O melhor liquidificador para comprar em 2025

A escolha do liquidificador exige atenção. Pornarun / adobe.stock.com

Presente em quase todas as cozinhas brasileiras, o liquidificador é um daqueles eletrodomésticos que parecem simples, mas que podem variar muito em desempenho, durabilidade e praticidade.

Ele está no preparo do suco fresco do café da manhã, na vitamina depois da academia, na sopa cremosa do jantar e até na massa do bolo de domingo. E justamente por ser tão versátil, a escolha do modelo ideal exige atenção a detalhes que nem sempre aparecem na primeira olhada ou na etiqueta de preço.

Para orientar na escolha, Zero Hora ouviu especialistas de uma das principais fabricantes do setor e consultou sites especializados.

Leia Mais Como escolher a melhor torneira elétrica? Veja as principais dicas para acertar na compra

A seguir, confira informações sobre funcionamento, usos indicados, critérios essenciais na hora da compra, formas corretas de manuseio e cuidados que garantem um desempenho eficiente e seguro do liquidificador no dia a dia.

Como escolher o melhor liquidificador

Há diferenças técnicas importantes entre os modelos de liquidificador. Ксения Овчинникова / adobe.stock.com

Muita gente compra um liquidificador pensando apenas no valor ou no design e acaba percebendo, depois de poucos usos, que o aparelho não consegue triturar gelo, que o copo é pesado demais ou que a tampa não veda bem.

Isso acontece porque, por trás do funcionamento aparentemente simples, há diferenças técnicas importantes entre os modelos — e entendê-las pode ser a chave para fazer um investimento que realmente funcione no dia a dia.

O princípio de funcionamento é o mesmo em qualquer aparelho: um motor elétrico aciona lâminas metálicas que giram em alta velocidade, triturando, misturando ou emulsificando alimentos líquidos e sólidos.

O que muda é a potência do motor, o formato e o material das lâminas, o design do copo, a capacidade, as funções extras e a qualidade geral de construção. Cada um desses elementos influencia o resultado final e também a durabilidade do equipamento.

De que potência você precisa?

Para receitas simples, como sucos de frutas macias, um aparelho entre 300 W e 500 W já é suficiente. LIGHTFIELD STUDIOS / adobe.stock.com

A potência é um dos primeiros pontos a considerar. Para quem vai usar o liquidificador apenas para receitas simples, como sucos de frutas macias, molhos leves e vitaminas, um aparelho entre 300 W e 500 W já é suficiente.

Mas se a ideia é triturar gelo, castanhas, grãos ou massas mais densas, a recomendação é buscar modelos a partir de 700 W.

Potência, no entanto, não é tudo: um motor forte combinado a lâminas mal projetadas ou a um copo que não direciona bem o alimento para o corte pode ter desempenho inferior ao de um aparelho menos potente, mas mais bem desenhado.

Material do copo: vidro, plástico ou inox?

O material do copo também merece atenção. O vidro é o preferido de quem busca resistência a riscos e odores, além de suportar líquidos quentes. No entanto, é mais pesado e pode quebrar em quedas.

O plástico, geralmente de polipropileno ou tritan, é mais leve e resistente a impactos, mas pode riscar e absorver cheiros com o tempo.

Já o inox é extremamente durável, não quebra e ajuda a manter a temperatura do conteúdo, mas impede que se veja o que está sendo preparado, algo que pode incomodar quem gosta de acompanhar o ponto das receitas.

A capacidade ideal para você

Copos de 2 litros ou mais são indicados para famílias grandes. Meeko Media / adobe.stock.com

Quanto à capacidade, é importante considerar o tamanho das porções que você costuma preparar.

Modelos de 1 litro a 1,5 litro atendem bem quem cozinha para uma ou duas pessoas, enquanto copos de 2 litros ou mais são indicados para famílias grandes ou para quem gosta de preparar receitas em maior quantidade.

Vale lembrar que a capacidade útil, ou seja, o volume que realmente pode ser usado sem risco de transbordar, é sempre menor que a capacidade total indicada pelo fabricante.

Tipos de lâminas

As lâminas são o coração do liquidificador. As melhores são feitas de aço inox, que não enferruja e mantém o fio por mais tempo.

Lâminas removíveis tornam a limpeza mais prática, permitindo lavar cada peça separadamente e evitar o acúmulo de resíduos.

O número, a angulação e a disposição das lâminas também fazem diferença: lâminas em diferentes níveis, ou inclinadas em relação à base, criam um fluxo que movimenta melhor os alimentos dentro do copo, garantindo uma mistura mais homogênea.

Velocidades e funções extras

O número de velocidades e as funções extras são outros fatores que influenciam a experiência de uso. Para a maioria das receitas, duas ou três velocidades já dão conta do recado, mas quem gosta de controlar texturas pode preferir modelos com mais opções.

A função "pulsar" é bastante útil para triturar de forma intermitente, evitando sobrecarga do motor e ajudando em preparos como farofas ou molhos que não devem ficar completamente líquidos.

Já recursos como "autolimpeza" facilitam a manutenção, permitindo que o próprio aparelho faça uma limpeza prévia com água e detergente.

Cuidados importantes

É importante respeitar o tempo máximo de uso contínuo indicado pelo fabricante. Pixel-Shot / adobe.stock.com

No uso cotidiano, alguns cuidados aumentam a vida útil do aparelho e garantem segurança. Nunca ligue o motor sem nada no copo, pois isso pode danificar as lâminas e o mecanismo interno.

Evite processar líquidos muito quentes, já que o vapor gera pressão interna que pode deslocar a tampa ou causar vazamentos. Sempre verifique se a tampa está bem encaixada antes de ligar e mantenha o aparelho fora do alcance de crianças enquanto estiver em funcionamento.

Também é importante respeitar o tempo máximo de uso contínuo indicado pelo fabricante para evitar superaquecimento do motor.

Passo a passo para escolher o liquidificador ideal

Defina o uso principal : pense nas receitas que você mais prepara no dia a dia

: pense nas receitas que você mais prepara no dia a dia Avalie a potência :

uso leve: sucos, vitaminas e molhos — potência média já é suficiente;

uso intenso: massas, grãos, castanhas ou gelo — prefira modelos mais potentes, com lâminas robustas e copo resistente

: uso leve: sucos, vitaminas e molhos — potência média já é suficiente; uso intenso: massas, grãos, castanhas ou gelo — prefira modelos mais potentes, com lâminas robustas e copo resistente Escolha o material do copo : compare praticidade, resistência, peso e capacidade de suportar líquidos quentes

: compare praticidade, resistência, peso e capacidade de suportar líquidos quentes Cheque a ergonomia : verifique se a tampa e a base são firmes, seguras e fáceis de manusear

: verifique se a tampa e a base são firmes, seguras e fáceis de manusear Facilidade de limpeza : dê preferência a modelos com peças removíveis e design que evite acúmulo de resíduos

: dê preferência a modelos com peças removíveis e design que evite acúmulo de resíduos Confirme garantia e assistência técnica : escolha marcas com suporte confiável na sua cidade

: escolha marcas com suporte confiável na sua cidade Combine desempenho e necessidade: o liquidificador certo é aquele que harmoniza potência, capacidade, material e funções com o seu jeito de cozinhar

Leia Mais A melhor panela de pressão elétrica para você cozinhar em 2025; saiba o que avaliar antes de comprar

Perguntas frequentes (FAQ) sobre liquidificadores

Por que o liquidificador é um eletrodoméstico tão essencial?

Ele é versátil, rápido e facilita o preparo de receitas doces e salgadas. O liquidificador está presente em quase todas as cozinhas brasileiras e participa de diferentes momentos do dia.

Todos os liquidificadores funcionam da mesma forma?

O princípio é o mesmo: um motor aciona lâminas metálicas que giram em alta velocidade para triturar, misturar ou emulsificar alimentos.

O que muda entre os modelos são aspectos como potência, formato e material das lâminas, design do copo, capacidade e funções extras — e cada um desses fatores influencia o desempenho e a durabilidade.

Qual é a potência ideal para cada tipo de uso?

Uso leve (sucos de frutas macias, vitaminas, molhos leves): 300 W a 500 W

(sucos de frutas macias, vitaminas, molhos leves): Uso intenso (gelo, castanhas, massas densas): a partir de 700 W

Potência, porém, não é tudo. Lâminas bem projetadas e copo eficiente podem fazer um aparelho menos potente superar um mais forte, mas mal desenhado.

Leia Mais O melhor projetor para transformar sua casa em cinema em 2025

Qual material de copo escolher?

Vidro : resistente a riscos e odores, suporta líquidos quentes, mas é mais pesado e pode quebrar

: resistente a riscos e odores, suporta líquidos quentes, mas é mais pesado e pode quebrar Plástico (polipropileno ou tritan): leve, resistente a impactos, mas pode riscar e absorver cheiros

(polipropileno ou tritan): leve, resistente a impactos, mas pode riscar e absorver cheiros Inox: extremamente durável, mantém a temperatura, mas impede de ver o conteúdo durante o preparo

Como escolher a capacidade certa?

Para uma ou duas pessoas, copos entre 1 litro e 1,5 litro são suficientes. Famílias ou quem prepara receitas em grande quantidade devem buscar 2 litros ou mais.

Lembre-se: a capacidade útil é sempre menor que a total anunciada.

Velocidades e funções extras fazem diferença?

Sim. Modelos com duas ou três velocidades atendem à maioria das receitas. Mais opções ajudam a ajustar texturas.

A função "pulsar" é útil para trituração intermitente e receitas que não precisam ficar completamente líquidas. Funções como "autolimpeza" agilizam a manutenção.

O que observar nas lâminas?

Prefira lâminas de aço inox, que não enferrujam e mantêm o corte afiado por mais tempo. Lâminas removíveis facilitam a limpeza.

Modelos com lâminas em diferentes níveis ou angulações criam um fluxo interno que mistura melhor os alimentos.

Quais cuidados aumentam a vida útil do aparelho?

Não ligue o liquidificador vazio

Evite processar líquidos muito quentes para não gerar pressão interna

Sempre encaixe bem a tampa antes de ligar

Respeite o tempo máximo de uso contínuo indicado pelo fabricante

Mantenha fora do alcance de crianças durante o funcionamento

O que considerar antes de comprar?

Pense nas receitas que mais prepara

Para uso leve, não é preciso investir em potências muito altas ou funções sofisticadas

Para uso intenso, dê prioridade a potência, lâminas robustas e copo resistente

Avalie praticidade do material, peso, facilidade de limpeza e ergonomia

Verifique garantia e assistência técnica disponíveis na sua cidade

Como acertar na escolha final?

O liquidificador ideal é aquele que combina potência, capacidade, material e funções com o seu jeito de cozinhar.

Quando a compra é bem feita, ele deixa de ser apenas um eletrodoméstico e se torna um parceiro constante, pronto para receitas que vão do café da manhã ao jantar.