Veja sinais de que a sua empresa precisa treinar a equipe

De acordo com o executivo, a falta de desenvolvimento das lideranças costuma aparecer em situações do dia a dia da empresa. Decisões ficam concentradas no fundador, gestores evitam assumir responsabilidades, equipes dependem de autorização para tarefas simples, conflitos se repetem e profissionais qualificados acabam deixando a organização por falta de direcionamento. “Muitas empresas acreditam que enfrentam problemas de vendas ou produtividade, quando, na verdade, a origem está na falta de preparo de quem lidera as equipes”, explica.