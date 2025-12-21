Como escolher a tinta ideal para sua casa: tipos, marcas e dicas para pintar

Renovar a casa é uma das maneiras mais rápidas e transformadoras de mudar um ambiente. Uma nova cor altera a percepção do espaço, traz frescor, valoriza móveis e texturas e até influencia o bem-estar de quem vive ali.
Mas escolher a tinta certa vai muito além do catálogo e das cores: cada cômodo tem necessidades próprias, cada parede responde de um jeito e cada tipo de tinta oferece desempenho diferente diante da umidade, da luz natural, do acabamento desejado e da rotina da casa.
Entender essas diferenças evita desperdícios, manchas, descascamentos e manutenções frequentes.
Para orientar essa escolha, Zero Hora consultou manuais das principais marcas no mercado e reuniu informações sobre os principais tipos de tinta, as indicações de uso e os cuidados essenciais para garantir um acabamento bonito, eficiente e duradouro.
Como escolher a melhor tinta para renovar a casa
A escolha da tinta começa por uma avaliação cuidadosa do local onde ela será aplicada. Ambientes externos, por exemplo, exigem produtos resistentes à chuva, ao sol e às mudanças de temperatura.
Já dentro de casa, cada cômodo pede características específicas: cozinhas e banheiros precisam de tintas que resistam à umidade; salas e quartos exigem conforto visual; e áreas com crianças ou pets se beneficiam de superfícies mais fáceis de limpar.
Depois de entender o tipo de ambiente, é hora de definir o acabamento, que influencia tanto na estética quanto na manutenção.
O fosco ajuda a disfarçar imperfeições; o acetinado oferece leve brilho e mais resistência; e o semibrilho se destaca pela facilidade de limpeza, ideal para áreas úmidas.
Outro ponto essencial é analisar o estado da parede: mofo, descascamentos, bolhas e trincas precisam ser corrigidos antes da aplicação, pois comprometem o resultado.
A partir dessa combinação: ambiente, acabamento e estado da superfície, fica mais fácil identificar o tipo de tinta mais adequado, calcular a quantidade necessária e planejar a aplicação.
Lembre-se:
- Ambientes internos secos, como salas, escritórios e quartos, permitem o uso de tintas mais simples e econômicas, desde que entreguem bom acabamento
- Ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, exigem tintas mais resistentes, fáceis de limpar e capazes de suportar vapor e respingos
- Ambientes externos precisam de produtos que resistam ao sol, à chuva, ao vento e ao desgaste natural da fachada
Crianças e pets
Quem tem crianças pequenas ou animais em casa deve optar por tintas mais resistentes à sujeira, a manchas e ao toque.
Superfícies laváveis são ideais para paredes que recebem impactos frequentes, mãos sujas, riscos de lápis ou o contato de pets.
Essas tintas facilitam a rotina e ajudam a manter o aspecto de novo por muito mais tempo.
Escolha o acabamento certo
O acabamento é responsável tanto pelo aspecto visual quanto pela funcionalidade da parede. A escolha depende da combinação entre estilo desejado, luminosidade do ambiente e praticidade:
- Fosco: não reflete luz e disfarça imperfeições, ideal para quartos e salas
- Acetinado: brilho suave que equilibra estética e resistência, indicado para áreas de circulação
- Semibrilho: resistente, brilhante e fácil de limpar, perfeito para cozinhas, banheiros e áreas com grande uso
Observe o estado da parede
Ambientes úmidos, por exemplo, muitas vezes precisam de produtos antimofo. Já paredes muito irregulares exigem massa e lixamento para garantir um acabamento uniforme.
Pintar sobre superfícies danificadas reduz a durabilidade da tinta e faz com que os problemas reapareçam rapidamente.
Antes de comprar a tinta, avalie as condições da superfície:
- Há mofo?
- A pintura está descascando?
- Existem bolhas, partes estufadas ou umidade aparente?
- A parede é nova ou já recebeu várias camadas de tinta?
Como aplicar a tinta corretamente
Uma boa pintura começa com:
- Proteção do ambiente (use fita crepe em pisos, móveis, rodapés)
- Limpeza e lixamento da parede
- Correção de buracos, bolhas e partes soltas
- Diluição correta da tinta
- Aplicação uniforme, sem excesso de produto
Quantidade e secagem
Antes de comprar a tinta, meça a área da parede. A embalagem indica o rendimento por metro quadrado. Calcular com precisão evita desperdício e retrabalho.
A secagem ocorre em etapas: toque, segunda demão e cura final. Para garantir um bom acabamento, respeite os intervalos indicados na embalagem.
Preferir tintas de secagem rápida facilita o processo e reduz o tempo de espera entre as camadas.
Principais tipos de tinta e para que servem
Látex PVA
Tinta econômica e de secagem rápida, indicada para ambientes internos secos. Tem acabamento fosco e bom rendimento, mas não deve ser usada em áreas úmidas ou externas.
Tinta acrílica
Mais resistente que a PVA, também solúvel em água e disponível em vários acabamentos. Pode ser usada em áreas internas e externas, além de suportar bem umidade.
Esmalte
Recomendada para madeira e metal, não é indicada para alvenaria. É ideal para portas, batentes, janelas e grades.
Epóxi
Resistente e durável, é uma boa opção para banheiros, cozinhas, áreas molhadas e superfícies como azulejos e piscinas. Requer aplicação cuidadosa.
Tinta superlavável
Indicada para áreas que exigem limpeza constante, como quartos infantis e corredores. Resiste a manchas e à abrasão.
Tinta inodora
Boa para quem tem sensibilidade a cheiro, ou para ambientes em que o odor não pode se prolongar, como quartos.
Antimofo
Excelente para áreas úmidas, pois previne a proliferação de fungos, ajudando a manter a parede protegida.
A óleo
Tradicionalmente usada para madeira e metal em áreas externas, com boa resistência às mudanças climáticas.
À base de cal
Econômica e sustentável, ideal para superfícies externas porosas. Tem efeito rústico e visual artesanal.
Marcas confiáveis no mercado
Coral
A Coral é uma das marcas mais conhecidas do país e se destaca pela variedade. Sua paleta supera 2 mil cores e inclui linhas para ambientes internos, externos e áreas que exigem mais resistência.
Além das tintas tradicionais, oferece versões com funções extras como repelência a insetos, impermeabilização e efeitos decorativos, o que a torna uma opção versátil para diferentes tipos de projeto.
Suvinil
Com mais de 60 anos de mercado, a Suvinil é referência em qualidade e diversidade. O catálogo contempla tintas para usos internos e externos, com acabamentos que vão do fosco ao semibrilho.
As linhas variam em cobertura, rendimento e resistência, permitindo desde pequenos reparos até aplicações mais complexas.
Eucatex
A Eucatex é conhecida pelo bom custo-benefício. Oferece desde tintas convencionais até versões com funções específicas, como aplicação direta sobre mofo.
A diversidade de acabamentos facilita a adaptação a diferentes estilos e necessidades. Com preços intermediários, a marca entrega durabilidade compatível com o investimento.
Lukscolor
A Lukscolor combina inovação e qualidade em um catálogo amplo, com opções para áreas internas e externas.
As tintas priorizam cobertura, durabilidade e facilidade de limpeza, além de oferecer uma boa variedade de cores.
Sherwin-Williams
Com tradição internacional, a Sherwin-Williams oferece tintas não só para ambientes internos e externos, mas também para aplicações específicas, como fachadas, muros, lajes, drywall e gesso.
As linhas incluem opções com foco em proteção e desempenho técnico, atendendo projetos que pedem maior resistência.
Quartzolit
A Quartzolit se destaca pelo equilíbrio entre preço e qualidade. A linha Parede Nova atende a demandas básicas e econômicas; a Standard oferece rendimento intermediário; e a Toque Fino foca alta cobertura.
Tintas Maza
A Maza cresceu no mercado com variedade e preços competitivos. O catálogo vai das tintas básicas a produtos com efeitos decorativos, como a opção que imita aço envelhecido.
A oferta de embalagens de vários tamanhos facilita desde pequenos retoques até grandes projetos, reforçando a versatilidade.
Hydronorth
A Hydronorth, embora menos popular, oferece boas soluções para diferentes superfícies, incluindo alvenaria, gesso e até pisos. O catálogo é diversificado e atende necessidades simples e específicas.
Hammerite
Especializada em tintas para metais, a Hammerite foca alta resistência à corrosão e à umidade. É indicada para superfícies como ferro e aço, sendo ideal para portões, grades e estruturas externas.
Tintas Renner
Parte do grupo PPG, a Tintas Renner é reconhecida por qualidade e variedade. O catálogo reúne ampla gama de cores, acabamentos diversos e opções em spray — práticas para reparos pequenos.