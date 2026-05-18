Roupa lavada e com mau cheiro? Escolha a secadora certa para dias de muita umidade

Em dias chuvosos, para quem mora em apartamentos pequenos ou em meio à rotina corrida, contar com uma secadora de roupas pode transformar o dia a dia. Do varal lotado a peças secas em poucas horas, o eletrodoméstico ganhou espaço nas casas brasileiras.
Com modelos de piso, parede, a gás, portáteis e até do tipo cabide ou lava e seca, há opções para todos os perfis e o desafio está em saber qual é a mais adequada para o seu lar.
Entenda melhor cada tipo
ZH Indica: guia de compras
Secadoras de piso
As secadoras de piso são as mais comuns e amplamente conhecidas. Lembram visualmente uma máquina de lavar, com abertura frontal e dimensões maiores.
São ideais para casas com lavanderias espaçosas e famílias com grande volume de roupas. Estão disponíveis em versões elétricas e a gás, com capacidade que varia entre 8kg e 15kg.
A principal vantagem está na performance. Esses modelos costumam oferecer uma variedade de ciclos de secagem, controle preciso de temperatura e sensores que ajudam a preservar os tecidos.
No entanto, ocupam mais espaço e o custo energético pode ser elevado, especialmente nas versões elétricas.
Secadoras de parede
Para áreas de serviço compactas, as secadoras de parede são uma excelente escolha. Fixadas na parede, geralmente acima da lavadora ou do tanque, elas otimizam o espaço. Embora tenham capacidade menor, atendem bem a famílias pequenas ou ao uso esporádico.
Esses modelos oferecem boa eficiência, com programas adaptados a diferentes tipos de tecido. Os controles, geralmente localizados na parte inferior, facilitam o acesso mesmo quando instaladas em altura.
Secadoras a gás
As secadoras a gás são conhecidas pela eficiência e menor consumo de energia elétrica. Embora exijam investimento inicial maior e instalação mais complexa, elas secam roupas em menos tempo e com menor impacto na conta de luz.
São indicadas para quem seca grandes volumes de roupa com frequência. No entanto, é importante verificar se o local tem infraestrutura adequada e qual tipo de gás será utilizado (GLP ou gás natural).
Secadoras de cabide
As secadoras de cabide são ideais para quem mora sozinho ou precisa de uma solução portátil. Com formato semelhante a um armário, elas funcionam com ar quente em baixa temperatura e exigem apenas uma tomada para funcionar.
Leves e econômicas, são indicadas para peças delicadas, mas têm capacidade limitada — normalmente uma peça por cabide —, o que pode ser pouco prático para grandes volumes.
Lava e seca
Unem praticidade e economia de espaço, ao combinarem lavadora e secadora em um só equipamento. Recomendadas para quem tem pouco espaço, funcionam bem no dia a dia, embora com algumas limitações.
Por utilizar o mesmo tambor para lavar e secar, a capacidade de secagem costuma ser menor. O ciclo completo também pode ser mais demorado e consumir mais energia.
Vantagens e desvantagens da secadora de roupas
Vantagens
- Rapidez e eficiência: secam roupas em poucas horas, mesmo em dias chuvosos
- Independência climática: dispensam sol ou vento
- Economia de espaço: destaque para modelos de parede e lava e seca
- Mais higiene: o calor ajuda a eliminar ácaros e bactérias
- Roupas mais macias: especialmente peças felpudas ou delicadas
Desvantagens
- Alto consumo de energia: principalmente em modelos elétricos
- Desgaste dos tecidos: calor constante pode afetar tecidos delicados
- Risco de encolhimento: se usada em ciclos inadequados
- Custo elevado: investimento inicial pode ser alto
- Manutenção frequente: limpeza de filtro e cuidados específicos são necessários