve se perguntar se vai usar o fone para esportes, trabalho, lazer ou viagens. Isso ajuda a definir quais recursos precisam estar presentes no modelo ideal — detalha.

Existem quatro tipos principais de fones de ouvido no mercado: auriculares, intra-auriculares, supra-auriculares e circumaurais.

Todos estão disponíveis em versões com fio ou conexão bluetooth, e cada modelo oferece características próprias que podem se adequar melhor a diferentes estilos de uso. Confira os detalhes para descobrir qual é o ideal para você:

Auricular (earbuds)

Pequenos e leves, os auriculares ficam encaixados na parte externa do ouvido. Foram bastante populares por acompanharem celulares e tocadores de música, e ainda hoje são lembrados pela praticidade.

O lado positivo é o conforto para uso prolongado, já que não invadem o canal auditivo. Por outro lado, têm baixa vedação acústica: deixam entrar o barulho do ambiente e perdem qualidade em lugares movimentados, como ônibus ou aviões.

— Alguns consumidores optam pelos auriculares justamente por permitirem maior percepção do que está acontecendo ao redor, mesmo durante o uso — explica Sasso.

Intra-auricular (in-ear)

Os in-ear se encaixam dentro do canal auditivo, com ponteiras de silicone ou espuma que garantem fixação firme e melhor isolamento sonoro. São indicados para atividades físicas intensas, já que não caem facilmente.

Esse encaixe garante graves encorpados e sensação de imersão. Porém, podem causar incômodo em uso prolongado e exigem limpeza frequente para evitar acúmulo de cera.

— A grande vantagem dos intra-auriculares é o tamanho reduzido, que permite levar no bolso para qualquer lugar — destaca o especialista.

Supra-auricular (on-ear)

Os on-ear ficam apoiados sobre as orelhas, sem cobri-las totalmente. São mais compactos que os circumaurais e podem até ser dobráveis, o que facilita o transporte. Têm drivers maiores que os auriculares e in-ear, oferecendo som de melhor qualidade.

O isolamento varia conforme o design, mas o principal ponto de atenção é o conforto: em longos períodos, podem pressionar a lateral da cabeça, especialmente em quem usa óculos.

Circumaural (over-ear)

Os maiores entre os modelos, cobrem toda a orelha e entregam isolamento sonoro. Oferecem imersão total e qualidade superior, com graves profundos e médios bem definidos. São comuns em estúdios e entre gamers, além de indicados para quem busca conforto em longas jornadas.

A desvantagem está no tamanho: são mais pesados, menos discretos e difíceis de transportar. Além disso, costumam ser mais caros, já que frequentemente incluem recursos como áudio 3D e cancelamento ativo de ruído.

— Os modelos circumaurais oferecem maior conforto e imersão. A desvantagem está no tamanho, que pode não ser prático para todos os contextos — afirma Sasso.

Tipos de conexão

Além do formato, é preciso observar a forma de conexão:

P2 (3,5 mm): tradicional e compatível com a maioria dos dispositivos, ainda comum em notebooks e PCs

tradicional e compatível com a maioria dos dispositivos, ainda comum em notebooks e PCs USB-C: padrão mais moderno, presente em muitos smartphones que já não contam com entrada P2

padrão mais moderno, presente em muitos smartphones que já não contam com entrada P2 Bluetooth: os mais práticos, oferecem liberdade total de movimento, mas exigem recarga periódica

— Com a evolução do bluetooth, a diferença de qualidade em relação ao fio hoje é mínima. Os modelos sem fio são muito mais práticos e dão liberdade total ao usuário — reforça Sasso.

Recursos extras

Um dos recursos mais valorizados atualmente é o cancelamento ativo de ruído (ANC), que reduz sons externos com ajuda de microfones e algoritmos.

— Vivemos cercados de barulhos, seja no transporte público ou no escritório. O cancelamento de ruído torna a experiência muito mais agradável. Hoje já existem modelos que permitem ajustar o nível de isolamento — observa o especialista.

Para quem prioriza qualidade de som, Sasso recomenda atenção a alguns pontos:

— Resposta de frequência, certificação Hi-Res e suporte a bons codecs de transmissão são características essenciais para avaliar na hora da compra.

Quanto investir e como cuidar do fone

Modelos mais caros geralmente oferecem benefícios extras, como maior autonomia de bateria, materiais de acabamento premium e recursos exclusivos.

— Os fones premium oferecem cancelamento de ruído mais refinado, maior tempo de bateria e tecnologias diferenciadas, como a conectividade Auracast, que permite transmissão em aviões ou sistemas de entretenimento — exemplifica Sasso.

Para prolongar a vida útil, a manutenção é indispensável:

— A limpeza regular é fundamental. Uma boa higienização após o uso é a melhor forma de aumentar a durabilidade do fone — recomenda.

Como escolher o ideal

Na prática, não existe um único “melhor fone de ouvido”. O ideal é alinhar expectativa de uso, orçamento e conforto:

Mobilidade e praticidade: auriculares ou in-ear

auriculares ou in-ear Qualidade sonora em formato compacto: on-ear

on-ear Máxima imersão e conforto prolongado: over-ear

O importante é escolher o modelo que mais combina com o estilo de vida – seja para treinar, viajar, trabalhar ou simplesmente curtir música no dia a dia.

Passo a passo para escolher o melhor fone de ouvido

Defina o uso principal

Escolha o formato certo

Decida entre com fio ou sem fio

Verifique o tipo de conector

Avalie a qualidade sonora (especificações práticas)

Priorize conforto e ergonomia

Pense no microfone e uso por voz

Considere recursos extras

Cheque autonomia e recarga (para sem fio)

Analise construção, garantia e assistência

Teste pessoalmente quando possível

Compare custo-benefício

Planeje a manutenção

Perguntas frequentes (FAQ) sobre fones de ouvido

O que devo priorizar ao comprar um fone?

Comece definindo o uso principal: se a prioridade é mobilidade, prefira modelos leves; se é qualidade de som, os fones maiores costumam oferecer melhor desempenho. Para chamadas, priorize microfone nítido e cancelamento de ruído; para música, dê preferência à fidelidade sonora.

Em esportes, é preciso firmeza e resistência; em estúdio, maior detalhamento. Depois, escolha formato, conexão (fio ou bluetooth) e recursos extras, como ANC, codecs de alta qualidade e microfone integrado.

Qual formato é melhor para corrida e treino?

In-ear tem boa vedação e encaixe firme (pontas de silicone/espuma) e resistência ao suor (certificação IP). Earbuds conta com gancho ou wing tips são alternativas.

Para viagens?

Over-ear com bom ANC ou in-ear com ANC e estojo com carga longa. Conforto e isolamento são essenciais.

Fones sem fio soam tão bem quanto com fio?

Graças à evolução do bluetooth e codecs, a diferença diminuiu muito para o usuário comum. Para edição de áudio profissional ou uso em estúdio, o fio ainda é preferível.

O que é mais importante: cancelamento ativo (ANC) ou isolamento passivo?

Para ruídos de baixa frequência (motores, ar-condicionado) o ANC faz diferença.

Para bloquear barulho súbito e trepidações, bom isolamento passivo (encaixe ou concha) ajuda mais.

Quais codecs devo observar?

AAC é importante em dispositivos Apple; aptX/aptX HD e LDAC oferecem melhor fidelidade em Android e dispositivos compatíveis. Se a qualidade sem fio interessa, confirme suporte no dispositivo fonte.

Impedância importa para mim?

Para uso com smartphones, fones com impedância baixa/média (16 a 32 Ohms – unidade de medida da resistência elétrica) são ideais.

Impedâncias altas (mais de 80 Ohms) pedem amplificação dedicada para render bem.

Quantas horas de bateria é suficiente?

Para earbuds: seis a 12h por carga (com estojo). Para over-ear wireless: 20h é bom; se viaja muito, busque 30 a 40h.

Vale pagar caro por um modelo premium?

Se você depende do som (profissionais, audiófilos) ou quer recursos como ANC de alto nível, materiais melhores e longa autonomia, sim. Para uso casual, há ótimas opções custo-benefício.

Como limpar e conservar?

Limpeza regular das ponteiras e almofadas; evitar umidade; armazenar em estojo; não expor a calor ou luz direta. Substitua ponteiras/almofadas quando gastas.

Fones on-ear incomodam se uso óculos?

Podem apertar a lateral da cabeça; se você usa óculos, prefira over-ear com almofadas macias ou in-ear para maior conforto.

Preciso de ANC para trabalhar em home office?

ANC é útil se há muito ruído ambiente. Para chamadas, também é importante um microfone com bom cancelamento de ruído.

Como testar antes de comprar online?

Procure avaliações públicas com amostras de áudio, vídeos de comparação e, se possível, teste em loja física. Cheque política de devolução e garantia.

Qual a diferença prática entre fone aberto e fechado (circumaural)?

Aberto : som mais natural e espacial , mas vaza som e capta ruído ambiente – ideal em casa/estúdio

: som mais , mas vaza som e capta ruído ambiente – ideal em casa/estúdio Fechado: melhor isolamento e graves mais presentes – ideal para gravação, viagens e ambientes barulhentos