Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio

“Embora o frio não seja responsável pelo surgimento de doenças articulares, ele pode intensificar sintomas já existentes, especialmente em pessoas com artrite, artrose ou histórico de dores musculoesqueléticas. Outro fator é a redução dos movimentos no dia a dia durante os meses mais frios, que pode contribuir para o aumento da rigidez e da perda de flexibilidade”, esclarece a fisioterapeuta Fernanda Almeida, coordenadora do curso de fisioterapia da Faculdade Anhanguera.