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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1260, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 21 - 30

Mês da sorte: Abril

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.043,18
  • 5 acertos: 934 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 12162 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 38402 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2990, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 13 - 14 - 25 - 35 - 38

2º sorteio:

07 - 15 - 19 - 23 - 40 - 46 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 8.598,72
  • 4 acertos: 302 apostas ganhadoras, R$ 130,16
  • 3 acertos: 6078 apostas ganhadoras, R$ 3,23

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 3.869,42
  • 4 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 116,98
  • 3 acertos: 6260 apostas ganhadoras, R$ 3,13

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3750, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.417.456,47
  • 14 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 1.656,55
  • 13 acertos: 17526 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 208331 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1114183 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SERRA/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BALNEARIO CAMBORIU/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2957, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

00 - 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 85.134,71
  • 18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.248,28
  • 17 acertos: 734 apostas ganhadoras, R$ 217,47
  • 16 acertos: 3903 apostas ganhadoras, R$ 40,89
  • 15 acertos: 16035 apostas ganhadoras, R$ 9,95
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.200.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7080, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

02 - 19 - 24 - 39 - 49

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.847,59
  • 3 acertos: 3212 apostas ganhadoras, R$ 84,67
  • 2 acertos: 71594 apostas ganhadoras, R$ 3,79

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 880, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):

coluna 1: 7

coluna 2: 0

coluna 3: 4

coluna 4: 3

coluna 5: 5

coluna 6: 8

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.330,37
  • 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 1.513,60
  • 4 acertos: 880 apostas ganhadoras, R$ 67,08
  • 3 acertos: 7754 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

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