Como escolher o melhor gin para preparar o seu drink? Confira dicas para acertar na compra da bebida

Gin tem o sabor marcante do zimbro, mas pode conter toques de outros ingredientes. ProArt Studios / Adobe Stock

O gin é uma das bebidas destiladas mais antigas e fascinantes, uma tradição que remonta ao século 17. Criado inicialmente como um remédio herbal, logo se popularizou pelo sabor marcante do zimbro e pela versatilidade no preparo.

Aromático e refrescante, o gin deixou de ser apenas um coadjuvante em coquetéis para se tornar protagonista da coquetelaria moderna, seja no clássico gin tônica, no sofisticado dry martini ou em combinações criativas que exploram novas camadas de sabor.

Mas, diante de tantas marcas, estilos e variações disponíveis, surge a dúvida: como escolher o melhor gin para o seu gosto e para cada ocasião?

Para ajudar nessa decisão, Zero Hora consultou guias de especialistas em destilados e referências de consumo, reunindo informações confiáveis sobre como identificar qualidade, estilos e harmonizações do gin.

Como escolher o melhor gin

Botânicos usados na infusão tornam cada tipo de gin único. grinchh / 134519730

Além do sabor marcante, o gin se destaca por sua complexidade. Sua base é sempre a mesma: cereais neutros destilados. O que realmente o torna único são os botânicos usados na infusão — e aqui vale quase tudo.

O zimbro (especiaria) é obrigatório, mas podem entrar frutas cítricas, raízes, flores, especiarias e até ingredientes locais, como a erva-mate e as frutas tropicais presentes em alguns rótulos brasileiros. O resultado é uma bebida versátil, que pode ser seca, adocicada, floral, picante ou cítrica, dependendo da receita escolhida.

Defina o paladar

Com tantas opções disponíveis, a escolha pode parecer desafiadora. Por isso, algumas orientações ajudam a acertar. O primeiro passo é definir o paladar: quem gosta de sabores cítricos e refrescantes deve dar preferência a gins com notas de frutas, enquanto quem busca delicadeza encontra nos florais a melhor escolha.

Para quem prefere intensidade, as versões picantes ou amadeiradas são ideais. Também vale observar a origem: os gins britânicos tendem a ser mais secos, os americanos geralmente trazem um perfil mais frutado e os brasileiros costumam surpreender ao incorporar botânicos tropicais.

Outro ponto essencial é avaliar a qualidade, já que rótulos premiados em competições internacionais são sempre boas apostas para garantir equilíbrio e sofisticação no copo.

Além disso, o teor alcoólico deve ser levado em conta, já que a graduação varia entre 35% e 60%. Para quem está começando, versões mais suaves costumam ser as mais indicadas.

Por fim, considerar o custo-benefício também faz diferença: marcas premium podem custar mais caro, mas entregam uma experiência de sabor mais refinada.

Leia Mais Drink italiano: descubra cinco bares para tomar um bom negroni em Porto Alegre

Passo a passo para escolher o melhor gin

Entenda a base da bebida

Defina seu paladar

Considere a origem do gin

Avalie a qualidade

Olhe a graduação alcoólica

Analise o custo-benefício

Tipos de gin

Entender as variedades de gin é importante para encontrar o que mais agrada a cada paladar. Javier Somoza / 134519730

A variedade de estilos é um dos grandes atrativos para os apreciadores. Entre os mais conhecidos estão:

London Dry Gin : o mais clássico e versátil, com predominância do zimbro e perfil mais seco. Ideal para gin tônica

: o mais clássico e versátil, com predominância do zimbro e perfil mais seco. Ideal para gin tônica Cítricos : levam frutas como limão, laranja e toranja, resultando em frescor e acidez marcantes

: levam frutas como limão, laranja e toranja, resultando em frescor e acidez marcantes Florais : incorporam flores como hibisco, violeta, jasmim e rosas, criando notas delicadas

: incorporam flores como hibisco, violeta, jasmim e rosas, criando notas delicadas Picantes : trazem especiarias como gengibre, cardamomo, pimenta e canela, com sabor intenso

: trazem especiarias como gengibre, cardamomo, pimenta e canela, com sabor intenso Amadeirados ou terrosos : feitos a partir de raízes, nozes e alcaçuz, lembram sabores mais densos

: feitos a partir de raízes, nozes e alcaçuz, lembram sabores mais densos Contemporary (ou New Western Dry) : estilo moderno, em que o zimbro dá espaço para outros botânicos se destacarem, como frutas tropicais, ervas e flores

: estilo moderno, em que o zimbro dá espaço para outros botânicos se destacarem, como frutas tropicais, ervas e flores Pink Gin : marcado pelas frutas vermelhas, como morango e framboesa, é mais doce e de cor rosada

: marcado pelas frutas vermelhas, como morango e framboesa, é mais doce e de cor rosada Sloe Gin : típico inglês, com infusão de abrunho (espécie de ameixa selvagem), lembra um licor avermelhado e adocicado

: típico inglês, com infusão de abrunho (espécie de ameixa selvagem), lembra um licor avermelhado e adocicado Gins brasileiros: exploram a riqueza da biodiversidade local, trazendo ingredientes como caju, cana-de-açúcar e erva-mate

Como degustar e harmonizar

Gin pode ser apreciado puro, mas se destaca na coquetelaria. fesenko / 134519730

O gin pode ser apreciado puro, em temperatura ambiente, para sentir suas notas originais. Mas é na coquetelaria que ele mostra toda sua versatilidade. Entre os drinks clássicos estão:

Gin tônica : simples, refrescante e fácil de preparar. Combina com especiarias como alecrim, limão siciliano e frutas vermelhas

: simples, refrescante e fácil de preparar. Combina com especiarias como alecrim, limão siciliano e frutas vermelhas Dry martini : ícone da coquetelaria, feito com gin, vermute seco e raspas de limão

: ícone da coquetelaria, feito com gin, vermute seco e raspas de limão Gin sour : mais elaborado, leva limão, açúcar e clara de ovo, resultando em cremosidade única

: mais elaborado, leva limão, açúcar e clara de ovo, resultando em cremosidade única Batidas doces: opção para quem prefere bebidas mais leves e adocicadas, com frutas e até leite condensado

Na harmonização, a regra é simples: alinhar o estilo do gin ao prato. Gins cítricos vão bem com frituras e petiscos; os de ervas combinam com churrasco; já os mais terrosos funcionam com pizzas e massas.

Leia Mais 6 lugares imperdíveis para beber cerveja artesanal em Porto Alegre

Perguntas frequentes (FAQ) sobre gin

O que é o gin e por que é tão popular?

O gin é um destilado feito a partir de cereais neutros, que ganha personalidade na infusão com botânicos. Ele se tornou popular pela versatilidade: pode ser seco, floral, cítrico, picante ou adocicado, dependendo da receita.

Além disso, é a base de drinks icônicos, como o gin tônica, e ganhou versões modernas com ingredientes tropicais.

Qual é a base da bebida?

Todo gin começa com destilado neutro de cereais. O elemento obrigatório é o zimbro, que dá o sabor característico.

A partir daí, entram outros botânicos, como frutas cítricas, raízes, flores, especiarias e até ingredientes locais, como erva-mate e frutas brasileiras.

Por que cada gin tem um gosto diferente?

A diferença está justamente na escolha e na combinação dos botânicos usados na infusão. Dependendo da receita, o resultado pode ser mais refrescante, delicado, intenso ou até surpreendente, com notas tropicais.

Como escolher o gin certo para o meu gosto?

Prefere frescor? Vá de gins cítricos

Vá de gins cítricos Busca delicadeza? Aposte nos florais

Aposte nos florais Gosta de intensidade? Experimente os picantes ou amadeirados

Experimente os picantes ou amadeirados Quer modernidade? Os contemporâneos (New Western Dry) destacam outros botânicos além do zimbro

Leia Mais O melhor liquidificador para comprar em 2025

O país de origem influencia o sabor?

Sim, cada tradição imprime um estilo:

London Dry (Inglaterra): seco, clássico e elegante

seco, clássico e elegante Estados Unidos: mais frutados e aromáticos

mais frutados e aromáticos Brasil: combinações tropicais e criativas, com botânicos locais como caju, cana e erva-mate

O que considerar na hora de avaliar a qualidade do gin?

Rótulos premiados em competições internacionais são boas apostas. Além disso, vale observar o equilíbrio dos aromas e a sofisticação da bebida.

Gins de alta qualidade costumam ter um final limpo, sem amargor excessivo ou notas artificiais.

Qual a graduação alcoólica do gin?

O teor varia entre 35% e 60%. Para quem está começando, as versões mais suaves são recomendadas, pois têm sabor menos agressivo e se misturam melhor em coquetéis.

Vale a pena pagar mais caro por um gin premium?

Depende do que você busca. Gins premium geralmente oferecem maior complexidade e equilíbrio no sabor, mas custam mais.

Já as opções intermediárias podem ter ótimo custo-benefício, entregando qualidade por um preço acessível.