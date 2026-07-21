Virginia e Vini Jr voltaram? Influenciadora e jogador trocam beijos em evento

Após semanas de especulações sobre uma possível reconciliação, a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr. confirmaram que reataram o namoro nesta segunda-feira (20).
Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o atacante acompanhando a influenciadora em uma viagem a Goiânia, onde Virginia vive. Uma foto divulgada por veículos de imprensa também registrou um beijo entre os dois.
Mais cedo a influenciadora publicou registros ao lado do jogador durante a inauguração de um novo empreendimento dela na capital goiana. O craque do Real Madrid comentou na postagem. "Parabéns, meu amor", escreveu Vini.
Especulações
A volta do então ex-casal já vinha sendo especulada por internautas desde o inicio de julho, quando Virginia compartilhou imagens dentro de uma mansão alugada por Vini Jr. para hospedar familiares e convidados ao longo da Copa do Mundo, nos Estados Unidos.
A influenciadora apareceu acompanhada no local dos três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, além de outros familiares do atacante, que também apareceram na sequência de stories da empresária.
No domingo (19), Vini comentou "te amo" e repostou uma publicação de Virginia com fotos da viagem para a Sardenha, na Itália, onde o jogador aparecia ao fundo de algumas fotos (Confira o post abaixo).
No dia anterior, eles ainda foram vistos juntos em um show de Bad Bunny em Milão.
Término
Os dois anunciaram o término em maio após sete meses de relacionamento. "Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", escreveu a influenciadora na ocasião. "Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte de sua vida para mim. Fica bem", disse Vini sobre o fim do namoro.