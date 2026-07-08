Viúvo de Rita Lee aparece ao lado de ex-namorada em Paris e repercute nas redes sociais  

Viúvo da cantora Rita Lee, o compositor Roberto de Carvalho, 73 anos, gerou burburinho nas redes sociais ao aparecer ao lado de sua ex-namorada, a empresária Lilibeth Monteiro, em uma viagem a Paris, na França.
Registros da viagem foram postados por Roberto no último fim de semana, fazendo internautas levantarem a possibilidade de que ele estivesse em um novo relacionamento. O compositor e Lilibeth namoraram ainda na adolescência.
Lilibeth Monteiro de Carvalho é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha e Membro do Conselho de Administração. Ela é ex-mulher de Fernando Collor, com quem teve dois filhos: Arnon, 50 anos, e Joaquim, 48.
Repercussão
Em um dos posts de Roberto em Paris, o compositor e sua ex-namorada aparecem sentados lado a lado em um jantar, acompanhados por amigos (veja abaixo).
Nos comentários da postagem, o público reagiu à foto:
"Lilibeth você tá linda! Sorriso delicioso. Muito bom ver você ao lado do Roberto, ambos amigos de adolescência. Saudades", comentou um internauta.
"A vida segue, porque quem amou nos quer feliz. Um bela mesa com gente muito linda", escreveu outro.
Em outro post de Roberto, em que ele aparece em frente ao ponto turístico Arco do Triunfo, Lilibeth comentou que o compositor estava "muito gato".
Rita Lee e Roberto de Carvalho
Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram juntos durante 47 anos, até a morte da cantora em maio de 2023. Juntos, os dois tem três filhos e dois netos.