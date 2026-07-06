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Whindersson Nunes é criticado após piada sobre Luísa Sonza e Haaland

Humorista fez referência à música "Penhasco", apagou a publicação no X e depois se manifestou sobre a repercussão

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Zero Hora

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Reprodução/@@whinderssonnunes / @luisasonza / Instagram
Whindersson Nunes e Luísa Sonza foram casados durante dois anos.

O influenciador e humorista Whindersson Nunes virou alvo de críticas nas redes sociais após comentar uma foto do jogador norueguês Erling Haaland publicada depois da partida entre Brasil e Noruega, neste domingo (5), pela Copa do Mundo. 

No X, ele escreveu "Te jogaria no penhasco de novo" em resposta à imagem, mas a publicação foi apagada posteriormente.

A publicação foi interpretada como uma referência à música Penhasco, escrita por sua ex-esposa, a cantora gaúcha Luísa Sonza

Nos últimos dias, internautas vinham fazendo piadas sobre uma suposta semelhança física entre Luísa e Haaland. A própria artista entrou na brincadeira ao compartilhar publicações no Instagram e prometer "jogar mal no domingo".

Apesar do contexto, o comentário de Whindersson foi mal recebido por parte do público. A separação entre ele e Luísa, amplamente comentada em 2020, foi marcada por ataques direcionados à cantora nas redes sociais.

A música Penhasco, lançada por Luísa em 2021 no álbum DOCE 22, descreve o fim do relacionamento com uma analogia entre a separação e o ato de pular de um penhasco. Por isso, muitos usuários consideraram inadequado que o humorista retomasse o assunto, ainda que de forma indireta.

A repercussão aumentou após Luísa deixar de seguir o ex-marido no Instagram. Até o momento, a cantora não comentou publicamente o episódio.

Repercussão negativa

Fãs de Luísa criticaram a postura do influenciador e apontaram a falta de posicionamento dele em 2020, após o anúncio da separação.

Na época, Luísa foi acusada de trair Whindersson. Mais de um ano após o divórcio, o humorista negou os boatos em uma publicação no X. "Eu que terminei e não foi traição", escreveu.

"Ela brincar com ela mesma ok. Você brincar com ela não. Já chega de se fazer de desentendido. Só para", comentou uma internauta.

"Uma coisa é ELA brincar com a situação que envolve ELA. Outra coisa muito diferente é você usar algo que realmente aconteceu entre vocês dois (tanto que ela fez uma música sobre) e fazer disso uma piada!", escreveu outra.

Resposta de Whindersson

Diante das críticas, Whindersson voltou ao X na intenção de se defender. Ele disse que a intenção era apenas fazer referência às brincadeiras que já circulavam nas redes sociais e que teriam sido endossadas pela própria cantora.

"Mas gente, ela literalmente brinca com parecer com ele, foi só porque vi a publi, nem acho parecido, eu ein", escreveu.

A resposta, porém, também não foi bem recebida por parte do público.

"Nossa que loucura isso, quando estava a internet inteira atacando ela por conta de um boato falso que você poderia ter esclarecido de início, você ficou mudo, e só depois de anos falou algo (enquanto isso ela teve a carreira e o psicológico destruído), aí agora que estão te atacando você já se pronuncia?", comentou uma internauta.

Mais tarde, Whindersson gravou uma sequência de stories no Instagram comentando a polêmica. Ele afirmou que sua resposta à foto de Haaland foi somente uma brincadeira após o jogo, mas que não foi interpretada pelo público da mesma forma que ele: 

— Foi como se eu estivesse direcionando para o povo falar mal. Não era isso que estava na minha cabeça. (...) Não era, tipo...eu estava torcendo. Como torcedor, brasileiro.


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