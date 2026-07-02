Vitamina D: 11 mitos e verdades sobre deficiência e suplementação do nutriente

— Produzida principalmente pela exposição da pele ao sol, a vitamina D também pode ser obtida por meio da alimentação e, em alguns casos, da suplementação orientada por profissionais de saúde. Sua deficiência é relativamente comum e pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias, especialmente idosos, indivíduos com pouca exposição solar e pessoas com doenças que comprometem a absorção de nutrientes — explica o professor Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).