Você lê o rótulo? 5 segredos “escondidos” nos produtos que afetam seu intestino

De acordo com a gastroenterologista Dra. Maria Júlia Colossi, aprender a interpretar os rótulos é uma ferramenta importante para quem busca uma alimentação mais equilibrada. “Nem sempre um produto que parece saudável realmente é. Muitas informações relevantes estão nos ingredientes e na composição nutricional. Por isso, entender o que está sendo consumido ajuda a proteger a saúde intestinal e a fazer escolhas mais conscientes”, afirma.