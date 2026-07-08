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Novo amor? 
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Viúvo de Rita Lee aparece ao lado de ex-namorada em Paris e repercute nas redes sociais  

Roberto de Carvalho compartilhou no Instagram registros de sua viagem à França, onde se encontrou com a empresária Lilibeth Monteiro 

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Zero Hora

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Reprodução/roberto_de_carvalho / Instagram
Roberto de Carvalho publicou registros de sua viagem à Paris no Instagram.

Viúvo da cantora Rita Lee, o compositor Roberto de Carvalho, 73 anos, gerou burburinho nas redes sociais ao aparecer ao lado de sua ex-namorada, a empresária Lilibeth Monteiro, em uma viagem a Paris, na França. 

Registros da viagem foram postados por Roberto no último fim de semana, fazendo internautas levantarem a possibilidade de que ele estivesse em um novo relacionamento. O compositor e Lilibeth namoraram ainda na adolescência. 

Lilibeth Monteiro de Carvalho é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e Membro do Conselho de Administração. Ela é ex-mulher de Fernando Collor, com quem teve dois filhos: Arnon, 50 anos, e Joaquim, 48.

Repercussão 

Em um dos posts de Roberto em Paris, o compositor e sua ex-namorada aparecem sentados lado a lado em um jantar, acompanhados por amigos (veja abaixo). 

Nos comentários da postagem, o público reagiu à foto: 

"Lilibeth você tá linda! Sorriso delicioso. Muito bom ver você ao lado do Roberto, ambos amigos de adolescência. Saudades", comentou um internauta. 

"A vida segue, porque quem amou nos quer feliz. Um bela mesa com gente muito linda", escreveu outro. 

Em outro post de Roberto, em que ele aparece em frente ao ponto turístico Arco do Triunfo, Lilibeth comentou que o compositor estava "muito gato"

Reprodução/Instagram
Lilibeth Monteiro comentou no post de Roberto de Carvalho.

Rita Lee e Roberto de Carvalho 

Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram juntos durante 47 anos, até a morte da cantora em maio de 2023. Juntos, os dois tem três filhos e dois netos.

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