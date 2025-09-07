Qual erva-mate comprar? Guia completo te ensina a escolher a melhor opção para o chimarrão e o tererê

Entender os tipos de erva-mate pode ajudar a encontrar o sabor que mais combina com o seu paladar. André Ávila / Agência RBS

Poucos símbolos culturais são tão fortes no Sul do país quanto a cuia de chimarrão. Presente em rodas de amigos, encontros de família ou mesmo como companhia no trabalho, o mate ultrapassa gerações e cria laços afetivos.

Mas para que essa tradição seja bem aproveitada, é essencial saber escolher a erva-mate certa. Afinal, todas vêm da mesma planta, a Ilex paraguariensis, mas variam em moagem, textura, tempo de descanso e até no processo de secagem, o que muda totalmente a experiência de quem bebe.

Se você é iniciante ou já tem longa estrada como mateador, entender os tipos de erva-mate disponíveis no mercado pode ajudar a encontrar o sabor que mais combina com o seu paladar.

Para orientar na escolha, Zero Hora conversou com o presidente da Associação de Produtores e Parceiros da Erva-Mate do Alto Taquari (APPEMAT), Clóvis Roman, e reuniu dicas sobre como acertar na compra e na conservação da erva.

Como escolher a melhor erva-mate

Moagem da erva-mate é um detalhe importante. cabuscaa / stock.adobe.com

A primeira dica é olhar com atenção o rótulo. As embalagens devem informar a procedência, a composição e a data de validade, pontos essenciais para garantir frescor e qualidade.

Marcas consolidadas no mercado costumam ter processos de seleção mais rigorosos, o que ajuda a evitar produtos com excesso de pó ou galhos, que podem comprometer o sabor.

Outro detalhe importante é a moagem: algumas embalagens especificam se a erva é mais fina, média ou grossa, o que impacta diretamente na intensidade do chimarrão.

— Buscar uma embalagem com padrão bem informativo, ver as questões de prazo e validade e preferir empresas que trabalham com certificação, como a da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), por exemplo. Isso garante mais segurança e qualidade para o consumidor — orienta Roman.

Além disso, o especialista afirma que não é recomendado comprar erva a granel, apesar de ser uma prática muito comum entre os consumidores.

— Pode haver risco de contaminação cruzada. O ideal é sempre adquirir produtos embalados, bem armazenados e de empresas confiáveis — reforça o presidente da APPEMAT.

Principais tipos de erva-mate

Cada estilo de erva-mate possui um sabor diferente. Raquel Beatriz Nienow / stock.adobe.com

Existem diversas classificações e cada uma proporciona uma experiência diferente ao paladar. Confira:

Erva-mate tradicional (moagem fina) : tem sabor mais suave, indicada para quem aprecia o chimarrão clássico. Pode exigir filtro na bomba para evitar entupimentos

: tem sabor mais suave, indicada para quem aprecia o chimarrão clássico. Pode exigir filtro na bomba para evitar entupimentos Moída grossa : com granulados maiores, resulta em um mate mais encorpado. É uma boa escolha para iniciantes

: com granulados maiores, resulta em um mate mais encorpado. É uma boa escolha para iniciantes Nativa : passa por processo de secagem diferenciado, preservando um gosto mais intenso, mas não necessariamente amargo

: passa por processo de secagem diferenciado, preservando um gosto mais intenso, mas não necessariamente amargo Premium ou suprema : erva selecionada, de qualidade superior, seca sem contato com fumaça, oferecendo um sabor refinado

: erva selecionada, de qualidade superior, seca sem contato com fumaça, oferecendo um sabor refinado Composto de erva-mate : combina erva tradicional com outras plantas, como hortelã, camomila ou erva-doce, trazendo novos aromas

: combina erva tradicional com outras plantas, como hortelã, camomila ou erva-doce, trazendo novos aromas Pura folha : feita apenas de folhas, sem pó ou talos, confere um chimarrão mais forte e amargo, também usada para o tererê

: feita apenas de folhas, sem pó ou talos, confere um chimarrão mais forte e amargo, também usada para o tererê Defumada (barbaquá) : seca com calor e fumaça da lenha, remete ao sabor tradicional dos primeiros mates

: seca com calor e fumaça da lenha, remete ao sabor tradicional dos primeiros mates Saborizada: mistura com frutas ou especiarias, como menta, laranja e gengibre, ideal para quem gosta de inovação

— Cada empresa tem um processo semelhante, mas o diferencial está no sabor. Vai muito do paladar de cada pessoa, não existe uma indicação única — ressalta Roman.

Além disso, segundo Lair José Groff Junior, proprietário da Banca 2 Rancho Nativo, no Mercado Público de Porto Alegre, cada marca costuma ter sua versão premium, que se diferencia por ser produzida a partir de ervas nativas, vindas de regiões específicas, e por passar por um processo mais sofisticado de seleção e preparo.

— Além do sabor mais refinado, esse tipo de erva é rico em antioxidantes e pode trazer benefícios à saúde, como auxílio na digestão e até no controle de peso — explica.

Passo a passo para escolher a melhor erva-mate

Olhar com atenção o rótulo: procedência, composição e data de validade

Dar preferência a marcas consolidadas, que têm processos mais rigorosos e evitam excesso de pó ou galhos

Observar a moagem (fina, média ou grossa), que impacta na intensidade do chimarrão

Preferir empresas com certificação (como a da Emater), que garantem mais segurança

Evitar erva a granel, que pode ter risco de contaminação

Apostar sempre em produtos embalados e de empresas confiáveis

Guardar em local fresco, seco e sem luz solar

Após aberto: manter bem fechado, sem luz direta e, se possível, usar selador

Chimarrão ou tererê?

A diferença está no tipo de moagem. Para o tererê, a erva vem mais triturada, com folhas e galhos maiores e, muitas vezes, sabores adicionados. Já o chimarrão pede uma moagem mais fina, que resulta na bebida quente e encorpada.

— É a mesma erva, mas com moagem e preparo diferentes. No tererê, o palito é maior, o que dá leveza e combina com água ou suco gelado — explica Roman.

Origem da erva e características de sabor

Sabores mudam por causa do solo, tipo de produção, clima e ventos. Rogério Bastos / Divulgação

O Brasil é referência mundial na produção de erva-mate, mas o sabor da bebida ganha diferentes nuances conforme a região ou o país de origem.

Segundo Roman, fatores como solo, tipo de produção, clima e ventos influenciam diretamente no resultado final: no Brasil, a moagem costuma ser mais fina, com sabor suave e cor verde intensa; já em países vizinhos, como Argentina e Paraguai, a preferência recai sobre uma moagem mais grossa, de gosto mais forte e amargo, com coloração amarelada após meses de descanso.

No Alto Taquari, no Rio Grande do Sul, Roman ressalta que o mate é naturalmente mais doce, justamente pelas características locais.

Essa diferença de preferências também é percebida no consumo, como destaca Lair:

— O gaúcho sempre quer a erva verdinha, fresquinha, que não tem muito tempo de vida. Já o argentino e o uruguaio preferem uma erva guardada. A dica que eu falo é comprar no Mercado Público, pois temos toda uma atenção especial ao cliente.

Como armazenar bem a erva

De nada adianta escolher uma boa erva se ela não for armazenada corretamente. O ideal é manter o pacote em local fresco, seco e protegido da luz solar, para preservar o aroma e evitar a umidade.

A embalagem faz diferença na durabilidade e no frescor do produto:

A vácuo : garante maior tempo de validade

: garante maior tempo de validade Papel laminado de qualidade : preserva bem, mas é mais caro

: preserva bem, mas é mais caro Plástico com zíper: comum nas ervas de tererê

Depois de aberta, a recomendação é clara:

— Quando você abre, o processo de envelhecimento começa. O ideal é manter a erva bem fechada, em local sem luz direta e, se possível, com selador. Quanto menos contato com o ar, melhor — orienta Roman.

Já Lair acrescenta que guardar a erva na geladeira ou em potes de vidro ajuda a manter a qualidade. Segundo ele, também é importante evitar contato com a umidade e, para quem prefere opções fora da refrigeração, potes de madeira bem vedados podem ser uma boa alternativa.

Benefícios da erva-mate

Mais do que tradição, a erva-mate é considerada uma aliada para a saúde. Entre os principais benefícios estão:

Rica em antioxidantes e nutrientes

e nutrientes Melhora o foco mental e o desempenho físico

Aumenta energia e disposição , com cafeína de absorção diferente da do café

e , com cafeína de absorção diferente da do café Auxilia no metabolismo , na digestão e na redução do colesterol

, na digestão e na redução do colesterol Contribui para a saúde do coração

— Uma cuia antes do treino, por exemplo, pode trazer mais disposição e energia. A cafeína da erva-mate tem uma aceitação melhor pelo organismo do que a do café — observa Roman.

Polêmica da "cuia Stanley"

Nos últimos tempos, uma “nova tradição” tem gerado polêmica entre os mateadores: o chimarrão servido na famosa "cuia Stanley". Para alguns, é quase um sacrilégio mexer na liturgia do mate, que sempre teve na cuia de porongo o seu símbolo mais forte. Para outros, trata-se apenas de adaptação aos novos tempos, em que praticidade e estilo também entram na roda.

Na prática, todas as cuias são aceitáveis — menos as de plástico, que realmente comprometem a experiência. A Stanley funciona como a de cerâmica, sem transmitir sabor para a bebida. A diferença é que ela retém o calor por muito mais tempo, o que pode ser uma vantagem para quem não gosta de chimarrão esfriando rápido.

— A polêmica é só por conta do tradicionalismo, mas a cuia Stanley é boa e funciona. O mate fica igual, só que mais quente por mais tempo — comenta Lair.

Mais que uma bebida, um símbolo

Para além dos sabores e benefícios, a erva-mate é um patrimônio cultural. Seja no chimarrão quente ou no tererê gelado, ela conecta pessoas, guarda memórias e segue como parte da identidade sul-americana.

— Erva-mate é tudo de bom! Quem começa a beber dificilmente larga, porque é muito mais do que uma bebida: é tradição, saúde e companhia — resume Roman.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre erva-mate

Como escolher a melhor erva-mate?

É indicado dar preferência a marcas consolidadas do mercado. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O primeiro passo é olhar o rótulo. Ele deve trazer procedência, composição e validade, informações essenciais para garantir frescor e qualidade.

Também é indicado dar preferência a marcas consolidadas, que costumam ter processos mais rigorosos de seleção, evitando excesso de pó ou galhos.

O que devo observar na moagem?

A moagem impacta diretamente no sabor e na intensidade do chimarrão.

Fina : sabor suave, exige filtro para evitar entupimento

: sabor suave, exige filtro para evitar entupimento Média ou grossa: mate mais encorpado, bom para iniciantes

É seguro comprar erva-mate a granel?

Não. Apesar de comum, não é recomendado. Há risco de contaminação cruzada. O ideal é sempre comprar produtos embalados, de empresas confiáveis, com certificação (como a da Emater).

Quais são os principais tipos de erva-mate?

Tradicional (moagem fina): sabor suave, estilo clássico

sabor suave, estilo clássico Moída grossa: granulados maiores, mate encorpado

granulados maiores, mate encorpado Nativa: processo de secagem diferenciado, gosto mais intenso

processo de secagem diferenciado, gosto mais intenso Premium/suprema: folhas selecionadas, sem contato com fumaça

folhas selecionadas, sem contato com fumaça Composta: mistura com outras plantas (hortelã, camomila, erva-doce)

mistura com outras plantas (hortelã, camomila, erva-doce) Pura folha: só folhas, mais forte e amargo, também usada no tererê

só folhas, mais forte e amargo, também usada no tererê Defumada (barbaquá): seca com lenha, sabor tradicional

seca com lenha, sabor tradicional Saborizada: com frutas ou especiarias (menta, laranja, gengibre)

Chimarrão e tererê usam a mesma erva?

Sim, mas a moagem é diferente:

Chimarrão: moagem mais fina, bebida quente e encorpada

moagem mais fina, bebida quente e encorpada Tererê: moagem mais grossa, com palitos maiores, combina com água ou suco gelado

O sabor muda conforme a origem da erva?

Sim. O solo, o clima e os ventos influenciam o gosto.

Brasil: moagem fina, sabor suave, cor verde intensa

moagem fina, sabor suave, cor verde intensa Argentina e Paraguai: sabor mais forte e amargo, moagem grossa, cor amarelada após descanso

Como armazenar a erva-mate corretamente?

Guardar em local fresco, seco e sem luz solar

Preferir embalagens a vácuo ou de papel laminado

Após abrir, manter bem fechada, com o mínimo contato com o ar

Quais os benefícios da erva-mate para a saúde?

Rica em antioxidantes e nutrientes

Melhora foco mental e desempenho físico

Aumenta energia e disposição (com cafeína diferente do café)

Auxilia metabolismo, digestão e redução do colesterol

Contribui para a saúde do coração