Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 09 de julho de 2026

Tudo muda com a chegada de um novo professor: Antonio Vivaldi, o compositor mais célebre de seu tempo, que enxerga em Cecília um talento raro e transforma para sempre sua trajetória. Tecla Insolia vive a protagonista ao lado de Michele Riondino no papel de Vivaldi e Fabrizia Sacchi no elenco de apoio. Curiosidade: Michieletto é um dos diretores de ópera mais celebrados da Europa e assina aqui sua estreia no cinema, trazendo para as telas a sensibilidade visual e dramática que o consagrou nos palcos.