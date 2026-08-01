Confira os resultados das loterias desta sexta

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1260, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 21 - 30
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.043,18
- 5 acertos: 934 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 12162 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 38402 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2990, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 13 - 14 - 25 - 35 - 38
2º sorteio:
07 - 15 - 19 - 23 - 40 - 46 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 8.598,72
- 4 acertos: 302 apostas ganhadoras, R$ 130,16
- 3 acertos: 6078 apostas ganhadoras, R$ 3,23
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 3.869,42
- 4 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 116,98
- 3 acertos: 6260 apostas ganhadoras, R$ 3,13
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3750, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.417.456,47
- 14 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 1.656,55
- 13 acertos: 17526 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 208331 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1114183 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SERRA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BALNEARIO CAMBORIU/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2957, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
00 - 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 85.134,71
- 18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.248,28
- 17 acertos: 734 apostas ganhadoras, R$ 217,47
- 16 acertos: 3903 apostas ganhadoras, R$ 40,89
- 15 acertos: 16035 apostas ganhadoras, R$ 9,95
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.200.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7080, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
02 - 19 - 24 - 39 - 49
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.847,59
- 3 acertos: 3212 apostas ganhadoras, R$ 84,67
- 2 acertos: 71594 apostas ganhadoras, R$ 3,79
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 880, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (31):
coluna 1: 7
coluna 2: 0
coluna 3: 4
coluna 4: 3
coluna 5: 5
coluna 6: 8
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.330,37
- 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 1.513,60
- 4 acertos: 880 apostas ganhadoras, R$ 67,08
- 3 acertos: 7754 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00