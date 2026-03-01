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Fogão a gás, elétrico ou indução: qual vale mais a pena?

Entenda as diferenças de custo, desempenho, instalação e segurança para acertar na escolha do eletrodoméstico

Leonardo Martins

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