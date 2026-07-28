Volta às aulas: 7 erros na lancheira que podem comprometer a saúde das crianças

De acordo com o pediatra Antônio Filho, professor da Afya Garanhuns, a refeição intermediária precisa ser encarada como parte essencial da saúde infantil. “O lanche escolar não serve apenas para ‘enganar a fome’ até o almoço ou jantar. Ele impacta diretamente o humor, a capacidade de concentração e o rendimento acadêmico. Um lanche rico em açúcares simples, por exemplo, provoca picos de glicose seguidos de quedas abruptas, o que deixa a criança agitada em um primeiro momento e, logo depois, sonolenta e desatenta para absorver o conteúdo escolar”, explica.