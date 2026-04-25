Mop: conheça os tipos, preços e descubra o que melhor se adapta a sua faxina

Há diferentes tipos de modelos e de baldes disponíveis no mercado. New Africa / stock.adobe.com

Antes restrito à faxina pesada, o mop ganhou espaço na rotina doméstica e se tornou um dos grandes aliados de quem busca praticidade na limpeza de residências. Atualmente, há modelos para diferentes necessidades — e essa variedade, embora positiva, pode gerar dúvidas na hora da compra.

Afinal, como escolher o produto certo entre tantas opções? Tudo começa por entender como ele será usado no dia a dia.

Não existe um modelo ideal para todas as casas, porque a escolha depende do tipo de limpeza, da frequência, do tamanho do ambiente e do tipo de piso. Por isso, antes de olhar marcas ou preços, vale pensar na sua rotina e no nível de praticidade que você espera.

O que é um mop?

Mop é uma ferramenta de limpeza doméstica, em geral, composta por um cabo longo e um refil de tecido que facilita a remoção da sujeira.

Trata-se de um termo em inglês usado para designar o esfregão, o qual passou a integrar o vocabulário comercial.

Passo a passo para escolher o melhor mop

Conheça os tipos de mop

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Conheça alguns dos principais modelos

Mop giratório (spin mop)

O mop giratório é um dos mais famosos, indicado para limpezas completas. Ele é composto por um cabo, um refil lavável e por um balde com sistema de centrifugação. Ou seja, ele dispensa pano e rodo.

Esse mecanismo ajuda a controlar a umidade presente na base e reduz o contato direto do usuário com a água.

Tipo de piso: pisos frios, como cerâmica e porcelanato

pisos frios, como cerâmica e porcelanato Material do refil (base): geralmente feito com tiras de microfibra ou algodão

geralmente feito com tiras de microfibra ou algodão Manutenção: simples com refil removível e lavável

simples com refil removível e lavável Faixa de preço: entre R$ 50 a R$ 120

Mop spray

Os mops úmidos, também conhecidos como tipo spray, permitem uma limpeza leve e frequente. Ele possui um reservatório para adição de água e de produto, além de um spray integrado, que faz com que o uso de balde seja dispensado. São considerados ideais para apartamentos e ambientes menores

Tipo de piso: pisos frios, como cerâmica e porcelanato

pisos frios, como cerâmica e porcelanato Material do refil (base): geralmente feito com microfibra

geralmente feito com microfibra Manutenção: simples com refil removível e lavável

simples com refil removível e lavável Faixa de preço: entre R$ 30 a R$ 110

Mop flat (limpeza plana)

O mop flat se destaca pela base plana retangular articulada, que facilita alcançar cantos, áreas sob móveis e garante uma limpeza mais uniforme. Pode ser usado seco, pois é capaz de substituir vassoura e panos de chão tradicionais.

Tipo de piso: limpa, varre e seca pisos (frios, madeira, porcelanato), paredes e vidros

limpa, varre e seca pisos (frios, madeira, porcelanato), paredes e vidros Material do refil (base): feito com microfibra

feito com microfibra Manutenção: possui refil removível e lavável

possui refil removível e lavável Faixa de preço: R$ 40 a R$ 200

Mop com espuma

O modelo é composto por uma esponja de alta absorção na base, tradicionalmente, feita de PVA. Além disso, possui um cabo com alavanca, que permite com que o usuário retire o excesso de água da esponja.

É ideal para varrer, lavar e secar pisos. Também substitui rodo e pano.

Tipo de piso: cerâmicas, azulejos, madeira, porcelanato, paredes de cimento e vidros

cerâmicas, azulejos, madeira, porcelanato, paredes de cimento e vidros Material do refil (base): esponja de PVA

esponja de PVA Manutenção: esponja removível e substituível na maioria dos modelos

esponja removível e substituível na maioria dos modelos Faixa de preço: R$ 30 a R$ 180

Mop de separação de água limpa e suja

Os kits contam com um balde dividido em dois compartimentos, um para água limpa e o outro recolhe a água suja após a centrifugação para garantir uma maior higiene. Um lado é onde o refil recebe o produto de limpeza, e o outro serve para enxague e remoção da sujeira.

Esse sistema evita que o mop volte para o piso com resíduos já removidos. De forma geral, inclui um esfregão giratório. Substitui rodo e panos.

Tipo de piso: porcelanatos, cerâmicas e pisos frios

porcelanatos, cerâmicas e pisos frios Material do refil (base): microfibra

microfibra Manutenção: assim como o mop giratório, possui a base do esfregão removível e lavável

assim como o mop giratório, possui a base do esfregão removível e lavável Faixa de preço: R$ 70 a R$ 300

Mop lava e seca

Também é composto por um esfregão de microfibra com cabo articulado, acompanhado de um balde com dois compartimentos. Diferentemente do mop que separa água limpa e suja, essa divisão é pensada para as etapas de lavagem e secagem do refil.

Na prática, o uso começa com o refil sendo mergulhado na água, onde a sujeira do piso é solta. Em seguida, o mop passa pelo sistema de "secagem", que varia conforme o modelo e pode incluir grades, raspadores laterais, roletes ou mecanismos de compressão.

Esses dispositivos retiram o excesso de umidade e ajudam a remover resíduos, deixando o refil pronto para voltar ao piso.

Tipo de piso: pisos frios, como cerâmica e porcelanato

pisos frios, como cerâmica e porcelanato Material do refil (base): microfibra

microfibra Manutenção: possui a base do esfregão removível e lavável

possui a base do esfregão removível e lavável Faixa de preço: R$ 60 a R$ 200