Roupa lavada e com mau cheiro? Escolha a secadora certa para dias de muita umidade

Eletrodoméstico ganhou espaço nas casas brasileiras. Inga / Adobe Stock

Em dias chuvosos, para quem mora em apartamentos pequenos ou em meio à rotina corrida, contar com uma secadora de roupas pode transformar o dia a dia. Do varal lotado a peças secas em poucas horas, o eletrodoméstico ganhou espaço nas casas brasileiras.

Com modelos de piso, parede, a gás, portáteis e até do tipo cabide ou lava e seca, há opções para todos os perfis e o desafio está em saber qual é a mais adequada para o seu lar.

Entenda melhor cada tipo





Secadoras de piso

Secadoras de piso lembram visualmente uma máquina de lavar. Divulgação / Electrolux

As secadoras de piso são as mais comuns e amplamente conhecidas. Lembram visualmente uma máquina de lavar, com abertura frontal e dimensões maiores.

São ideais para casas com lavanderias espaçosas e famílias com grande volume de roupas. Estão disponíveis em versões elétricas e a gás, com capacidade que varia entre 8kg e 15kg.

A principal vantagem está na performance. Esses modelos costumam oferecer uma variedade de ciclos de secagem, controle preciso de temperatura e sensores que ajudam a preservar os tecidos.

No entanto, ocupam mais espaço e o custo energético pode ser elevado, especialmente nas versões elétricas.

Secadoras de parede

Secadoras de parede otimizam o espaço, embora tenham capacidade menor. Divulgação / Brastemp

Para áreas de serviço compactas, as secadoras de parede são uma excelente escolha. Fixadas na parede, geralmente acima da lavadora ou do tanque, elas otimizam o espaço. Embora tenham capacidade menor, atendem bem a famílias pequenas ou ao uso esporádico.

Esses modelos oferecem boa eficiência, com programas adaptados a diferentes tipos de tecido. Os controles, geralmente localizados na parte inferior, facilitam o acesso mesmo quando instaladas em altura.

Secadoras a gás

Secadoras a gás têm eficiência e menor consumo de energia elétrica. Divulgação / Rinnai

As secadoras a gás são conhecidas pela eficiência e menor consumo de energia elétrica. Embora exijam investimento inicial maior e instalação mais complexa, elas secam roupas em menos tempo e com menor impacto na conta de luz.

São indicadas para quem seca grandes volumes de roupa com frequência. No entanto, é importante verificar se o local tem infraestrutura adequada e qual tipo de gás será utilizado (GLP ou gás natural).

Secadoras de cabide

Secadoras de cabide são leves e econômicas, ideais para quem mora sozinho. Divulgação / Fischer

As secadoras de cabide são ideais para quem mora sozinho ou precisa de uma solução portátil. Com formato semelhante a um armário, elas funcionam com ar quente em baixa temperatura e exigem apenas uma tomada para funcionar.

Leves e econômicas, são indicadas para peças delicadas, mas têm capacidade limitada — normalmente uma peça por cabide —, o que pode ser pouco prático para grandes volumes.

Lava e seca

Máquinas lava e seca são recomendadas para quem tem pouco espaço. Divulgação / Philco

Unem praticidade e economia de espaço, ao combinarem lavadora e secadora em um só equipamento. Recomendadas para quem tem pouco espaço, funcionam bem no dia a dia, embora com algumas limitações.

Por utilizar o mesmo tambor para lavar e secar, a capacidade de secagem costuma ser menor. O ciclo completo também pode ser mais demorado e consumir mais energia.

Vantagens e desvantagens da secadora de roupas

Vantagens

Rapidez e eficiência : secam roupas em poucas horas, mesmo em dias chuvosos

: secam roupas em poucas horas, mesmo em dias chuvosos Independência climática : dispensam sol ou vento

: dispensam sol ou vento Economia de espaço : destaque para modelos de parede e lava e seca

: destaque para modelos de parede e lava e seca Mais higiene : o calor ajuda a eliminar ácaros e bactérias

: o calor ajuda a eliminar ácaros e bactérias Roupas mais macias: especialmente peças felpudas ou delicadas

Desvantagens