Frost free, freezer embaixo e economia de energia: como escolher a melhor geladeira

Mais do que um eletrodoméstico indispensável, a geladeira é o centro da rotina doméstica. Ela conserva alimentos, organiza o espaço da cozinha e influencia diretamente o consumo de energia e a praticidade no dia a dia.

Escolher o modelo ideal, no entanto, exige mais do que pensar no tamanho ou no design, é preciso avaliar capacidade, eficiência, recursos, tecnologia e até hábitos de consumo da casa.

Com tantas opções no mercado, de modelos compactos a versões inteligentes com conectividade Wi-Fi, entender as diferenças é essencial para fazer um bom investimento. Confira as dicas de Zero Hora:





Como escolher a melhor geladeira

O primeiro passo na escolha de uma geladeira é definir o tamanho certo para o ambiente e a capacidade de armazenamento. Para solteiros ou casais, modelos entre 200 e 300 litros costumam ser suficientes.

Já para famílias médias, versões de 400 a 500 litros atendem bem a rotina com mais alimentos e congelados. Para famílias grandes ou quem cozinha com frequência, o ideal são geladeiras a partir de 500 litros, preferencialmente com freezer separado ou gavetas adicionais.

É importante medir o espaço disponível na cozinha — incluindo largura, profundidade e área para abertura das portas — antes da compra. Também vale lembrar que a ventilação adequada (pelo menos 10 centímetros nas laterais e atrás) evita o superaquecimento e prolonga a vida útil do motor.

Eficiência energética e economia

A geladeira é um dos aparelhos que mais consomem energia em casa, já que funciona 24 horas por dia. Por isso, vale priorizar modelos com selo Procel A ou A+++, que indicam maior eficiência e menor gasto de eletricidade.

As versões com tecnologia inverter são destaque nesse aspecto: elas ajustam automaticamente a velocidade do compressor conforme a variação de temperatura interna, evitando picos de energia e mantendo o desempenho constante.

O resultado é economia de até 40% na conta de luz, além de menor ruído e durabilidade maior do motor.

Tipos de geladeira

O mercado oferece diferentes formatos, cada um voltado a um perfil de consumo e espaço disponível. Confira os principais:

Uma porta: compacta e simples, indicada para quem mora sozinho ou usa pouco o freezer

compacta e simples, indicada para quem mora sozinho ou usa pouco o freezer Duplex: o modelo mais comum no Brasil, com refrigerador e freezer separados. Ideal para famílias médias

o modelo mais comum no Brasil, com refrigerador e freezer separados. Ideal para famílias médias Inverse: tem o freezer na parte inferior e o refrigerador em cima, deixando os alimentos de uso diário ao alcance das mãos

tem o freezer na parte inferior e o refrigerador em cima, deixando os alimentos de uso diário ao alcance das mãos Side by side: duas portas verticais e muito espaço interno, geralmente com dispenser de água e gelo , painel digital e visual moderno

duas portas verticais e muito espaço interno, geralmente com , painel digital e visual moderno French door: versão sofisticada que combina duas portas na parte superior e gavetas de freezer abaixo. Oferece grande capacidade, organização e tecnologia avançada

Recursos e tecnologias que fazem diferença

Hoje, a geladeira vai muito além de conservar alimentos. Funções adicionais trazem praticidade, segurança e eficiência.

Entre as principais:

Frost Free: evita a formação de gelo, dispensando o descongelamento manual

evita a formação de gelo, dispensando o descongelamento manual Painel eletrônico: permite ajustar temperaturas de forma precisa e visualizar modos de resfriamento

permite ajustar temperaturas de forma precisa e visualizar modos de resfriamento Dispenser de água e gelo: oferece conveniência, principalmente em famílias grandes

oferece conveniência, principalmente em famílias grandes Controle de umidade: mantém frutas e verduras frescas por mais tempo

mantém frutas e verduras frescas por mais tempo Turbo freezer: acelera o congelamento de bebidas ou alimentos

acelera o congelamento de bebidas ou alimentos Modo férias ou econômico: reduz o consumo quando a geladeira fica sem uso prolongado

reduz o consumo quando a geladeira fica sem uso prolongado Wi-Fi: presente em modelos premium, permite monitorar e ajustar a temperatura via aplicativo

Revestimento, prateleiras e organização interna

O material e o acabamento interferem tanto na estética quanto na conservação. Modelos com acabamento em inox, evox ou vidro temperado são mais duráveis, resistentes à corrosão e fáceis de limpar.

O branco ainda é o mais tradicional, mas versões pretas e metálicas vêm ganhando espaço por harmonizarem bem com cozinhas modernas.

Internamente, procure por:

Prateleiras ajustáveis e removíveis , que facilitam a limpeza e acomodam recipientes altos

, que facilitam a limpeza e acomodam recipientes altos Gavetas com controle de umidade , ideais para frutas e verduras

, ideais para frutas e verduras Compartimentos específicos para frios, laticínios e garrafas

para frios, laticínios e garrafas Iluminação em LED consome menos energia e melhora a visibilidade

Consumo e voltagem

Antes da compra, verifique a potência e a voltagem (127 volts ou 220 volts) compatíveis com sua região. Hoje em dia, os modelos bivolt têm atraído consumidores que optam principalmente pelo aluguel e podem aproveitar o mesmo produto em qualquer lugar.

Modelos com potência entre 200 watts (W) e 400W costumam equilibrar desempenho e economia. E lembre-se: quanto mais moderna a tecnologia de refrigeração, menor tende a ser o gasto energético.

Durabilidade e manutenção

Uma geladeira de boa qualidade pode durar de 10 a 15 anos. Para garantir essa longevidade, vale observar:

Garantia estendida oferecida pelo fabricante

oferecida pelo fabricante Disponibilidade de assistência técnica e peças de reposição

e Limpeza regular das borrachas de vedação e do condensador traseiro, que ajudam a manter o bom desempenho do aparelho

Custo-benefício

O preço de uma geladeira pode variar de R$ 1,5 mil (modelos compactos) a mais de R$ 10 mil (versões premium com tecnologia inverter e conectividade).

A escolha deve levar em conta o equilíbrio entre recursos, consumo, capacidade e durabilidade. Nem sempre a opção mais cara é a mais eficiente.