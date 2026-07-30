Veja por que os condicionadores líquidos estão conquistando espaço na rotina capilar

Em alguns casos, dependendo da proposta da fórmula, ele também pode permanecer nos fios como leave-in, prolongando os benefícios do tratamento ao longo do dia. “Um exemplo é o Leave-in Amino Fusion Final Effects, de Jacques Janine Professionnel. Quando utilizado como condicionador líquido, basta aplicar após o shampoo e enxaguar. Já como leave-in, ele permanece nos fios, prolongando o tratamento ao longo do dia”, diz Guilherme Téo.