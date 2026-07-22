Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026

O longa brasileiro “Pequenas Criaturas” acompanha Helena, personagem interpretada por Carolina Dieckmann, e seus dois filhos durante a mudança para Brasília, em 1986, período em que o Brasil vivia os primeiros passos da redemocratização. Enquanto o marido viaja a trabalho, a família precisa se adaptar à rotina na capital em construção, cercada por pessoas vindas de diferentes regiões do país em busca de um novo começo. Em meio às transformações e às incertezas da nova realidade, Helena e os filhos enfrentam os desafios de reconstruir a própria vida em um lugar completamente novo.