Como escolher a tinta ideal para sua casa: tipos, marcas e dicas para pintar

Renovar a casa é uma das maneiras mais rápidas e transformadoras de mudar um ambiente. Uma nova cor altera a percepção do espaço, traz frescor, valoriza móveis e texturas e até influencia o bem-estar de quem vive ali.

Mas escolher a tinta certa vai muito além do catálogo e das cores: cada cômodo tem necessidades próprias, cada parede responde de um jeito e cada tipo de tinta oferece desempenho diferente diante da umidade, da luz natural, do acabamento desejado e da rotina da casa.

Entender essas diferenças evita desperdícios, manchas, descascamentos e manutenções frequentes.

Para orientar essa escolha, Zero Hora consultou manuais das principais marcas no mercado e reuniu informações sobre os principais tipos de tinta, as indicações de uso e os cuidados essenciais para garantir um acabamento bonito, eficiente e duradouro.

Como escolher a melhor tinta para renovar a casa

A escolha da tinta começa por uma avaliação cuidadosa do local onde ela será aplicada. Ambientes externos, por exemplo, exigem produtos resistentes à chuva, ao sol e às mudanças de temperatura.

Já dentro de casa, cada cômodo pede características específicas: cozinhas e banheiros precisam de tintas que resistam à umidade; salas e quartos exigem conforto visual; e áreas com crianças ou pets se beneficiam de superfícies mais fáceis de limpar.

Depois de entender o tipo de ambiente, é hora de definir o acabamento, que influencia tanto na estética quanto na manutenção.

O fosco ajuda a disfarçar imperfeições; o acetinado oferece leve brilho e mais resistência; e o semibrilho se destaca pela facilidade de limpeza, ideal para áreas úmidas.

Outro ponto essencial é analisar o estado da parede: mofo, descascamentos, bolhas e trincas precisam ser corrigidos antes da aplicação, pois comprometem o resultado.

A partir dessa combinação: ambiente, acabamento e estado da superfície, fica mais fácil identificar o tipo de tinta mais adequado, calcular a quantidade necessária e planejar a aplicação.

Lembre-se:

Ambientes internos secos, como salas, escritórios e quartos, permitem o uso de tintas mais simples e econômicas, desde que entreguem bom acabamento

como salas, escritórios e quartos, permitem o uso de tintas mais simples e econômicas, desde que entreguem bom acabamento Ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, exigem tintas mais resistentes, fáceis de limpar e capazes de suportar vapor e respingos

como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, exigem tintas mais resistentes, fáceis de limpar e capazes de suportar vapor e respingos Ambientes externos precisam de produtos que resistam ao sol, à chuva, ao vento e ao desgaste natural da fachada

Crianças e pets

Quem tem crianças pequenas ou animais em casa deve optar por tintas mais resistentes à sujeira, a manchas e ao toque.

Superfícies laváveis são ideais para paredes que recebem impactos frequentes, mãos sujas, riscos de lápis ou o contato de pets.

Essas tintas facilitam a rotina e ajudam a manter o aspecto de novo por muito mais tempo.

Escolha o acabamento certo

O acabamento é responsável tanto pelo aspecto visual quanto pela funcionalidade da parede. A escolha depende da combinação entre estilo desejado, luminosidade do ambiente e praticidade:

Fosco: não reflete luz e disfarça imperfeições, ideal para quartos e salas

não reflete luz e disfarça imperfeições, ideal para quartos e salas Acetinado: brilho suave que equilibra estética e resistência, indicado para áreas de circulação

brilho suave que equilibra estética e resistência, indicado para áreas de circulação Semibrilho: resistente, brilhante e fácil de limpar, perfeito para cozinhas, banheiros e áreas com grande uso

Observe o estado da parede

Ambientes úmidos, por exemplo, muitas vezes precisam de produtos antimofo. Já paredes muito irregulares exigem massa e lixamento para garantir um acabamento uniforme.

Pintar sobre superfícies danificadas reduz a durabilidade da tinta e faz com que os problemas reapareçam rapidamente.

Antes de comprar a tinta, avalie as condições da superfície:

Há mofo?

A pintura está descascando?

Existem bolhas, partes estufadas ou umidade aparente?

A parede é nova ou já recebeu várias camadas de tinta?

Como aplicar a tinta corretamente

Uma boa pintura começa com:

Proteção do ambiente (use fita crepe em pisos, móveis, rodapés)

Limpeza e lixamento da parede

Correção de buracos, bolhas e partes soltas

Diluição correta da tinta

Aplicação uniforme, sem excesso de produto

Quantidade e secagem

Antes de comprar a tinta, meça a área da parede. A embalagem indica o rendimento por metro quadrado. Calcular com precisão evita desperdício e retrabalho.

A secagem ocorre em etapas: toque, segunda demão e cura final. Para garantir um bom acabamento, respeite os intervalos indicados na embalagem.

Preferir tintas de secagem rápida facilita o processo e reduz o tempo de espera entre as camadas.

Principais tipos de tinta e para que servem

Látex PVA

Tinta econômica e de secagem rápida, indicada para ambientes internos secos. Tem acabamento fosco e bom rendimento, mas não deve ser usada em áreas úmidas ou externas.

Tinta acrílica

Mais resistente que a PVA, também solúvel em água e disponível em vários acabamentos. Pode ser usada em áreas internas e externas, além de suportar bem umidade.

Esmalte

Recomendada para madeira e metal, não é indicada para alvenaria. É ideal para portas, batentes, janelas e grades.

Epóxi

Resistente e durável, é uma boa opção para banheiros, cozinhas, áreas molhadas e superfícies como azulejos e piscinas. Requer aplicação cuidadosa.

Tinta superlavável

Indicada para áreas que exigem limpeza constante, como quartos infantis e corredores. Resiste a manchas e à abrasão.

Tinta inodora

Boa para quem tem sensibilidade a cheiro, ou para ambientes em que o odor não pode se prolongar, como quartos.

Antimofo

Excelente para áreas úmidas, pois previne a proliferação de fungos, ajudando a manter a parede protegida.

A óleo

Tradicionalmente usada para madeira e metal em áreas externas, com boa resistência às mudanças climáticas.

À base de cal

Econômica e sustentável, ideal para superfícies externas porosas. Tem efeito rústico e visual artesanal.

Marcas confiáveis no mercado

Coral

A Coral é uma das marcas mais conhecidas do país e se destaca pela variedade. Sua paleta supera 2 mil cores e inclui linhas para ambientes internos, externos e áreas que exigem mais resistência.

Além das tintas tradicionais, oferece versões com funções extras como repelência a insetos, impermeabilização e efeitos decorativos, o que a torna uma opção versátil para diferentes tipos de projeto.

Suvinil

Com mais de 60 anos de mercado, a Suvinil é referência em qualidade e diversidade. O catálogo contempla tintas para usos internos e externos, com acabamentos que vão do fosco ao semibrilho.

As linhas variam em cobertura, rendimento e resistência, permitindo desde pequenos reparos até aplicações mais complexas.

Eucatex

A Eucatex é conhecida pelo bom custo-benefício. Oferece desde tintas convencionais até versões com funções específicas, como aplicação direta sobre mofo.

A diversidade de acabamentos facilita a adaptação a diferentes estilos e necessidades. Com preços intermediários, a marca entrega durabilidade compatível com o investimento.

Lukscolor

A Lukscolor combina inovação e qualidade em um catálogo amplo, com opções para áreas internas e externas.

As tintas priorizam cobertura, durabilidade e facilidade de limpeza, além de oferecer uma boa variedade de cores.

Sherwin-Williams

Com tradição internacional, a Sherwin-Williams oferece tintas não só para ambientes internos e externos, mas também para aplicações específicas, como fachadas, muros, lajes, drywall e gesso.

As linhas incluem opções com foco em proteção e desempenho técnico, atendendo projetos que pedem maior resistência.

Quartzolit

A Quartzolit se destaca pelo equilíbrio entre preço e qualidade. A linha Parede Nova atende a demandas básicas e econômicas; a Standard oferece rendimento intermediário; e a Toque Fino foca alta cobertura.

Tintas Maza

A Maza cresceu no mercado com variedade e preços competitivos. O catálogo vai das tintas básicas a produtos com efeitos decorativos, como a opção que imita aço envelhecido.

A oferta de embalagens de vários tamanhos facilita desde pequenos retoques até grandes projetos, reforçando a versatilidade.

Hydronorth

A Hydronorth, embora menos popular, oferece boas soluções para diferentes superfícies, incluindo alvenaria, gesso e até pisos. O catálogo é diversificado e atende necessidades simples e específicas.

Hammerite

Especializada em tintas para metais, a Hammerite foca alta resistência à corrosão e à umidade. É indicada para superfícies como ferro e aço, sendo ideal para portões, grades e estruturas externas.

