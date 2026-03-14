Categoria, origem, nível de torra: o que observar na hora de escolher o seu grão de café

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Aromas, torra, origem e até o método de processamento do café em grãos influenciam no sabor final. Leonid Iastremskyi / stock.adobe.com

Antes mesmo de tocar seus lábios na xícara, um bom café já conta uma história. Encontrar o melhor grão começa por prestar atenção em detalhes simples, mas capazes de antecipar a qualidade da bebida e facilitar a seleção em meio a tantas opções disponíveis.

Em um mercado no qual novos rótulos surgem a cada safra e o consumo de cafés especiais cresce no país, escolher o grão ideal deixou de ser apenas uma preferência e passou a exigir informação.

Aromas, torra, origem e até o método de processamento influenciam no sabor final. Entender esses fatores é o primeiro passo para não errar.

Zero Hora conversou com a barista Daniela Raymundo, proprietária da Barista Café, de Bento Gonçalves. Também consultou a Q-Grader Camila Arcanjo, consultora de qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), e a nutricionista e cafeóloga Mônica Pinto, gerente de Marketing da ABIC.

Como escolher o melhor grão para o seu café

Saiba diferenciar as categorias de café

No mercado brasileiro, os cafés costumam ser divididos em cinco categorias distintas, determinadas com base na qualidade, nos defeitos dos grãos e outros aspectos.

A classificação parte do mais simples até o mais refinado: Extra-forte, Tradicional, Superior, Gourmet e Especial.

A legislação brasileira proíbe que os produtos fabricados no país tenham mais de 1% de impurezas (como galhos, folhas e cascas) e matérias estranhas (como sementes de outras plantas, pedras e areia).

Extraforte: voltado ao perfil mais popular. São cafés de torra muito escura, sabor intenso e amargor acentuado. Geralmente apresenta menor complexidade sensorial. Além disso, tolera um maior número de defeitos, como notas queimadas ou terrosas, comuns quando há grãos quebrados ou mal processados

voltado ao perfil mais popular. São cafés de torra muito escura, sabor intenso e amargor acentuado. Geralmente apresenta menor complexidade sensorial. Além disso, tolera um maior número de defeitos, como notas queimadas ou terrosas, comuns quando há grãos quebrados ou mal processados Tradicional: um dos selos mais comuns nos supermercados. Perfil sensorial simples, com predominância do amargor e corpo médio. Também tolera defeitos sensoriais, limitados à legislação

um dos selos mais comuns nos supermercados. Perfil sensorial simples, com predominância do amargor e corpo médio. Também tolera defeitos sensoriais, limitados à legislação Superior: indica cafés com maior equilíbrio sensorial. Notas mais limpas, maior cuidado de seleção de grãos e melhor consistência. Permite poucos defeitos

indica cafés com maior equilíbrio sensorial. Notas mais limpas, maior cuidado de seleção de grãos e melhor consistência. Permite poucos defeitos Gourmet: categoria de alta qualidade, com maior complexidade aromática e sabor mais refinado. Inclui grãos selecionados. Não permite defeitos ou impurezas

categoria de alta qualidade, com maior complexidade aromática e sabor mais refinado. Inclui grãos selecionados. Não permite defeitos ou impurezas Especial: categoria criada para acompanhar o avanço dos cafés especiais no país. Apresenta padrões acima dos gourmets, com qualidade sensorial superior. Não permite defeitos ou impurezas.

ABIC certifica os cafés torrados dos tipos extraforte, tradicional, superior, gourmet e especial. ABIC / Reprodução

Quando se fala em café vendido em grãos, é comum encontrá-los nas categorias Superior, Gourmet e Especial, já que representam produtos com maior grau de pureza e seleção mais rigorosa.

A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) é a entidade que define padrões de qualidade e usa selos para mostrar ao consumidor em qual faixa de qualidade o produto se enquadra (veja na imagem acima). Essas certificações funcionam como um guia rápido na prateleira, ajudando a diferenciar desde os extrafortes até os especiais.

Como explica Mônica Pinto, não é um elemento obrigatório na embalagem, mas vale prestar atenção a essas certificações porque elas indicam que o produto passou por controle, não foi adulterado e segue critérios mínimos de sabor e segurança.

Observe o tipo de grão: Arábica x Robusta

Conforme a barista Daniela Raymundo, no Brasil, duas espécies de café dominam o mercado: o Arábica e o Robusta, também chamado de Conilon ou Canéfora.

O Arábica é mais valorizado e responde pela maior parte dos tipos especiais. Em geral, apresenta sabor mais doce e menos amargo. Já o Robusta costuma ser mais intenso e ter maior teor de cafeína, sendo comum em misturas, também chamados de blends, e em cafés de torra mais escura.

Há a indicação do tipo nas embalagens. Por exemplo, "100% Arábica", "100% Robusta" ou "80% Arábica e 20% Robusta".

Prefira grãos inteiros e recém-torrados

Grãos inteiros preservam melhor o aroma e o sabor do que o produto comprado já moído. Quando íntegro, os compostos ficam protegidos por mais tempo. Quando fragmentado, oxida rapidamente e perde intensidade.

Para Daniela Raymundo, vale observar também a data de fabricação ou da torra: quanto mais recente, mais está preservado seu frescor e suas características originais.

Grãos torrados há pouco tempo ainda mantêm óleos, açúcares e aromas que se perdem com o passar dos dias, resultando em uma bebida mais vibrante e complexa.

Cafés gourmet e especiais passam por uma seleção de grãos mais rigorosa. hedgehog94 / stock.adobe.com

Verifique o nível de torra

O nível de torra influencia diretamente no sabor da bebida servida na xícara. Isso porque o café passa por um aquecimento controlado antes de ser submetido à venda no qual ocorrem transformações químicas e físicas capazes de influenciar nas características do grão.

Torra clara: caracterizado por grãos de cor marrom clara , o que significa que o café passou menos tempo exposto ao calor. Mantém mais açúcares naturais e acidez. Além disso, realça notas frutadas, florais e cítricas

caracterizado por grãos de cor , o que significa que o café passou menos tempo exposto ao calor. Mantém mais açúcares naturais e acidez. Além disso, realça notas frutadas, florais e cítricas Torra média: grão com coloração um pouco mais escura, considerado o "meio-termo" . Mantém as características originais ao mesmo tempo em que entrega uma certa doçura

grão com coloração um pouco mais escura, considerado o . Mantém as características originais ao mesmo tempo em que entrega uma certa doçura Torra escura: quando o café passa por um processo de torrefação a altas temperatura, ele fica em um tom de marrom bem escuro. Resulta em um produto com baixo nível de acidez, mais amargo e sabor defumado

A exposição do café em altas temperaturas no momento da torragem impacta diretamente no grão. Rixie / stock.adobe.com

Confira a origem e o produtor

Para quem busca mais qualidade, informações detalhadas na embalagem são um bom indicador. Torrefações especializadas costumam indicar região produtora, altitude, variedade do grão e método de processamento.

Quanto mais completo o rótulo, maior a chance de o item ter passado por um processo cuidadoso, da colheita à torra.

Segundo Mônica Pinto, esses dados ajudam a antecipar características de sabor e corpo. O café produzido em altitudes mais elevadas é diferente daquele oriundo de regiões mais baixas. O de Minas Gerais tem sabor distinto do colhido na Bahia, por exemplo.

Informações obrigatórias no rótulo

A orientação é de que a embalagem seja escura ou opaca para barrar a entrada de luz, uma vez que ela é capaz de acelerar a degradação dos compostos aromáticos e dos óleos presentes nos grãos. A vedação e a proteção à luminosidade conservam melhor o café.

O rótulo deve conter obrigatoriamente as seguintes informações:

Denominação de venda: identificar claramente se é "Café torrado em grão" ou "Café torrado e moído"

identificar claramente se é "Café torrado em grão" ou "Café torrado e moído" Espécie do grão: deve informar se é 100% Arábica, 100% Robusta ou se é uma mistura, informando a espécie predominante.

deve informar se é 100% Arábica, 100% Robusta ou se é uma mistura, informando a espécie predominante. Ponto de torra: indicação se a torra é clara, média ou escura.

indicação se a torra é clara, média ou escura. Classificação/Grupo: informações sobre o tipo de café, conforme norma de qualidade

informações sobre o tipo de café, conforme norma de qualidade Identificação de origem e fabricante: Nome/Razão Social, endereço completo e CNPJ do fabricante ou importador

Nome/Razão Social, endereço completo e CNPJ do fabricante ou importador Informações gerais: peso líquido, lote e data de validade

peso líquido, lote e data de validade Informações de segurança: declaração da presença ou ausência de glúten e instruções de conservação

Priorize marcas especializadas

Pacotes de 1 kg em grãos custam entre R$ 70 e R$ 110. Stillfx / stock.adobe.com

A barista Daniela Raymundo orienta que seja priorizada a procura por cafés em grãos em marcas e produtores especializados.

A especialista não recomenda comprar em supermercados, porque nesses locais o produto costuma ficar exposto por muito tempo, sob luz e variações de temperatura, fatores capazes de acelerar a perda de aroma e sabor.

Preço

O café em grãos costuma ter grande variação de preço no mercado, principalmente por envolver produtos de categorias superiores.

Pacotes de 1 kg aparecem geralmente entre R$ 70 e R$ 110, mas podem chegar a R$ 120 ou mais. Em média, depois de moído o grão, a bebida rende 100 xícaras.

Quanto mais "premium", os valores tendem a ser mais altos. Contudo, preço não necessariamente significa qualidade.