Veja como o frio muda a percepção do cheiro na pele

Com a chegada das temperaturas mais baixas, é comum perceber que aquele perfume usado o ano todo parece ganhar novas nuances na pele. Isso acontece porque as temperaturas mais baixas reduzem a transpiração e deixam a evaporação das moléculas olfativas mais lenta, fazendo com que a fragrância evolua de maneira diferente ao longo do dia. O resultado é uma experiência olfativa mais prolongada, em que notas antes discretas podem ganhar destaque e revelar novas facetas da composição.