Checklist do torcedor: 5 produtos para assistir à Copa 2026 com conforto  

Torcedores se reúnem em casa para assistir a Copa do Mundo com conforto. Gustavo Alves / Adobe Stock / Gerado com IA

A Copa do Mundo de 2026 já está rolando nos campos do México, Canadá e Estados Unidos, e os brasileiros entram novamente no clima da torcida pelo hexa.

As bandeiras ocupam as janelas, amigos e familiares se reúnem e a televisão é ligada. O sinal é claro: quando o torneio começa, a rotina muda.

Mais do que assistir aos jogos, a Copa é uma oportunidade de criar memórias por meio de encontros e celebrações. Durante o período, reuniões e pequenas confraternizações com amigos e familiares tornam-se mais frequentes, marcando no tempo esse momento especial.

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Dentro de casa, os encontros impulsionam a busca por produtos que tornem os ambientes mais aconchegantes e funcionais.

Para garantir a melhor experiência durante as partidas, torcedores investem em soluções que aumentam o conforto do espaço.

Desde itens que mantêm as bebidas na temperatura ideal até opções que ajudam na climatização do ambiente, deixando a sala quente como o verão na América do Norte, os produtos da EOS ajudam a criar um cenário perfeito para receber o grupo em qualquer partida da Seleção Brasileira.

Conheça os itens disponíveis na Frigelar .

Confira cinco produtos para torcer com mais conforto em casa:

1. Kit EOS Beer & Wine

Kit é uma solução prática para manter diferentes bebidas organizadas e na temperatura ideal durante a partida. EOS / Divulgação

O kit EOS Beer & Wine contém uma cervejeira EOS Bierhaus de 115 litros e uma adega climatizada EOS Sommelier com capacidade para 49 garrafas. A combinação permite armazenar diferentes bebidas, como cervejas, refrigerantes, águas e vinhos, em condições ideais.

É uma ótima solução para quem pretende reunir grupos maiores durante os jogos, possibilitando a organização e praticidade sem depender do espaço da geladeira principal.

2. Máquina de Gelo EOS 15kg Ice Compact

Para manter a bebida gelada do início ao fim da partida, a máquina de gelo EOS permite produzir até 15 quilos de gelo por dia.

Compacta e fácil de acomodar em diferentes ambientes, evita a correria de última hora e é ideal para encontros, churrascos e confraternizações durante a Copa.

3. Aquecedor Elétrico EOS Comfort Heat

Conforto térmico proporciona um ambiente agradável mesmo nos dias mais frios do campeonato. EOS / Divulgação

Em dias mais frios, que tendem a se tornar mais frequentes à medida que o clima esfria no Brasil, o aquecedor elétrico EOS oferece conforto térmico para acompanhar os jogos, especialmente na capital gaúcha, conhecida pelas temperaturas mais baixas no inverno.

Com tecnologia Convector, promove aquecimento eficiente dos ambientes, além de contar com painel digital para controle de temperatura. Pode ser instalado no piso ou na parede, adaptando-se a diferentes espaços.

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4. Chopeira EOS Bierhaus 5 Litros

Aos que buscam recriar a experiência do bar ou estádio de futebol sem sair de casa, a chopeira EOS Bierhaus é uma ótima aliada. O equipamento possui sistema com compressor para resfriamento eficiente e capacidade para barris de 5 litros, proporcionando chope na temperatura ideal para entrar no clima da Copa.

5. Sorveteira Expressa EOS 4 em 1

Para comemorar, nada melhor do que um sorvete. Mesmo nos dias mais frios, a sobremesa também tem lugar garantido entre os torcedores. A sorveteira expressa EOS 4 em 1 tem capacidade de um litro e pode produzir sorvetes, gelatos, frozen yogurt e outras opções.

Com funcionamento prático, possibilita criar diferentes sabores e servir rapidamente durante o intervalo ou para comemorar a vitória.

Para saber mais sobre os produtos, acesse o site da Frigelar .