Virginia e Vini Jr voltaram? Influenciadora e jogador trocam beijos em evento

Os dois anunciaram o término em maio após sete meses de relacionamento. "Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu a influenciadora na ocasião. "Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte de sua vida para mim. Fica bem", disse Vini sobre o fim do namoro.