O melhor liquidificador para comprar em 2025

Presente em quase todas as cozinhas brasileiras, o liquidificador é um daqueles eletrodomésticos que parecem simples, mas que podem variar muito em desempenho, durabilidade e praticidade.
Ele está no preparo do suco fresco do café da manhã, na vitamina depois da academia, na sopa cremosa do jantar e até na massa do bolo de domingo. E justamente por ser tão versátil, a escolha do modelo ideal exige atenção a detalhes que nem sempre aparecem na primeira olhada ou na etiqueta de preço.
Para orientar na escolha, Zero Hora ouviu especialistas de uma das principais fabricantes do setor e consultou sites especializados.
A seguir, confira informações sobre funcionamento, usos indicados, critérios essenciais na hora da compra, formas corretas de manuseio e cuidados que garantem um desempenho eficiente e seguro do liquidificador no dia a dia.
ZH Indica: guia de compras
Como escolher o melhor liquidificador
Muita gente compra um liquidificador pensando apenas no valor ou no design e acaba percebendo, depois de poucos usos, que o aparelho não consegue triturar gelo, que o copo é pesado demais ou que a tampa não veda bem.
Isso acontece porque, por trás do funcionamento aparentemente simples, há diferenças técnicas importantes entre os modelos — e entendê-las pode ser a chave para fazer um investimento que realmente funcione no dia a dia.
O princípio de funcionamento é o mesmo em qualquer aparelho: um motor elétrico aciona lâminas metálicas que giram em alta velocidade, triturando, misturando ou emulsificando alimentos líquidos e sólidos.
O que muda é a potência do motor, o formato e o material das lâminas, o design do copo, a capacidade, as funções extras e a qualidade geral de construção. Cada um desses elementos influencia o resultado final e também a durabilidade do equipamento.
De que potência você precisa?
A potência é um dos primeiros pontos a considerar. Para quem vai usar o liquidificador apenas para receitas simples, como sucos de frutas macias, molhos leves e vitaminas, um aparelho entre 300 W e 500 W já é suficiente.
Mas se a ideia é triturar gelo, castanhas, grãos ou massas mais densas, a recomendação é buscar modelos a partir de 700 W.
Potência, no entanto, não é tudo: um motor forte combinado a lâminas mal projetadas ou a um copo que não direciona bem o alimento para o corte pode ter desempenho inferior ao de um aparelho menos potente, mas mais bem desenhado.
Material do copo: vidro, plástico ou inox?
O material do copo também merece atenção. O vidro é o preferido de quem busca resistência a riscos e odores, além de suportar líquidos quentes. No entanto, é mais pesado e pode quebrar em quedas.
O plástico, geralmente de polipropileno ou tritan, é mais leve e resistente a impactos, mas pode riscar e absorver cheiros com o tempo.
Já o inox é extremamente durável, não quebra e ajuda a manter a temperatura do conteúdo, mas impede que se veja o que está sendo preparado, algo que pode incomodar quem gosta de acompanhar o ponto das receitas.
A capacidade ideal para você
Quanto à capacidade, é importante considerar o tamanho das porções que você costuma preparar.
Modelos de 1 litro a 1,5 litro atendem bem quem cozinha para uma ou duas pessoas, enquanto copos de 2 litros ou mais são indicados para famílias grandes ou para quem gosta de preparar receitas em maior quantidade.
Vale lembrar que a capacidade útil, ou seja, o volume que realmente pode ser usado sem risco de transbordar, é sempre menor que a capacidade total indicada pelo fabricante.
Tipos de lâminas
As lâminas são o coração do liquidificador. As melhores são feitas de aço inox, que não enferruja e mantém o fio por mais tempo.
Lâminas removíveis tornam a limpeza mais prática, permitindo lavar cada peça separadamente e evitar o acúmulo de resíduos.
O número, a angulação e a disposição das lâminas também fazem diferença: lâminas em diferentes níveis, ou inclinadas em relação à base, criam um fluxo que movimenta melhor os alimentos dentro do copo, garantindo uma mistura mais homogênea.
Velocidades e funções extras
O número de velocidades e as funções extras são outros fatores que influenciam a experiência de uso. Para a maioria das receitas, duas ou três velocidades já dão conta do recado, mas quem gosta de controlar texturas pode preferir modelos com mais opções.
A função "pulsar" é bastante útil para triturar de forma intermitente, evitando sobrecarga do motor e ajudando em preparos como farofas ou molhos que não devem ficar completamente líquidos.
Já recursos como "autolimpeza" facilitam a manutenção, permitindo que o próprio aparelho faça uma limpeza prévia com água e detergente.
Cuidados importantes
No uso cotidiano, alguns cuidados aumentam a vida útil do aparelho e garantem segurança. Nunca ligue o motor sem nada no copo, pois isso pode danificar as lâminas e o mecanismo interno.
Evite processar líquidos muito quentes, já que o vapor gera pressão interna que pode deslocar a tampa ou causar vazamentos. Sempre verifique se a tampa está bem encaixada antes de ligar e mantenha o aparelho fora do alcance de crianças enquanto estiver em funcionamento.
Também é importante respeitar o tempo máximo de uso contínuo indicado pelo fabricante para evitar superaquecimento do motor.
Passo a passo para escolher o liquidificador ideal
- Defina o uso principal: pense nas receitas que você mais prepara no dia a dia
- Avalie a potência:
uso leve: sucos, vitaminas e molhos — potência média já é suficiente;
uso intenso: massas, grãos, castanhas ou gelo — prefira modelos mais potentes, com lâminas robustas e copo resistente
- Escolha o material do copo: compare praticidade, resistência, peso e capacidade de suportar líquidos quentes
- Cheque a ergonomia: verifique se a tampa e a base são firmes, seguras e fáceis de manusear
- Facilidade de limpeza: dê preferência a modelos com peças removíveis e design que evite acúmulo de resíduos
- Confirme garantia e assistência técnica: escolha marcas com suporte confiável na sua cidade
- Combine desempenho e necessidade: o liquidificador certo é aquele que harmoniza potência, capacidade, material e funções com o seu jeito de cozinhar
Perguntas frequentes (FAQ) sobre liquidificadores
Por que o liquidificador é um eletrodoméstico tão essencial?
Ele é versátil, rápido e facilita o preparo de receitas doces e salgadas. O liquidificador está presente em quase todas as cozinhas brasileiras e participa de diferentes momentos do dia.
Todos os liquidificadores funcionam da mesma forma?
O princípio é o mesmo: um motor aciona lâminas metálicas que giram em alta velocidade para triturar, misturar ou emulsificar alimentos.
O que muda entre os modelos são aspectos como potência, formato e material das lâminas, design do copo, capacidade e funções extras — e cada um desses fatores influencia o desempenho e a durabilidade.
Qual é a potência ideal para cada tipo de uso?
- Uso leve (sucos de frutas macias, vitaminas, molhos leves): 300 W a 500 W
- Uso intenso (gelo, castanhas, massas densas): a partir de 700 W
Potência, porém, não é tudo. Lâminas bem projetadas e copo eficiente podem fazer um aparelho menos potente superar um mais forte, mas mal desenhado.
Qual material de copo escolher?
- Vidro: resistente a riscos e odores, suporta líquidos quentes, mas é mais pesado e pode quebrar
- Plástico (polipropileno ou tritan): leve, resistente a impactos, mas pode riscar e absorver cheiros
- Inox: extremamente durável, mantém a temperatura, mas impede de ver o conteúdo durante o preparo
Como escolher a capacidade certa?
Para uma ou duas pessoas, copos entre 1 litro e 1,5 litro são suficientes. Famílias ou quem prepara receitas em grande quantidade devem buscar 2 litros ou mais.
Lembre-se: a capacidade útil é sempre menor que a total anunciada.
Velocidades e funções extras fazem diferença?
Sim. Modelos com duas ou três velocidades atendem à maioria das receitas. Mais opções ajudam a ajustar texturas.
A função "pulsar" é útil para trituração intermitente e receitas que não precisam ficar completamente líquidas. Funções como "autolimpeza" agilizam a manutenção.
O que observar nas lâminas?
Prefira lâminas de aço inox, que não enferrujam e mantêm o corte afiado por mais tempo. Lâminas removíveis facilitam a limpeza.
Modelos com lâminas em diferentes níveis ou angulações criam um fluxo interno que mistura melhor os alimentos.
Quais cuidados aumentam a vida útil do aparelho?
- Não ligue o liquidificador vazio
- Evite processar líquidos muito quentes para não gerar pressão interna
- Sempre encaixe bem a tampa antes de ligar
- Respeite o tempo máximo de uso contínuo indicado pelo fabricante
- Mantenha fora do alcance de crianças durante o funcionamento
O que considerar antes de comprar?
- Pense nas receitas que mais prepara
- Para uso leve, não é preciso investir em potências muito altas ou funções sofisticadas
- Para uso intenso, dê prioridade a potência, lâminas robustas e copo resistente
- Avalie praticidade do material, peso, facilidade de limpeza e ergonomia
- Verifique garantia e assistência técnica disponíveis na sua cidade
Como acertar na escolha final?
O liquidificador ideal é aquele que combina potência, capacidade, material e funções com o seu jeito de cozinhar.
Quando a compra é bem feita, ele deixa de ser apenas um eletrodoméstico e se torna um parceiro constante, pronto para receitas que vão do café da manhã ao jantar.
É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!