Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 30 de julho de 2026

Dirigido por André Brandão, o documentário apresenta um retrato sensível de Ignácio de Loyola Brandão, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Ao acompanhar o cotidiano do escritor, o longa entrelaça lembranças, reflexões e passagens marcantes de sua carreira, revelando sua relação profunda com a escrita. Conduzida pelo olhar do próprio filho, a produção ultrapassa o formato biográfico para explorar os laços familiares, o processo criativo e o legado de um autor cuja vida sempre esteve ligada à força da palavra. O filme estará disponível apenas em algumas salas de cinema.