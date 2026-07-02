Viih Tube e Eliezer são investigados pelo Ministério Público do Trabalho após reality com funcionários

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar o reality promovido pelos influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. O programa chamado As Patroas gerou uma repercussão negativa nas redes sociais após internautas apontarem que o casal estaria explorando os seus funcionários em prol do entretenimento.
Em nota enviada à CNN Brasil, o MPT em São Paulo afirmou que "tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora em questão por meio da imprensa e abriu procedimento para investigar os fatos".
Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), sem citar diretamente a polêmica, publicou nas redes sociais que a exploração de trabalhadores pode ser caracterizado como assédio moral. "Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", escreveu na postagem.
As Patroas
O primeiro episódio do reality As Patroas foi lançado na terça-feira (30) e seria exibido às terças e sábados, mas já foi retirado do ar. No programa, 11 funcionários precisariam competir em gincanas semanais e cumprir missões para acumular pontos e ganhar prêmios de R$ 1 mil a R$ 3 mil.
No final do programa, o funcionário que tivesse mais pontos ganharia R$ 20 mil além do valor já acumulado. O segundo colocado também poderia ficar com a quantia obtida ao longo do reality.
Nas terças-feiras, ocorreria o quadro Desafio do CLT, em que o funcionário vencedor seria nomeado "patroa da semana" e ganharia um benefício escolhido pelo público. No sábado, aconteceria o momento Lavando roupa suja.
Além disso, havia exigência de comparecimento às gravações. Mesmo para funcionários que não trabalhavam diariamente na residência de Viih Tube e Eliezer, a presença nos dias de filmagem seria obrigatória, sob pena de eliminação da disputa.
Viih Tube explicou que a ideia para o programa partiu dela e que o marido teria aprovado. A influenciadora também afirmou em vídeo publicado no Instagram que os funcionários que não quisessem participar do reality estariam automaticamente "eliminados".
Repercussão nas redes sociais
Após o anúncio do programa, internautas comentaram nas publicações de Viih Tube e criticaram o reality show. "Será que ela não consultou um advogado antes de fazer esse reality?", comentou uma usuária. "Acho muito esquisito transformar a rotina de funcionário em entretenimento. Tem coisa que não precisava virar conteúdo", escreveu outra.
Até o momento, Viih Tube e Eliezer não se pronunciaram sobre a investigação. O espaço segue aberto a manifestação.