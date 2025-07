Qual o melhor ar‑condicionado quente e frio para sua casa em 2025? Saiba o que avaliar antes de comprar

Antes de comprar um ar-condicionado quente e frio, é preciso entender o tipo de modelo mais adequado para o ambiente. Goffkein / stock.adobe.com

No verão ou no inverno, o ar‑condicionado tornou-se item indispensável na casa dos brasileiros. Os modelos que funcionam tanto para aquecer quanto para refrescar são ainda mais essenciais no Rio Grande do Sul, onde se vive os dois extremos de temperatura.

Para explicar no que é importante prestar atenção na hora da compra, Zero Hora preparou este guia.

Como escolher o melhor ar‑condicionado quente e frio em 2025

Ar-condicionado quente e frio evita a necessidade de ter um equipamento para cada função.

Potência ideal (BTUs)

A escolha da potência correta é fundamental para o desempenho e a economia do aparelho. O número de BTUs (British Thermal Units) indica a capacidade do equipamento de climatizar um espaço — quanto maior o ambiente, maior deve ser essa potência. Ambientes com janelas grandes, exposição direta ao sol, grande circulação de pessoas ou muitos aparelhos eletrônicos exigem mais BTUs.

Há calculadoras online que ajudam a estimar a necessidade, mas uma média é:

9.000 BTUs para quartos pequenos (até 12 m²)

12.000 BTUs para salas ou quartos médios (de 15 a 20 m²)

18.000 BTUs ou mais para ambientes grandes ou integrados

Atenção: um aparelho subdimensionado trabalhará no limite o tempo todo, consumindo mais energia e com menor vida útil. Já um superdimensionado gera picos de energia e não atinge umidade e temperatura ideais.

Tipo de aquecimento: bomba de calor ou resistência?

Os ares-condicionados com função quente têm, no geral, dois tipos de tecnologia:

Bomba de calor (ciclo reverso) : usa o mesmo sistema do compressor para inverter o fluxo térmico. É eficiente e consome menos energia, sendo ideal para uso prolongado no inverno

: usa o mesmo sistema do compressor para inverter o fluxo térmico. É eficiente e consome menos energia, sendo ideal para uso prolongado no inverno Resistência elétrica: funciona como um aquecedor tradicional embutido no ar-condicionado. Gasta mais energia e é mais indicada apenas para usos esporádicos ou como reforço emergencial

Se você mora em regiões mais frias ou pretende usar o aparelho com frequência para aquecimento, opte sempre pela bomba de calor. Além da economia, o desempenho é superior e o calor distribuído é mais constante.

Antes de comprar, avalie quanta potência o aparelho precisa ter para climatizar o ambiente.

Eficiência energética

A eficiência energética é um dos fatores mais importantes — principalmente para quem quer usar o aparelho todos os dias, no verão e no inverno. No Brasil, essa eficiência é indicada pelo Selo Procel e pela etiqueta do Inmetro, que classifica os modelos de A (mais eficiente) a E (menos eficiente).

Modelos inverter (tecnologia que ajusta automaticamente a velocidade do compressor) são mais econômicos, pois evitam picos de energia e mantêm a temperatura constante. Embora tenham custo inicial mais alto, economizam até 40% de energia em comparação com modelos convencionais.

Verifique também o consumo médio mensal estimado (em kWh/mês), disponível na etiqueta. Essa informação ajuda a calcular o impacto real na conta de luz.

Nível de ruído

O ruído do ar-condicionado pode afetar o conforto, principalmente em locais como quartos, escritórios ou salas de estudo. Os modelos mais silenciosos são geralmente os do tipo split, cuja unidade externa abriga o compressor, enquanto a interna distribui o ar de forma mais discreta.

Na ficha técnica, observe o nível de ruído da unidade interna, que deve ficar abaixo de 45 dB para um uso confortável. Modelos mais sofisticados chegam a operar com menos de 30 dB, quase imperceptível em ambientes silenciosos.

A unidade externa também deve ser silenciosa, especialmente se for instalada em áreas compartilhadas, como sacadas de prédios.

Recursos extras e conectividade

Os novos modelos trazem funções inteligentes que facilitam o uso e aumentam a eficiência. Alguns recursos a considerar:

Timer e modo sleep : permitem programar horários e ajustar o funcionamento durante a noite

: permitem programar horários e ajustar o funcionamento durante a noite Sensor de presença ou temperatura : ajusta a potência conforme a movimentação no ambiente

: ajusta a potência conforme a movimentação no ambiente Controle remoto com display digital : facilita ajustes precisos de temperatura

: facilita ajustes precisos de temperatura Compatibilidade com aplicativos e assistentes virtuais : permite controlar o aparelho pelo celular ou por comando de voz

: permite controlar o aparelho pelo celular ou por comando de voz Memória de configuração: retoma o funcionamento com as mesmas configurações após quedas de energia

Essas funções não são apenas conveniências: muitas ajudam a reduzir o consumo, evitando o uso desnecessário e prolongado.

Filtros e qualidade do ar

O ar-condicionado também influencia diretamente a qualidade do ar que você respira. Por isso, é importante verificar quais filtros acompanham o modelo. Os mais comuns incluem:

Filtros de carvão ativado : eliminam odores e impurezas

: eliminam odores e impurezas Filtros HEPA : capturam partículas ultrafinas, como pólen e ácaros — ideal para quem sofre de alergias

: capturam partículas ultrafinas, como pólen e ácaros — ideal para quem sofre de alergias Filtros com íons ou plasma: neutralizam microrganismos e bactérias

O ideal é que o filtro seja de fácil acesso e limpeza. Modelos que avisam no display quando está na hora de limpar o filtro são mais práticos. A manutenção periódica (geralmente mensal) evita mau cheiro, melhora a performance e prolonga a vida útil do aparelho.

Limpeza do filtro pode ser feita sem a ajuda de um profissional.

Tipo de instalação e espaço disponível

O tipo de ar-condicionado escolhido deve se adequar ao espaço e à estrutura do imóvel. Os principais são:

Split tradicional : modelo mais comum e eficiente, com duas unidades (interna e externa). Ideal para residências e escritórios

: modelo mais comum e eficiente, com duas unidades (interna e externa). Ideal para residências e escritórios Split inverter : versão do split com tecnologia de economia de energia

: versão do split com tecnologia de economia de energia Portátil : fácil de mover e sem instalação fixa, mas geralmente mais barulhento e com menor desempenho. Serve como solução temporária

: fácil de mover e sem instalação fixa, mas geralmente mais barulhento e com menor desempenho. Serve como solução temporária Piso-teto ou cassete: indicados para ambientes comerciais ou muito amplos

É importante conferir também:

A voltagem do equipamento (127 V ou 220 V)

do equipamento (127 V ou 220 V) A capacidade elétrica do imóvel (disjuntores, fiação)

do imóvel (disjuntores, fiação) A viabilidade de instalação da unidade externa (em prédios, pode haver restrições)

É recomendado contratar um técnico para avaliar e instalar o equipamento com segurança, evitando vazamentos ou perdas de eficiência.

É importante que a instalação seja feita por um profissional.

Vantagens do ar‑condicionado quente e frio

Conforto o ano inteiro : refresca nos dias quentes e aquece em baixas temperaturas

: refresca nos dias quentes e aquece em baixas temperaturas Economia de espaço : evita a necessidade de instalar equipamentos diferentes para frio e calor

: evita a necessidade de instalar equipamentos diferentes para frio e calor Eficiência energética : sistemas reversos oferecem melhor relação entre consumo e resultado

: sistemas reversos oferecem melhor relação entre consumo e resultado Ar mais limpo : com filtros adequados, promovem ambientes mais saudáveis

: com filtros adequados, promovem ambientes mais saudáveis Controle simplificado : programação e conectividade otimizam o uso conforme sua rotina

: programação e conectividade otimizam o uso conforme sua rotina Valorização do imóvel: ter ar‑condicionado com função quente e frio é um diferencial desejado

Passo a passo para acertar na escolha

Defina o ambiente (tamanho, isolamento e uso) Calcule os BTUs ideais Confira se o modelo tem bomba de calor (modo reverso) Verifique a classificação de eficiência Observe o nível de ruído Avalie filtros e a facilidade de limpeza Considere recursos como timer, app e integração com assistentes Confirme a voltagem e a viabilidade da instalação Analise o tipo e o design do aparelho Compare custo e investimento a longo prazo Leia avaliações e consulte serviços de suporte Pense em conectividade, se quiser automação

Perguntas frequentes

O que é um ar-condicionado quente e frio?

É um modelo que oferece duas funções: resfriar o ambiente no verão e aquecê-lo no inverno, usando um sistema de bomba de calor.

Qual a diferença entre bomba de calor e resistência elétrica?

A bomba de calor é mais econômica e eficiente. Já a resistência elétrica consome mais energia e serve como apoio emergencial.

Vale a pena investir em um modelo reverso?

Sim, especialmente em regiões onde o inverno exige aquecimento. Ele substitui outros aparelhos e tem ótimo custo-benefício.

Gasta mais energia do que um modelo só frio?

Depende do uso. Se o modelo tiver boa eficiência energética (selo A ou inverter), o consumo é equilibrado — e geralmente menor do que usar um aquecedor separado.

Precisa de manutenção com frequência?

Sim. Limpar os filtros a cada 30 dias e fazer manutenção preventiva anual garantem o bom funcionamento do aparelho.

Dá para usar em qualquer ambiente?

Sim, desde que o modelo seja dimensionado corretamente e a instalação esteja de acordo com a estrutura elétrica e física do local.