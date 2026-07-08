Frio, chuva e umidade: confira 7 produtos elétricos para driblar os efeitos do inverno 2026

Produtos EOS aquecem a casa no inverno. Monkey Business / AdobeStock / Divulgação

O inverno já começou e, com ele, as baixas temperaturas também. Julho recepcionou os gaúchos com uma onda de frio, reforçando uma realidade já conhecida no Estado: a necessidade de manter a casa aquecida diariamente.

Nessa época do ano, além das roupas mais pesadas e do chimarrão sempre à mão, soluções que proporcionam um dia a dia mais confortável ganham ainda mais relevância.

Os desafios da estação vão além da sensação térmica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os ambientes internos sejam mantidos adequadamente aquecidos para minimizar os efeitos das condições climáticas típicas da estação.

No Rio Grande do Sul, onde a umidade é comum nessa época, o mofo pode aparecer, contribuindo para o surgimento de alergias e outros problemas respiratórios.

Para aproveitar os dias frios com mais aconchego dentro de casa, reunimos uma seleção de produtos EOS que podem deixar sua casa ainda mais agradável para enfrentar a estação.

Aquecedor elétrico a óleo

Nos dias em que o frio toma conta da casa logo pela manhã, o Aquecedor Elétrico a Óleo EOS Comfort Heat ajuda a manter os ambientes mais aquecidos sem ressecar o ar. Com rodinhas que facilitam o transporte entre os cômodos, possui alta performance com três níveis de potência e tem baixo nível de ruído. Ideal para espaços de até 15 metros quadrados.

Aquecedor elétrico portátil

Modelo 3 em 1 reúne funções de aquecimento, ventilação e desumidificação em um único aparelho. EOS / Divulgação

Seja para aquecer o quarto antes de dormir ou deixar a sala mais confortável nos dias em que o frio se instala do lado de fora, o aquecedor elétrico EOS 3 em 1 Comfort Heat deixa qualquer cômodo da casa mais quente. Além de aquecer, o aparelho também ventila e desumidifica, proporcionando maior comodidade ao longo do ano.

O modo ECO conta com dois níveis de potência para aquecimento e um termostato integrado para facilitar o controle da temperatura. É recomendado para ambientes de até 12 metros quadrados.

Ar-condicionado portátil

Equipamento quente e frio permite climatização adaptada às variações de temperatura ao longo do dia. EOS / Divulgação

Quando as temperaturas variam ao longo do dia, o ar-condicionado portátil Inverter 14000 BTUs EOS Slim oferece uma solução completa para climatizar os ambientes. O aparelho opera no modo automático e permite versatilidade ao aquecer, refrigerar, ventilar e desumidificar, acompanhando as diferentes condições do clima gaúcho.

Também possui a função sleep (sono, em inglês) para proporcionar o bem-estar durante à noite. A tecnologia Inverter (regula dinamicamente a velocidade de acordo com as variações de temperatura do ambiente) possibilita uma climatização estável com alta performance e eficiência energética, mantendo o consumo de energia baixo. A temperatura e a intensidade da ventilação podem ser ajustadas conforme a necessidade.

Desumidificador de ar

Para os dias mais úmidos, o desumidificador de ar EOS Antimofo Permanente Bivolt pode ser uma solução para combater alergias e manter o ambiente livre de umidade, mofos e fungos. Com potência de 21W e ruído mínimo, é indicado para ambientes de até 10 metros quadrados. O aparelho desliga automaticamente quando o reservatório atinge a capacidade máxima e está disponível nas cores branco e azul.

Climatizador de ar

Climatizador EOS reúne 5 funções diferentes. EOS / Divulgação

O climatizador de ar EOS 7 Litros 5 em 1 Quente e Frio Artic Fresh ECL70Q 110V é ideal para quem busca conforto durante todo o ano. Climatiza, ventila, purifica, umidifica e aquece.

O modelo também possui um sistema que facilita a adição de água, com um tanque superior que torna o processo mais prático e rápido, painel digital touch, dois ice packs que potencializam o resfriamento do ar e controle remoto.

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Adega climatizada

Para os apreciadores de vinho, essa época do ano é uma das mais propícias para aproveitar a bebida e tornar as noites frias em casa ainda mais aconchegantes. Com espaço para 12 garrafas, a adega climatizada EOS Eletrônica EAE12 Bivolt mantém os rótulos armazenados na temperatura ideal para consumo, com baixo consumo de energia.

O aparelho tem iluminação interna, porta de vidro painel touch screen e controle eletrônico externo, combinando praticidade na visualização das garrafas com um design sofisticado que valoriza a decoração dos ambientes.

Secadora de roupas

EOS Heat Pump ajuda a secar roupas com mais praticidade. EOS / Divulgação

Todo gaúcho sabe que, durante o inverno, as roupas podem levar dias para secar, especialmente em períodos de chuva e alta umidade. Para isso, a secadora de roupas EOS Heat Pump 12Kg – 110v/220v pode ser uma solução. Além de prática, contém programas especializados para diversos tipos de tecidos, como algodão, sintéticos e peças delicadas.

O design é moderno, com interface intuitiva e display digital, facilitando a seleção dos programas e configurações de uso. Já a função antirrugas e a tecnologia de secagem UV avançada contribuem para roupas mais lisas e limpas.